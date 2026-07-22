Pismo bi trebalo uskro da se nađe na aukciji, a očekuje se da bude prodato za 41.000 evra.

Pismo je napisao Henri Hodžis (Henry Hodges), a datirano je na 10. april 1912. godine, istog dana kada je Titanik isplovio na svoje prvo i jedino putovanje, navodi britanska aukcijska kuća Henry Aldridge & Son.

Pismo putnika druge klase

U pismu upućenom prijatelju Hektoru, Hodžis opisuje koliko uživa na brodu. "Za sada uopšte ne osećate da se brod kreće, a vreme je predivno“, napisao je.

Dalje opisuje atmosferu na palubi: „Na gornjoj palubi oko 200 mladića (od dvadesetak godina naviše) šeta u krug i peva. Drugi igraju domine i karte u salonima, neki čitaju, neki pišu. Sve izgleda potpuno drugačije od onoga što biste očekivali da vidite na moru.“

Nažalost, Hodžis nije preživeo potonuće Titanika.

Kada je Titanik isplovio iz Belfasta u Severnoj Irskoj na svoje prvo putovanje, bio je najveći putnički brod na svetu i smatran je gotovo „nepotopivim“.

Međutim, samo četiri dana kasnije, u noći 14. aprila 1912. godine, brod je u severnom Atlantiku udario u ledeni breg u 23.40 po lokalnom vremenu. Potonuo je za manje od tri sata.

Na brodu se nalazilo oko 2.220 putnika i članova posade, ali nije bilo dovoljno čamaca za spasavanje. U tragediji je život izgubilo više od 1.500 ljudi, a Titanik je postao najpoznatiji brodolom u istoriji.

Opisao je atmosferu na brodu

Aukcionar Endru Oldridž (Andrew Aldridge) rekao je da je ovo „izuzetno pismo na više nivoa“.

Objasnio je da je Hodžis, prodavac muzičkih instrumenata, putovao iz zadovoljstva i da je u drugoj klasi išao u Boston kako bi posetio prijatelje.

„Postoji veoma malo sačuvanog materijala koji se odnosi na putnike druge klase“, rekao je Oldridž.

„Svi znaju priče o putnicima treće klase koji su odlazili u potragu za novim životom, kao i o bogatašima iz prve klase. Međutim, priča o drugoj klasi gotovo da nikada nije ispričana.“

Prema njegovim rečima, pismo pruža dragocen uvid u svakodnevni život na brodu. „Otkriva kako je zaista izgledao život na Titaniku, a to je apsolutno fascinantno“, istakao je.

Pismo nikada ranije nije bilo ponuđeno na prodaju i prvi put se pojavljuje na tržištu.

Prodaje se putem onlajn aukcije, Procenjuje se da bi konačna cena mogla da dostigne 35.000 funti (41.000 evra), piše CNN.