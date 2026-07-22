Arheolozi su nedavno otkrili dve grobnice stare oko 5.000 godina na lokalitetu Džabal Al-Tadžr na istočnoj obali Nila.

Njihova neobična konstrukcija privukla je pažnju - kameni zidovi su znatno deblji u osnovi i postepeno se tanje prema vrhu.

Neki mediji su odmah tvrdili da je ovo nedostajuća karika u razvoju egipatskih piramida. Međutim, sami stručnjaci su mnogo oprezniji.

Vredno otkriće

Egiptolog Roland Enmarh sa Univerziteta u Liverpulu upozorava da, iako je otkriće izuzetno vredno, još uvek nema dokaza koji bi potvrdili direktnu vezu sa kasnijim piramidama.

Prema njegovim rečima, to je moglo predstavljati samo jednu od nekoliko arhitektonskih ideja koje su se na kraju razvile u monumentalne građevine poznate iz Gize.

Prva prava piramida izgrađena je nekoliko vekova kasnije, tokom vladavine faraona Džosera u Sakari. Njen arhitekta Imhotep je prvo stvorio kamenu mastabu i postepeno dodao više slojeva kako bi stvorio stepenastu piramidu. Nekoliko generacija kasnije, faraon Sneferu je usavršio tehniku i njegova Crvena piramida postala je prva istinski piramida sa glatkim zidovima. Vrhunac ove ere bila je Velika piramida Keopsa u Gizi, koja je bila najviša građevina na svetu više od 3.700 godina.

Najveća misterija piramida

Međutim, najveća misterija ostaje sama izgradnja. Naučnici se slažu da starim Egipćanima nisu bili potrebni vanzemaljci ili izgubljene civilizacije. Njihov uspeh je bio posledica savršene organizacije rada, veštog korišćenja raspoloživih materijala i izvanrednih inženjerskih veština.

Međutim, kako su uspeli da premeste više od dva miliona kamenih blokova teških nekoliko tona na visinu veću od 140 metara, ostaje otvoreno pitanje.

Najverovatnija teorija su razne vrste rampi - prave, spiralne ili ugrađene direktno u strukturu piramide. Međutim, nijedna od njih još uvek nije jasno potvrđena.

Zato egipatske piramide i danas fasciniraju naučnike i turiste, a svako novo iskopavanje donosi više pitanja umesto definitivnih odgovora, piše smechlapy.