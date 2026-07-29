Nesvakidašnji bezbednosni incident dogodio se na aerodromu u Košicama u Slovačkoj, kada je jedan muškarac uspeo da neovlašćeno uđe na pistu, a zatim i u putnički avion, gde je mirno zaspao. Njegovo prisustvo otkriveno je tek nekoliko sati kasnije, kada je posada stigla da pripremi let za poletanje.

Preskočio ogradu i stigao do aviona

Incident se dogodio u noći između srede i četvrtka. Prema pisanju slovačkih medija, muškarac je duže vreme boravio u gotovo praznom terminalu aerodroma, gde je pokušavao da prekrati vreme. Navodno je ušao i u zatvoreni kafić kako bi sebi napravio kafu.

Nakon razgovora sa jednom radnicom aerodroma, saznao je da prvi jutarnji letovi poleću tek nekoliko sati kasnije. Umesto da sačeka u terminalu, izašao je napolje, preskočio zaštitnu ogradu i ušao u prostor namenjen isključivo aerodromskom osoblju.

Kako prenose lokalni mediji, nadzorne kamere zabeležile su njegovo kretanje, ali ga određeno vreme niko nije zaustavio.

Ušao u avion i zaspao u prvom redu

Muškarac je gotovo sat vremena šetao po aerodromskoj pisti, a zatim prišao parkiranom avionu tipa Embraer E190 kompanije Austrian Airlines, koji se pripremao za jutarnji let ka Beču.

Pošto su stepenice bile postavljene, a vrata letelice otvorena zbog priprema za ukrcavanje i pregleda, bez poteškoća je ušao u avion. Nije pokušao da zauzme mesto za putovanje niti da se sakrije – seo je u prvi red sedišta i zaspao.

Posada ga pronašla pred poletanje

Članovi posade ušli su u avion nešto posle četiri sata ujutru kako bi obavili završne pripreme za let planiran u 5.25 časova. Tada su zatekli nepoznatog muškarca kako spava.

Prema navodima lokalnih medija, nakon buđenja mirno je upitao da li avion uskoro poleće.

Na lice mesta odmah je pozvana policija, koja ga je privela. Muškarac kod sebe nije imao lična dokumenta, a mediji u Slovačkoj navode da postoji mogućnost da ima psihičkih problema.

Let kasnio zbog bezbednosne provere

Nakon incidenta pilot je zahtevao detaljan bezbednosni pregled letelice kako bi se isključila svaka potencijalna opasnost pre ukrcavanja putnika.

Zbog dodatnih provera, let iz Košica za Beč kasnio je približno dva sata.