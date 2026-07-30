23.00 Prva

Samo more zna

Ovo je priča o Krouherstovom opasnom putovanju oko sveta, ali i priča o njegovoj porodici koja je sve vreme samo čekala njegov povratak. Jedrilica Donalda Krouhersta kojom je nameravao da oplovi svet 1968. godine, koja je zbog niza odlaganja jedva dovršena, a nije ni testirana pre plovidbe, misteriozno je nestala. Uloge: Rejčel Vajs, Kolin Firt.

22.15 B92

Svinja

Roba je usamljeni tartufar koji živi u oregonskoj šumi sa svojom svinjom dresiranom za traženje tartufa. Nakon što ga jedne noći neko nepoznat napadne i otme mu svinju, Rob uz pomoć trgovca tartufima kreće u potragu za vernom prijateljicom. Uloge: Nikolas Kejdž, Aleks Volf, Adam Arkin.

23.35 RTS2

Au!

Dvoje agenata pokušavaju da prodaju dve veoma različite nekretnine: luksuznu kuću iz 19. veka s bazenom (ali i pogledom na prugu), kao i mali moderan stan u srcu grada. Njihov je cilj da kod potencijalnih kupaca izazovu "au" efekat, koji će ih naterati da zaborave na sve nedostatke prostora. Međutim, susreti sa potencijalnim kupcima pretvaraju se u niz bizarnih situacija koje otkrivaju lične i profesionalne probleme svih uključenih. Uloge: Karin Vijar, Bruno Podaljdes, Anjes Žui.