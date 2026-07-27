Slobodan Stojanović, srpski dečak iz Donje Kamenice, sela u bratunačko-zvorničkom kraju, imao je samo 11 godina kada su ga, jedne julske noći 1992. godine, zverski ubili muslimani pod vođstvom ratnog zločinca Nasera Orića i žene-monstruma Elfete Veseli.

Kako je ubijen dečak

Naime, napeta situacija oko Donje Kamenice eskalirala je 29. maja 1992. Porodica Ilije Stojanovića se našla na strani koju su kontrolisali muslimani.

Narednog dana, 30. maja, u porodičnu kuću došao je Muhamed Čikarić iz Kamenice, zaseok Alići, koji je Iliji Stojanoviću zabranio da beži. Istog dana započeli su pregovori između srpske i muslimanske strane na barikadama u mestu Kruške. Muhamed Čikarić je poslao Iliju Stojanovića da odnese poruku srpskoj strani, da ih pita da li su za pregovore i napomenuo je da im nedostaje pet njihovih boraca. Ilija je odneo poruku i zatim se vratio kući. Sa svojom porodicom bio je u kućnom pritvoru sve do 4. juna 1992. kada su na mestu Kruške Stojanovići i tri poginula srpska borca razmenjeni za 6 živih pripadnika tzv. ARBiH. Stojanovićima je u selu ostala sva pokretna i nepokretna imovina. Porodica Stojanović se smestila kod svog kuma Zorana Miloševića u zaseoku Dženarike.

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Dečak Slobodan je tugovao za svojim psom koji mu je ostao kod kuće. Često je tražio da ode nazad u selo, odveže psa i dovede ga kod kumova. Roditelji su ga odvraćali od te ideje, ali se teško mirio sa tim. Neodustajući od svoje namere Slobodan je 27. jula 1992. prošao kroz barikade i otišao u pravcu rodne kuće da bi doveo svog psa. Njegovog oca Iliju, koji je u to vreme bio u Zvorniku, o Slobodanovom nestanku obavestila je lokalna komanda srpske vojske.

Užasne povrede

Ova priča je potresla mnoge, pogotovo što je u pitanju dečak koji želeo samo da spasi svog psa, ali je nažalost tragično završio.

Njegovo telo pronađeno je u jami u zaseoku Bajrići u Novom Selu kod Zvornika, a identifikovan je DNK analizom.

Telo je pronašao patolog u starom plavom radničkom mantilu zajedno sa nekoliko ubijenih Srba. U gornjoj vilici nije imao šest prednjih zuba koje su mu izbili. Stomak mu je bio rasporen u obliku krsta, Elfeta mu je sekla uši, a na kraju i pucala u slepoočnicu iz neposredne blizine. Prišla mu je s leđa i zverski ga mučila dok ga nije ubila.

Svirepo ubistvo potreslo je ceo Balkan i ni danas nije zaboravljeno. Slobodanovo lice većina Srba sada zna da prepozna, a mnoge ono prati.

Albanka Elfeta uhapšena je u Švajcarskoj 25 godina psole zločina. Podsetimo, Apelaciono veće Suda BiH drugostepenom presudom povećalo je Elfeti Veseli zatvorsku kaznu sa 10 na 13 godina za ubistvo dečaka Slobodana Stojanovića 1992. na području Zvornika.

Sakib Halilović oslobođen je optužbe da je u svojstvu komandanta Diverzantskog voda združenih jedinica Liplje-Kamenica posmatrao kako je Elfeta Veseli izvršila ubistvo, te da je propustio da preduzme mere da izvršilac tog ubistva bude kažnjen.

U Hramu Svetog đakona Avakuma u Drinjači danas se obeležavaju 34 godine od stradanja dvanaestogodišnjeg Slobodana Stojanovića, dečaka ubijenog tokom rata u Bosni i Hercegovini, prenosi RTRS.

Srpska pravoslavna crkva proglasila je Slobodana Stojanovića svetim novomučenikom.