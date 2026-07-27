Bivši ministar odbrane Mihailo Fedorov u Ukrajini se smatra zaslužnim za ukrajinske vojne uspehe i primenu novih vojnih tehnologija i podršku unapređenju proizvodnje dronova dugog i srednjeg dometa koji pogađaju linije snabdevanja i rafinerije nafte duboko unutar teritorije Rusije i na Krimu, navodi Skaj njuz.

Zelenski je u intervjuu rekao i da je potpuno fokusiran na odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, predsednikom Donaldom Trampom i drugim savezničkim vladama, kako bi ih podstakao da nastave da isporučuju novac i oružje za odbranu Ukrajine i da nastave sa sprovođenjem sankcija Rusiji.

"Protivvazdušna odbrana ostaje naš prioritet jer Rusija pojačava upotrebu balističkih raketa za ciljanje većih gradova. Samo prošle nedelje smo bili svedoci da je u jednom satu 40 takvih raketa ispaljeno na Kijev. Nemamo dovoljno raketa za odbranu, to je problem", istakao je Zelenski.

Predsednik Ukrajine veruje, kako kaže, da se ruski predsednik Vladimir Putin sprema da mobiliše stotine hiljada vojnika i da ih pošalje na front, ocenivši da bi to predstavljalo značajnu opasnost za Ukrajinu. Još jednom je podvukao svoje uverenje da će Putin prestati da se bori samo ako bude poražen.

"Ono što smo pokušali da uradimo jeste da i mi Rusima nametnemo ratni izazov, da osete da je rat svuda. Zato smo započeli naše operacije udara projektilima srednjeg i dalekog dometa vraćajući rat tamo odakle je došao - u Rusiju", rekao je Zelenski.

BONUS VIDEO