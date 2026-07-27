Kako pišu hrvatski mediji, oštećenja su se pojavila još u fazi gradnje mosta koji povezuje poluostrvo Pelješac sa kopnom.

Razlog za hitnu sanaciju je strah da delovi betona padnu na kolovoz. Reč je o pukotinama u površinskom sloju betona na stubovima, a u pojedinima su već prisutni vlaga i voda.

Pukotine su duboke od tri i po do šest centimetara, dok je zaštitni sloj koji štiti glavnu armaturu debeo između 3,5 i sedam centimetara, pišu hrvatski mediji.

I nikom ništa.

Nema blokaderske bande da udara po Hrvatskoj, nema akcija iz "blokadne kuharice" i nema čak ni pljuvanja po državi.

Za Hrvate je to samo povod za novu sanaciju, bez bez pozive na hajku. Zašto? Pa jer samo u Srbiji postoji blokaderska bulumenta koja mrzi svoju zemlju, prezire uspehe Srbije, tuđi rad, znoj i ulaganja i u svemu traži nešto loše.