22.15 B92

Jato

„Jato“ je priča o izuzetno opreznom detektivu koji, dok obučava svoju mladu, žensku zamenu. Oni zajedno rade na slučaju nestale devojke za koju je ubeđen da je povezana sa seksualnim zločincem puštenim na uslovnu slobodu, koji je pod njegovim nadzorom. Boreći se s vremenom, oni otkrivaju izopačene detalje ne bi li ušli u trag potencijalnom ubici. Uloge: Ričard Gir, Kler Dejns.

00.30 Prva

Atomska plavuša

Dobitnica Oskara Šarliz Teron je nemilosrdna atomska plavuša koja će vas ostaviti bez daha! Reč je o špijunskom trileru u kojem Teron glumi Lorejn. Ona je agent britanske tajne službe MI6 koja je poslata u Berlin kako bi razotkrila špijunski lanac odgovoran za smrt jednog od njihovih najboljih tajnih agenta. Uloge: Šarliz Teron, Džejms Makavoj, Džon Gudman.

22.05 RTS1

Varljivo leto ‘68

U leto 1968, maturant Petar stasava za ljubav i na svoju sreću ili nesreću - zaljubljuje se istovremeno u više žena, uglavnom udatih: pekarku, bibliotekarku, svoju profesorku sociologije, zbog koje za maturski rad uzima temu iz marksizma. Potreba da konačno nađe "ženu svog života" vodi Petra u mnoge delikatne i komične situacije i izbezumljuje njegovog oca, opštinskog sudiju, čoveka dogmatskih shvatanja, koji veruje da se omladina može vaspitavati samo "čvrstom rukom". Petra ne interesuju naizgled prelomni istorijski događaji (studentski protest 1968), koji kao daleki eho dospeva i do njegove varošice. Kada konačno pronađe pravu ljubav, ona će, iz aktuelnih društvenih razloga, biti prekinuta. Maturant Petar naglo će sazreti uz saznanje da dva tako različita pojma, ljubav i politika, mogu biti ponekad i sudbinski povezana. Uloge: Slavko Štimac, Danilo-Bata Stojković, Mira Banjac, Mija Aleksić, Neda Arnerić, Sanja Vejnović, Dragan Zarić, Andrijana Videnović, Branko Cvejić, Milutin Butković, Žika Milenković, Milenko Pavlov, Branka Petrić, Miodrag Radovanović, Dara Čalenić i drugi.