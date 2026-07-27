Povratak sa dugočekivanog porodičnog odmora za mnoge porodice pretvorio se u najgoru noćnu moru. Tokom letnje sezone broj saobraćajnih nesreća na tranzitnim putevima drastično raste, a među tragedijama koje posebno potresaju javnost i vernike jesu one u kojima stradaju sveštena lica i njihove porodice.

Zbog prirode posla, čestih putovanja i dugih relacija, sveštenici neretko provode mnogo vremena za volanom, a pojedine nesreće ostaju zauvek upamćene zbog stravičnih posledica koje ostavljaju iza sebe.

Jedna od takvih tragedija dogodila se 2021. godine, kada je porodica protonamesnika Radovana K. doživela težak udes na putu, a slična sudbina zadesila je i mladog sveštenika Nenada M. i njegovu suprugu Nedeljku u aprilu 2026. godine kod Broda.

Tragedija kod Broda: Ugašena dva mlada života

Stravičan udes koji se dogodio na magistralnom putu Brod–Derventa, u mestu Novo Selo, zavio je u crno čitavu lokalnu zajednicu.

Mladi pravoslavni sveštenik Nenad M. (33) i njegova supruga Nedeljka (32) poginuli su na licu mesta kada je njihov automobil "Opel korsa" podleteo pod teretno vozilo.

Sudar je bio toliko silovit da lekari Hitne pomoći, koji su ubrzo stigli na mesto nesreće, nisu mogli da im pomognu.

Najpotresniji detalj tragedije jeste činjenica da su se na zadnjem sedištu smrskanog automobila nalazila njihova tri maloletna deteta.

Mališani su, pravim čudom, preživeli direktan sudar sa teretnjakom. Prevezeni su u bolnicu, gde su im konstatovane lakše telesne povrede i stabilizovani su van životne opasnosti.

Ipak, ostala je najteža rana — izgubili su oba roditelja.

Zbog ove nezapamćene tragedije u opštinama Brod i Derventa proglašen je Dan žalosti.

Nesreća iz 2021. godine: Automobil završio pod šleperom

Gotovo identičan scenario dogodio se krajem leta 2021. godine, kada se četvoročlana porodica protonamesnika Radovana K. vraćala kući nakon odmora na crnogorskom primorju.

U ranim jutarnjim časovima, tokom višesatne vožnje, automobil kojim je upravljao sveštenik iznenada je prešao u suprotnu traku i podleteo pod teretno vozilo.

Prema tadašnjim informacijama iz istrage, sumnjalo se da su umor i pad koncentracije nakon duge noćne vožnje bili ključni faktori koji su doveli do nesreće.

Vatrogasci su satima sekli smrskani lim kako bi izvukli povređene putnike.

Prizor na mestu nesreće bio je jeziv. Prednji deo automobila bio je potpuno uništen, a spasioci su govorili da je pravo čudo što je iko preživeo.

Deca čudom ostala živa

Protonamesnik Radovan K. i njegova supruga Dragana zadobili su teške povrede, višestruke prelome, povrede glave i unutrašnje povrede.

Dok su se vernici molili za njihov oporavak, lekari su se mesecima borili za njihovo zdravlje.

Posebnu pažnju privukla je činjenica da su njihova deca, koja su se nalazila na zadnjem sedištu, prošla gotovo bez ozbiljnih povreda.

Kako su tada isticali stručnjaci, pravilno korišćenje sigurnosnih pojaseva i dečijih sedišta odigralo je ključnu ulogu u tome da mališani prežive stravičan udar.

Nakon dugog lečenja i rehabilitacije, Radovan K. i njegova supruga uspeli su da se oporave.

Dve tragedije, jedna velika opomena

Ono što povezuje ove dve nesreće jeste činjenica da su deca na zadnjem sedištu preživela sudare u kojima su njihovi roditelji izgubili živote ili bili teško povređeni.

Stručnjaci za bezbednost saobraćaja upozoravaju da pravilna upotreba dečijih auto-sedišta i sigurnosnih pojaseva često pravi razliku između života i smrti.

Dok je porodica Nenada M. ostala bez roditelja, porodica Radovana K. dobila je novu priliku za život.

Obe tragedije ostaju kao snažna opomena svim vozačima koji kreću na duge puteve.

Apel vozačima: Ne vozite "u jednom dahu"

Saobraćajna policija i ovog leta apeluje na sve koji putuju na velike udaljenosti:

pravite pauze na svaka dva sata vožnje;

izbegavajte dugu noćnu vožnju kada ste umorni;

ne krećite na put neispavani;

prilagodite brzinu uslovima na putu;

posebno obratite pažnju na deonice sa velikim brojem teretnih vozila.

Samo jedan trenutak nepažnje može promeniti nečiji život zauvek.