16.40 RTS1

Čuvar plaže u zimskom periodu

Mladić koji je odrastao u atmosferi promašenog braka svojih roditelja želi da pođe svojim putem u život. Završio je školu ali ona mu ne pruža šansu da se zaposli, pa zato prihvata posao čuvara plaže u zimskom periodu. Oženi se devojkom koju voli, verujući da ljubav može da prebrodi sve teškoće. Ubrzo ga žena napušta, otac mu umire i opet se nalazi pred novim početkom, ali sada je opterećen gorčinom. Uloge: Irfan Mensur, Gordana Kosanović.

23.00 Prva

Van kontrole

Svakodnevni odlazak na posao za Rejčel se pretvorio u noćnu moru kad je u saobraćajnoj gužvi naletela na stranca sa kojim je započela svađu jer je odbila da se pomeri. Jednostavno se našla u pogrešno vreme na pogrešnom mestu, a on će pokušati da uništi sve do čega joj je stalo. Razočaran u život, psihički nestabilan i nasilan, stranac se odlučuje za osvetu, pa počinje da je prati po celom gradu u nameri da ubije nju i njene najbliže. Uloge: Rasel Krou, Karen Pistorijus.

20.05 RTV1

Prvi dan mog života

U pitanju je komedija u kojoj misteriozni bezimeni muškarac, okuplja četvoro potencijalnih samoubica i prikazuju im kakav ih život čeka u budućnosti, ukoliko odustanu od svoje namere da ga okončaju, „Čovek“ ih dovodi u smeštaj, koji bismo mogli nazvati hotelom izgubljenih duša, i za nedelju dana menja njihov način razmišljanja. Koje on, zašto to radi i koliko njih će biti spaseno od sebe samih pitanje je koje se odmotava tokom dva sata trajanja filma. Uloge: Toni Servilo, Valerio Mastandrea, Margerita Buj.