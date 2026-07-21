Skoplje je u utorak pogodilo jedno od najjačih nevremena u poslednjih nekoliko godina, prenose makedonski mediji.

Snažna oluja, praćena obilnim padavinama i orkanskim vetrom, zahvatila je gotovo sve delove grada i za sobom ostavila veliku materijalnu štetu.

Vetar lomio stabla i nosio krovove

Prema dostupnim informacijama, udari vetra dostizali su brzinu od oko 100 kilometara na čas.

Takva snaga vetra bila je dovoljna da obori na desetine stabala u gotovo svim skopskim naseljima, dok su pojedini krovovi otkinuti i nošeni ulicama, ugrožavajući bezbednost građana.

Na društvenim mrežama pojavili su se brojni snimci na kojima se vidi kako vetar lomi drveće, nosi različite predmete i otežava kretanje ljudi i vozila.

Velika materijalna šteta

Prve procene govore da je nevreme prouzrokovalo značajnu materijalnu štetu na objektima, vozilima i javnoj infrastrukturi.

Nadležne službe su odmah izašle na teren kako bi uklonile oborena stabla i omogućile normalno odvijanje saobraćaja.

Makedonski mediji navode da se radi o jednoj od najtežih vremenskih nepogoda koja je pogodila Skoplje u poslednjih nekoliko godina.

Izvor: Makedonski mediji