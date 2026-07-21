Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski održao je danas još jedan sastanak sa bivšim ministrom odbrane te zemlje Mihailom Fedorovim, izjavio je savetnik predsednika za komunikacije Dmitro Litvin.

Litvin nije otkrio detalje sastanka, prenosi Ukrinform.

U centru Kijeva, na trgu kod pozorišta Franko, kao i u drugim gradovima Ukrajine, održavaju se protesti protiv smene Mihaila Fedorova sa mesta ministra odbrane Ukrajine.

Protesti u znak podrške Fedorovu u Kijevu, koji su počeli u četvrtak, od tada su se proširili na najmanje 16 gradova a demonstranti su proširili svoje zahteve navodeći da Ukrajina treba da usvoji novi pristup ratu koji su donele Fedorovljeve inovacije, jer sukob sa Rusijom ulazi u kritičnu fazu više od četiri godine nakon što je počeo.

Mediji su ranije danas preneli da je tokom vikenda Zelenski na sastanku sa Fedorovom, koji je trajao više sati, ponudio bivšem ministru odbrane visoku poziciju u Savetu za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine sa direktnim pristupom predsedniku i mandatom da nadgleda inovacije u odbrani i vojne reforme, kao i nekoliko alternativnih pozicija, što je Fedorov odbio, prenosi Tanjug.

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