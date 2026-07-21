Svi koji tokom predstojećih dana planiraju put ka grčkom primorju moraju obratiti posebnu pažnju. Unutrašnja obilaznica oko Soluna biće potpuno zatvorena tokom dve noći zbog hitnih radova na projektu "Flyover", što bi moglo da izazove gužve i nepredviđena zadržavanja na alternativnim pravcima kroz sam grad.Detalji zatvaranja obilaznice

Kako su najavili grckainfo.official i grcka.info, radovi i blokade saobraćaja odvijaće se u noćnim terminima prema sledećem rasporedu.

Od utorka, 21. jula u 22 časa, do četvrtka, 23. jula, u 6 sati: Obilaznica će biti zatvorena u oba smera. Ukoliko putujete ka Halkidikiju ili se vraćate ka Evzoniju, bićete preusmereni kroz centar grada Soluna.

Petak, 24. jul (23–05 sati): Zatvara se samo smer ka Evzoniju. Dobra vest za one koji tek kreću na odmor je da će pravac ka Halkidikiju funkcionisati normalno, dok će vozila koja idu ka granici biti preusmeravana kroz grad.

Gde se u Grčkoj mora preko obilaznice, a gde ne

Za turiste iz Srbije koji u Grčku ulaze preko Evzonija, važno je da znaju do kojih letovališta se mora proći ovom saobraćajnicom ili kroz sam Solun.

To su, pre svega:

Sva letovališta na Halkidikiju (Kasandra, Sitonija, Nea Flogita, Nea Kalikratija, Dionisiou beach).

Letovališta pored samog Soluna kao što su Perea, Agia Triada i Nei Epivates.

S druge strane, postoji spisak lokacija do kojih se može stići bez prolaska ovom deonicom:

Atos (Halkidiki) – skreće se pre početka radova, na putu za Kavalu.

Kavala i Tasos – koristi se autoput Egnatia Odos (A2) ili pravac ka Keramotiju.

Lefkada, Parga, Sivota, Krf i Kefalonija – koristi se zapadni autoput preko Ioannine ili ka Igumenici i Patrasu.

Olimpska regija (Paralija, Leptokarija, Platamon, Nei Pori) – koristi se autoput ka Atini (A1) bez ulaska u Solun.

Alternativni pravci i isključenja

Solun i njegovu obilaznicu možete potpuno izbeći ako se odlučite za granični prelaz Dojran. U tom slučaju, trasa vodi preko mesta Gerakarou, Zagliveri i Poligiros direktno ka Gerakiniju, a zatim dalje ka Sitoniji ili Kasandri.

Za one koji ipak idu preko obilaznice, važno je pratiti sledeća isključenja: