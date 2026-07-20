RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.05 Komšije, igrana serija
12.00 Dnevnik
12.30 Sportski dnevnik
12.50 Lov i ribolov
13.20 Kuhinja moga kraja
14.15 Dinastija, serija
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.00 Cvat lipe na Balkanu, igrana serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Gastronomad
17.45 Beogradska hronika
18.25 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.10 Srećni Ljudi, igrana serija
21.10 Fantastična planeta
22.05 Varljivo leto 68, film
23.35 Dnevnik
00.00 Kulturni dnevnik
00.15 Horizonti zapada, film
01.40 Dinastija, serija
02.25 Dnevnik 2, r.
03.00 Dobrodošli u pećinu slepog miša
03.50 Lov i ribolov
04.15 Gastronomad
04.40 Srećni Ljudi, igrana serija
Najava
Varljivo leto ‘68 22.05 RTS1
U leto 1968, maturant Petar stasava za ljubav i na svoju sreću ili nesreću - zaljubljuje se istovremeno u više žena, uglavnom udatih: pekarku, bibliotekarku, svoju profesorku sociologije, zbog koje za maturski rad uzima temu iz marksizma. Uloge: Slavko Štimac, Danilo-Bata Stojković, Mira Banjac, Mija Aleksić, Neda Arnerić, Sanja Vejnović, Dragan Zarić, Andrijana Videnović, Branko Cvejić.
RTS2
06.35 Verski kalendar
06.45 Datum
06.50 Koncert za dobro jutro
07.35 Slagalica, kviz
08.00 Plava ptica
08.25 Na slovo na slovo
08.50 MajmunoLjupci
09.00 Kućica na drvetu
09.05 Šumske zavrzlame
09.20 Daj mi krila jedan krug
09.45 Čitalište,čitate li šta
10.10 Muke jednog lava
10.25 UPS
10.40 U susret snovima
11.10 Život sa muzikom
11.35 E-TV
12.00 Nas je 10%
12.30 O Ljubavi i gađenju
13.00 Čovek koji je suviše znao, film
15.00 Za stolom sa Apostolom
16.00 Fudbal: SP, finale, snimak
18.00 Lepota različitosti
19.05 Pozdrav iz EU
19.10 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
19.15 Gorka osveta, serija
20.10 Dobrodošli u pećinu slepog miša
21.00 Ženski raj, serija
21.45 Metamorfoze:Nela Mihailović
22.10 Suho, film
00.25 Jeloustoun, serija
01.10 Generacija 5, Najjači ostaju – 45 godina karijere
02.15 Gorka osveta, serija
03.00 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
03.05 Za stolom sa Apostolom
04.05 Eko perspektive
04.25 Pozdrav iz EU
04.30 Život sa muzikom
Najava
Suho 22.10 RTS2
Pošto mu ubiju oca, pripadnika kartela, četvorogodišnji Suho ostaje sam. Suho – ime konja slobodoljubivog duha – nadimak je koji je dečak dobio od svog oca, plaćenog ubice. Kada oca ubiju članovi njegove bande, Suho ima četiri godine. Tradicija nalaže da svi muški članovi porodice žrtve moraju biti lišeni života, kako bi se sprečila njihova osveta. Međutim, Suhova tetka ima druge planove: sakriva ga u kolibu, gde su mu jedina veza sa spoljnim svetom ona i dva rođaka. Suho odrasta okružen iskušenjima kartela, ali mora da pronađe način da izbegne očevu sudbinu. Uloge: Huan Hezus Varela, Jadira Perez, Sandra Lorenzano
PINK
05.30 Novo jutro, jutarnji program
11.00 Premijera, emisija
11.15 Ekskluzivno, emisija
11.30 Elita, rijaliti šou uživo
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita, rijaliti šou uživo
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita, rijaliti šou uživo
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.00 Elita: Superfinale, rijaliti program
Najava
Elita: Superfinale 21.00 Pink
Veliko superfinale „Elite 9“ održava se u ponedeljak, 20. jula, sa početkom u 21 čas uživo na Pink televiziji.
PRVA
05.55 Jutro, emisija
10.10 Ekskluziv
10.30 Najbolji san, igrana serija
11.45 ProKuvaj sa Bokijem
12.10 Dadilja sa sela, igrana serija
13.00 Vesti, informativni program
13.10 150 minuta
16.00 Azbuka našeg života, serija
17.00 Ekskluziv, emisija
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti, informativni program
19.00 Dadilja sa sela, igrana serija
20.00 Loto 5, emisija
20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija
21.00 Najbolji san, igrana serija
22.00 Pevačica, domaća igrana serija
23.00 Na mestu zločina sa Mašanom
23.30 Glam i Drama
00.30 Atomska plavuša, film
02.30 Van kontrole, igrani film
Najava
Pevačica 22.00 Prva
Priča prati mladu muzičku zvezdu u usponu, Ivanu Lazić, koja nakon pobede na muzičkom takmičenju naizgled dobija sve o čemu je ikada sanjala.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, serija
08.15 Sanjalica, serija
09.15 7 dana: Horizont stvarnosti
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92, informativni program
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Urgentni centar, igrana serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92
19.05 Sanjalica, serija
20.05 48 sati svadba
21.05 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92
22.15 Jato, igrani film
00.00 Teorije zavera
01.45 7 dana: Horizont stvarnosti
02.30 Štoperica, kviz
Najava
48 sati svadba 20.05 B92
Ovonedeljni junaci emisije „48 sati svadba“ su Saša i Vera iz Beograda koji su u Višnjici pronašli svoj mir i mesto koje danas nazivaju domom. Iako su veoma mladi, život ih nije mazio. Oboje nose slične životne priče – Vera je odrasla bez prisustva oca, dok je Saša odrastao bez majke. Upravo zato danas daju sve od sebe da svom detetu pruže ljubav, sigurnost i porodicu kakvu oni nisu imali. Očekuje vas emotivna epizoda koja pokazuje da teška prošlost ne mora da odredi budućnost, već može da bude podstrek da postanemo još bolji ljudi i roditelji. Da li će mladenci zablistati na plesnom podijumu? Može li ljubav da izleči rane iz detinjstva? I da li će Saša i Vera pokazati da je porodica ono što sami izgradimo? Sve to i još mnogo više saznaćete u novom izdanju emisije „48 sati svadba“, koja je na program televizije B92 večeras i sutra od 20.05.
Happy
05.50 Razbuđivanje
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
13.00 Provodadžija
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, serija
18.25 Crvene ruže, serija
19.10 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
20.55 Ćirilica
23.00 Žena, igrana serija
23.43 Crvene ruže, serija
00.27 Porodične tajne, igrana serija
01.14 Savetnik
02.04 Naslovna strana, kviz
02.37 1 na 1, kviz
Najava
Ćirilica 20.55 Happy
Šou koji često ima formu intervjua, posebno jer su gosti u studiju najaktuelnije ličnosti iz sfere politike, sporta ili estrade, kako iz Srbije, tako i iz regiona.
HYPE TV
07.00 City Hype
08.00 Mahalske priče - gost: Željka Terzo
09.00 Mobil auto
09.30 Dug moru, serija
10.30 Pevaj brate, serija
11.00 Ljubica, film
13.00 City Hype
14.00 Aviondžije, serija
15.00 Chit chat gost: Stefan Subotić
16.00 Hajduk, film
18.00 Dug moru, serija
19.00 City Hype
20.00 Aviondžije, serija
21.00 Pevaj brate, serija
22.00 OPA šou; gosti: Nada Obrić, Maja Marijana, Marko Radišić i Tessa Sheila
23.30 Berlin kaput, film
01.00 Dug moru, serija
RTV PANČEVO
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Podvizi
12.15 Agroinfo
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
13.40 Državni posao, serija
14.10 Podvizi
14.30 Pančevačko popodne
15.55 Vojvođanska događanja
16.30 Vrata do vrata, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Bugarske ruže
20.00 Tajne vinove loze, igrana serija
21.00 TV atelje
21.30 Sportsko oko
22.00 Velike vesti
22.35 Vrata do vrata, serija
23.10 Preporučujemo
24 KITCHEN
12.00 Klasično: Meri Beri
13.00 Džejmi u Italiji
14.00 Ejnslina karipska kuhinja
15.00 Džejmi Oliver: Godišnja doba
16.30 Prijatno
17.00 Nadijina pekara
18.00 Tetka Kaćine tajne
19.00 Klasično: Meri Beri
20.00 Akisovo kulinarsko putovanje
21.00 David Skoko
22.00 Ejnslina karipska kuhinja
STAR LIFE
07.35 Dr Haus
09.15 Čikaška hitna pomoć
11.05 Gospođica Poter, film
12.55 Svi vole Rejmonda
14.45 Još sam živa
15.15 Kako sam upoznao vašu majku
17.05 Očajne domaćice
19.00 Dr Haus
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 Maksima
22.55 Svi vole Rejmonda
23.20 Svi vole Rejmonda
CINEMANIA
05.30 Srećan čovek, igrani film
07.00 Policijska priča, igrani film
08.40 Policijska priča 2, igrani film
10.45 Šejmerina kći 2 dar zmije, film
12.25 Raj, igrani film
13.50 Gospođica sloun, film
16.00 Treća zvezda, igrani film
17.30 Policijska priča 2, igrani film
19.30 Policijska priča 3, igrani film
21.00 Na udaru, film
22.40 Kerol, film
00.35 Moj kralj, film
02.35 Prekid, film
SUPERSTAR
08.20 12 reči, domaća igrana serija
09.15 12 reči, domaća igrana serija
10.10 12 reči, domaća igrana serija
11.05 12 reči, domaća igrana serija
12.00 Čovek od čelika, igrani film
14.25 Bolji život, domaći film
16.00 Goli pištolj, film
17.30 96 sati, film
19.10 Klan, domaća igrana serija
20.05 Klan, domaća igrana serija
21.00 Klan, serija
22.10 Parker, igrani film
00.10 Strava u Ulici brestova, igrani film
PRVA PLUS
10.00 Tate, serija
11.30 Krunska 11, serija
12.20 Andrija i Anđelka, serija
13.45 MasterChef Srbija, emisija
15.00 Popadija, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 12 reči, serija
19.45 Žigolo, film
21.55 Andrija i Andelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
23.25 Popadija, serija
Blic TV
06.00 Zabranjeno voće, serija
07.00 Jutro na Blic
10.00 Zabranjeno voće, serija
10.55 Balkanskom ulicom
12.20 Šortkast
13.10 Elif, serija
14.10 Domaćica
14.35 Blic zdravlje podkast
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, serija
16.45 Azbuka našeg života, serija
17.30 Vesti, info
18.00 Kontra kadar
18.40 Šortkast
19.25 Elif, serija
20.25 Šeherezada, serija
21.20 Šeherezada, serija
22.15 Na terapiji
23.10 Kontra kadar
00.00 Azbuka našeg života, serija
00.55 Ma nije on takav, film
02.30 Život u balansu
03.20 Na terapiji
04.10 Scena
04.30 Mali svet, film
NEWSMAX BALKANS
06.30 Top story
07.00 Tražim reč
08.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.05 Stav dana
10.30 Top story
11.00 Stav nedelje
11.30 Portal
12.00 Presek
12.30 Prozori Balkana
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.05 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.00 Vesti
17.05 Stav regiona
18.00 Presek
18.30 Stav dana
19.00 Naša priča
20.00 Vesti
20.05 Top story
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Vesti
22.05 Kadrovi vremena: Dekade
23.00 Top story evening
23.45 Naša priča
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