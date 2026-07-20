RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.05 Komšije, igrana serija

12.00 Dnevnik

12.30 Sportski dnevnik

12.50 Lov i ribolov

13.20 Kuhinja moga kraja

14.15 Dinastija, serija

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.00 Cvat lipe na Balkanu, igrana serija

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Gastronomad

17.45 Beogradska hronika

18.25 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.10 Srećni Ljudi, igrana serija

21.10 Fantastična planeta

22.05 Varljivo leto 68, film

23.35 Dnevnik

00.00 Kulturni dnevnik

00.15 Horizonti zapada, film

01.40 Dinastija, serija

02.25 Dnevnik 2, r.

03.00 Dobrodošli u pećinu slepog miša

03.50 Lov i ribolov

04.15 Gastronomad

04.40 Srećni Ljudi, igrana serija

Najava

Varljivo leto ‘68 22.05 RTS1

U leto 1968, maturant Petar stasava za ljubav i na svoju sreću ili nesreću - zaljubljuje se istovremeno u više žena, uglavnom udatih: pekarku, bibliotekarku, svoju profesorku sociologije, zbog koje za maturski rad uzima temu iz marksizma. Uloge: Slavko Štimac, Danilo-Bata Stojković, Mira Banjac, Mija Aleksić, Neda Arnerić, Sanja Vejnović, Dragan Zarić, Andrijana Videnović, Branko Cvejić.

RTS2

06.35 Verski kalendar

06.45 Datum

06.50 Koncert za dobro jutro

07.35 Slagalica, kviz

08.00 Plava ptica

08.25 Na slovo na slovo

08.50 MajmunoLjupci

09.00 Kućica na drvetu

09.05 Šumske zavrzlame

09.20 Daj mi krila jedan krug

09.45 Čitalište,čitate li šta

10.10 Muke jednog lava

10.25 UPS

10.40 U susret snovima

11.10 Život sa muzikom

11.35 E-TV

12.00 Nas je 10%

12.30 O Ljubavi i gađenju

13.00 Čovek koji je suviše znao, film

15.00 Za stolom sa Apostolom

16.00 Fudbal: SP, finale, snimak

18.00 Lepota različitosti

19.05 Pozdrav iz EU

19.10 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

19.15 Gorka osveta, serija

20.10 Dobrodošli u pećinu slepog miša

21.00 Ženski raj, serija

21.45 Metamorfoze:Nela Mihailović

22.10 Suho, film

00.25 Jeloustoun, serija

01.10 Generacija 5, Najjači ostaju – 45 godina karijere

02.15 Gorka osveta, serija

03.00 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

03.05 Za stolom sa Apostolom

04.05 Eko perspektive

04.25 Pozdrav iz EU

04.30 Život sa muzikom

Najava

Suho 22.10 RTS2

Pošto mu ubiju oca, pripadnika kartela, četvorogodišnji Suho ostaje sam. Suho – ime konja slobodoljubivog duha – nadimak je koji je dečak dobio od svog oca, plaćenog ubice. Kada oca ubiju članovi njegove bande, Suho ima četiri godine. Tradicija nalaže da svi muški članovi porodice žrtve moraju biti lišeni života, kako bi se sprečila njihova osveta. Međutim, Suhova tetka ima druge planove: sakriva ga u kolibu, gde su mu jedina veza sa spoljnim svetom ona i dva rođaka. Suho odrasta okružen iskušenjima kartela, ali mora da pronađe način da izbegne očevu sudbinu. Uloge: Huan Hezus Varela, Jadira Perez, Sandra Lorenzano

PINK

05.30 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Premijera, emisija

11.15 Ekskluzivno, emisija

11.30 Elita, rijaliti šou uživo

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita, rijaliti šou uživo

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita, rijaliti šou uživo

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.00 Elita: Superfinale, rijaliti program

Najava

Elita: Superfinale 21.00 Pink

Veliko superfinale „Elite 9“ održava se u ponedeljak, 20. jula, sa početkom u 21 čas uživo na Pink televiziji.

PRVA

05.55 Jutro, emisija

10.10 Ekskluziv

10.30 Najbolji san, igrana serija

11.45 ProKuvaj sa Bokijem

12.10 Dadilja sa sela, igrana serija

13.00 Vesti, informativni program

13.10 150 minuta

16.00 Azbuka našeg života, serija

17.00 Ekskluziv, emisija

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informativni program

19.00 Dadilja sa sela, igrana serija

20.00 Loto 5, emisija

20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija

21.00 Najbolji san, igrana serija

22.00 Pevačica, domaća igrana serija

23.00 Na mestu zločina sa Mašanom

23.30 Glam i Drama

00.30 Atomska plavuša, film

02.30 Van kontrole, igrani film

Najava

Pevačica 22.00 Prva

Priča prati mladu muzičku zvezdu u usponu, Ivanu Lazić, koja nakon pobede na muzičkom takmičenju naizgled dobija sve o čemu je ikada sanjala.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, serija

08.15 Sanjalica, serija

09.15 7 dana: Horizont stvarnosti

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92, informativni program

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Urgentni centar, igrana serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92

19.05 Sanjalica, serija

20.05 48 sati svadba

21.05 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92

22.15 Jato, igrani film

00.00 Teorije zavera

01.45 7 dana: Horizont stvarnosti

02.30 Štoperica, kviz

Najava

48 sati svadba 20.05 B92

Ovonedeljni junaci emisije „48 sati svadba“ su Saša i Vera iz Beograda koji su u Višnjici pronašli svoj mir i mesto koje danas nazivaju domom. Iako su veoma mladi, život ih nije mazio. Oboje nose slične životne priče – Vera je odrasla bez prisustva oca, dok je Saša odrastao bez majke. Upravo zato danas daju sve od sebe da svom detetu pruže ljubav, sigurnost i porodicu kakvu oni nisu imali. Očekuje vas emotivna epizoda koja pokazuje da teška prošlost ne mora da odredi budućnost, već može da bude podstrek da postanemo još bolji ljudi i roditelji. Da li će mladenci zablistati na plesnom podijumu? Može li ljubav da izleči rane iz detinjstva? I da li će Saša i Vera pokazati da je porodica ono što sami izgradimo? Sve to i još mnogo više saznaćete u novom izdanju emisije „48 sati svadba“, koja je na program televizije B92 večeras i sutra od 20.05.

Happy

05.50 Razbuđivanje

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

13.00 Provodadžija

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, serija

18.25 Crvene ruže, serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

20.55 Ćirilica

23.00 Žena, igrana serija

23.43 Crvene ruže, serija

00.27 Porodične tajne, igrana serija

01.14 Savetnik

02.04 Naslovna strana, kviz

02.37 1 na 1, kviz

Najava

Ćirilica 20.55 Happy

Šou koji često ima formu intervjua, posebno jer su gosti u studiju najaktuelnije ličnosti iz sfere politike, sporta ili estrade, kako iz Srbije, tako i iz regiona.

HYPE TV

07.00 City Hype

08.00 Mahalske priče - gost: Željka Terzo

09.00 Mobil auto

09.30 Dug moru, serija

10.30 Pevaj brate, serija

11.00 Ljubica, film

13.00 City Hype

14.00 Aviondžije, serija

15.00 Chit chat gost: Stefan Subotić

16.00 Hajduk, film

18.00 Dug moru, serija

19.00 City Hype

20.00 Aviondžije, serija

21.00 Pevaj brate, serija

22.00 OPA šou; gosti: Nada Obrić, Maja Marijana, Marko Radišić i Tessa Sheila

23.30 Berlin kaput, film

01.00 Dug moru, serija

RTV PANČEVO

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Podvizi

12.15 Agroinfo

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao, serija

14.10 Podvizi

14.30 Pančevačko popodne

15.55 Vojvođanska događanja

16.30 Vrata do vrata, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Bugarske ruže

20.00 Tajne vinove loze, igrana serija

21.00 TV atelje

21.30 Sportsko oko

22.00 Velike vesti

22.35 Vrata do vrata, serija

23.10 Preporučujemo

24 KITCHEN

12.00 Klasično: Meri Beri

13.00 Džejmi u Italiji

14.00 Ejnslina karipska kuhinja

15.00 Džejmi Oliver: Godišnja doba

16.30 Prijatno

17.00 Nadijina pekara

18.00 Tetka Kaćine tajne

19.00 Klasično: Meri Beri

20.00 Akisovo kulinarsko putovanje

21.00 David Skoko

22.00 Ejnslina karipska kuhinja

STAR LIFE

07.35 Dr Haus

09.15 Čikaška hitna pomoć

11.05 Gospođica Poter, film

12.55 Svi vole Rejmonda

14.45 Još sam živa

15.15 Kako sam upoznao vašu majku

17.05 Očajne domaćice

19.00 Dr Haus

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 Maksima

22.55 Svi vole Rejmonda

23.20 Svi vole Rejmonda

CINEMANIA

05.30 Srećan čovek, igrani film

07.00 Policijska priča, igrani film

08.40 Policijska priča 2, igrani film

10.45 Šejmerina kći 2 dar zmije, film

12.25 Raj, igrani film

13.50 Gospođica sloun, film

16.00 Treća zvezda, igrani film

17.30 Policijska priča 2, igrani film

19.30 Policijska priča 3, igrani film

21.00 Na udaru, film

22.40 Kerol, film

00.35 Moj kralj, film

02.35 Prekid, film

SUPERSTAR

08.20 12 reči, domaća igrana serija

09.15 12 reči, domaća igrana serija

10.10 12 reči, domaća igrana serija

11.05 12 reči, domaća igrana serija

12.00 Čovek od čelika, igrani film

14.25 Bolji život, domaći film

16.00 Goli pištolj, film

17.30 96 sati, film

19.10 Klan, domaća igrana serija

20.05 Klan, domaća igrana serija

21.00 Klan, serija

22.10 Parker, igrani film

00.10 Strava u Ulici brestova, igrani film

PRVA PLUS

10.00 Tate, serija

11.30 Krunska 11, serija

12.20 Andrija i Anđelka, serija

13.45 MasterChef Srbija, emisija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 12 reči, serija

19.45 Žigolo, film

21.55 Andrija i Andelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

23.25 Popadija, serija

Blic TV

06.00 Zabranjeno voće, serija

07.00 Jutro na Blic

10.00 Zabranjeno voće, serija

10.55 Balkanskom ulicom

12.20 Šortkast

13.10 Elif, serija

14.10 Domaćica

14.35 Blic zdravlje podkast

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, serija

16.45 Azbuka našeg života, serija

17.30 Vesti, info

18.00 Kontra kadar

18.40 Šortkast

19.25 Elif, serija

20.25 Šeherezada, serija

21.20 Šeherezada, serija

22.15 Na terapiji

23.10 Kontra kadar

00.00 Azbuka našeg života, serija

00.55 Ma nije on takav, film

02.30 Život u balansu

03.20 Na terapiji

04.10 Scena

04.30 Mali svet, film

NEWSMAX BALKANS

06.30 Top story

07.00 Tražim reč

08.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.05 Stav dana

10.30 Top story

11.00 Stav nedelje

11.30 Portal

12.00 Presek

12.30 Prozori Balkana

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.05 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.05 Stav regiona

18.00 Presek

18.30 Stav dana

19.00 Naša priča

20.00 Vesti

20.05 Top story

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Vesti

22.05 Kadrovi vremena: Dekade

23.00 Top story evening

23.45 Naša priča