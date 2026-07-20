Arena Premium 1
06.00 Fudbal Mozzartbet Superliga: Železničar – Radnički
08.00 Fudbal Mozzartbet Superliga: Radnik – Mladost
10.00 Fudbal FIFA SP: Pregled finala
10.30 Fudbal Mozzartbet Superliga: Čukarički – IMT
12.30 Fudbal Mozzartbet Superliga: Crvena zvezda - Mačva
15.00 Fudbal FIFA SP: Francuska – Španija, polufinale
17.30 Fudbal FIFA SP: Engleska – Argentina, polufinale
19.30 Fudbal - Sve prolazi, Zvezda traje: Preporod
20.00 Fudbal Mozzartbet Superliga: Pregled 1. Kola
21.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Finale
00.00 Odbojka: Srbija – Slovenija
Arena Premium 2
06.00 Odbojka Liga Nacija: Kina – Brazil
08.00 Odbojka Liga Nacija: SAD – Poljska
10.30 Trka Moto Sport Formula 1: Belgija
13.00 Odbojka Liga Nacija: Kuba - Italija
15.30 Odbojka Liga Nacija: Ukrajina – Nemačka
17.30 Odbojka Liga Nacija: Bugarska – Francuska
20.00 Odbojka Liga Nacija: Japan – Argentina
22.30 London Atletika Dijamantska liga
01.10 Bejzbol: Los Anđeles Dodžersi – Filadelfija Filis
04.15 Košarka Svetsko Prvenstvo za kadetkinje (U17) (Ž), finale
Eurosport 1
05.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 15
07.00 BMX: Brizbejn, Trke, Dan 2
08.00 Magazin: Brdski biciklizam, Race Bikes
08.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 15
10.00 Konjički sport: Svetski tur šampiona, Riesenbeck, Skakanje
12.00 Magazin: Biciklizam, Tour de France: Žene 2026, Put do žute majice
12.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 10
14.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 14
16.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 15
17.30 Magazin: Brdski biciklizam, Race Bikes
18.00 Konjički sport: Svetski tur šampiona, Riesenbeck, Skakanje
20.00 Triatlon: PTO Tour, Gold Coast
22.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 15
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