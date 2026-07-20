Arena Premium 1

06.00  Fudbal Mozzartbet Superliga: Železničar – Radnički

08.00  Fudbal Mozzartbet Superliga: Radnik – Mladost

10.00  Fudbal FIFA SP: Pregled finala

10.30  Fudbal Mozzartbet Superliga: Čukarički – IMT

12.30  Fudbal Mozzartbet Superliga: Crvena zvezda - Mačva

15.00  Fudbal FIFA SP: Francuska – Španija, polufinale

17.30  Fudbal FIFA SP: Engleska – Argentina, polufinale

19.30  Fudbal - Sve prolazi, Zvezda traje: Preporod

20.00  Fudbal Mozzartbet Superliga: Pregled 1. Kola

21.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Finale

00.00  Odbojka: Srbija – Slovenija

 

Arena Premium 2

06.00  Odbojka Liga Nacija: Kina – Brazil

08.00  Odbojka Liga Nacija: SAD – Poljska

10.30  Trka Moto Sport Formula 1: Belgija

13.00  Odbojka Liga Nacija: Kuba - Italija

15.30  Odbojka Liga Nacija: Ukrajina – Nemačka

17.30  Odbojka Liga Nacija: Bugarska – Francuska

20.00  Odbojka Liga Nacija: Japan – Argentina

22.30  London Atletika Dijamantska liga

01.10  Bejzbol: Los Anđeles Dodžersi – Filadelfija Filis

04.15  Košarka Svetsko Prvenstvo za kadetkinje (U17) (Ž), finale

 

Eurosport 1

05.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 15

07.00  BMX: Brizbejn, Trke, Dan 2

08.00  Magazin: Brdski biciklizam, Race Bikes

08.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 15

10.00  Konjički sport: Svetski tur šampiona, Riesenbeck, Skakanje

12.00  Magazin: Biciklizam, Tour de France: Žene 2026, Put do žute majice

12.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 10

14.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 14

16.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 15

17.30  Magazin: Brdski biciklizam, Race Bikes

18.00  Konjički sport: Svetski tur šampiona, Riesenbeck, Skakanje

20.00  Triatlon: PTO Tour, Gold Coast

22.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 15