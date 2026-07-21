RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Komšije, igrana serija
12.00 Dnevnik
13.00 Sportski dnevnik
13.15 Kuhinja moga kraja
14.15 Dinastija, igrana serija
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.00 Cvat lipe na Balkanu, igrana serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Gastronomad
17.40 Beogradska hronika
18.25 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.10 Srećni ljudi, igrana serija
21.00 Valter brani Sarajevo, film
23.20 Dnevnik
23.40 Kuluturni dnevnik
23.55 Ksanadu, film
01.35 Dinastija, serija
02.20 Dnevnik
02.55 Kina – skok u budćnost
03.25 Oko/Oko magazin
03.55 Kuhinja moga kraja
Najava
Valter brani Sarajevo 21.00 RTS1
Sarajevo 1944. godine. Nemačkim armijama u povlačenju očajnički treba gorivo. Valter, zagonetni i harizmatični vođa pokreta otpora može da ugrozi njihove zalihe. Nemci preduzimaju lukav plan da uklone tu prepreku. Uloge: Velimir Bata Živojinović, Rade Marković, Ljubiša Samardžić, Dragomir Gidra Bojanić, Neda Spasojević.
RTS 2
06.10 Verski kalendar
06.20 Datum
06.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.40 Koncert za dobro jutro
07.35 Slagalica
08.00 Babino unuče
08.25 Lola i Mila
08.35 Porodica u divljini
09.00 Bleja
09.10 Plava ptica u Škotskoj
09.10 Vaga za tačno merenje
09.40 Ninin ritam
10.00 Priđi bliže
10.50 Eko perspektive
11.15 Eko minijature
11.20 Eko perspektive
11.45 Eko minijature
11.50 Beogradske oaze
12.25 Lepota različitosti
12.55 Metamorfoze: Nela Mihailović
13.25 Velika iluzija
14.00 Horizont zapada, film
15.25 Ženski raj, serija
16.15 Znanje imanje
17.25 Pravo na sutra
17.55 Čitanje pozorišta
18.25 Boje duše: Najistaknutiji u idealnom pravcu
18.55 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
19.05 Gorka osveta, serija
20.00 Kina – skok u budućnost
20.30 Lica i naličja: Sveti Sava
21.00 Ženski raj, serija
21.50 Naučni portal
22.20 Savremeni profil mladih: Vizuelni profil mladih
22.50 Alijensta, serija
23.45 57. Bemus: Avi Avital trio
00.55 Gorka osveta
01.45 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
01.55 Znanje imanje
02.50 Pravo na sutra
03.15 Eko perspektive
04.05 Beogradske oaze
04.30 Lica i naličja: Sveti Sava
Najava
Savremeni profil mladih: Vizuelni profil mladih 22.20 RTS2
Nametnut trend o važnosti fizičkog izgleda, a posebno među tinejdžerima probudio je u nama potrebu da se bavimo temom koju smo nazvali Vizuelni profil mladih. U trci da imaju najbolje fotografije na društvenim mrežama, da budu prihvaćeni u društvu koje je nametnulo nerealne trendove savršenstva, naši mladi često lutaju po pitanju sopstvenog ukusa i stila, ali i na tom putu vrlo često gube samopouzdanje. Koji su danas ideali lepote najprihvaćeniji od strane omladine, kako reaguju suočeni sa visokim kriterijumima društva i da li fizički izgled utiče na njihov status u školi ili na fakultetu? Šta mladi misle, da li je fizički izgled ulazna karta za prvi red? Nova garderoba, savršeno lice i ten, luksuzan život, putovanja, sve se to posredstvom društvenih mreža plasira kao idealan život o kojoj svaka mlada osoba nesvesno počinje da sanja. A kada se suoči realno sa virtuelnim, vrlo lako nastaju problemi sa samopouzdanjem adolescenata...
PINK
05.30 Novo jutro, jutarnji program
11.00 Premijera, emisija
11.15 Ekskluzivno, emisija
11.30 Elita: Superfinale, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita: Superfinale
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita: Superfinale, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
20.30 Odbačena, igrana serija
21.30 Sudbina, igrana serija
22.00 Amidži šou, autor i voditelj Ognjen Amidžić
00.00 Elita: Intervju sa pobednikom, rijaliti šou
Najava
Amidži šou 22.00 Pink
Moderan šou koji vodi Ognjen Amidžić. On dovodi najpopularnije ličnosti iz svih oblasti života da pričaju o onome što inače javno ne spominju.
PRVA
05.55 Jutro, jutarnji program
10.00 Ekskluziv
10.20 Najbolji san, igrana serija
11.30 ProKuvaj sa Bokijem
12.00 Dadilja sa sela, igrana serija
13.00 Vesti, informativni program
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga, emisija
16.00 Azbuka našeg života, igrana serija
17.00 Ekskluziv, emisija
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti, informativni program
19.00 Dadilja sa sela, igrana serija
20.00 Loto, emisija
20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domača igrana serija
21.00 Najbolji san, igrana serija
22.00 Pevačica, igrana serija
23.00 Glam i Drama, emisija
00.00 Dečak, igrani film
02.00 Atomska plavuša, igrani film
Najava
ProKuvaj sa Bokijem 11.30 Prva
Bojan Stanimirović nije klasični kuvar. Iako odlično poznaje kulinarske norme, on ih prevazilazi i ruši stroga kulinarska pravila po čemu je jedinstven.
B92
06.00 Crtani filmovi, serija
07.15 Sanjalica, serija
08.15 Sanjalica, serija
09.15 7 dana: Scena
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92, informativni program
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Urgentni centar, serija
14.00 Ruže i greh, serija
15.00 Paramparčad, serija
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92, informativni program
19.05 Sanjalica, serija
20.05 48 sati svadba
21.05 Pelagijin venac, serija
22.00 Vesti B92, informativni program
22.15 Sati, igrani film
00.00 48 sati svadba
01.00 Kolo sreće, kviz
01.45 Štoperica, kviz
02.15 Pelagijin venac, igrana serija
03.00 Sati, igrani film
Najava
Sati 22.15 B92
Neposredno pred uragan Katrina u Nju Orleansu jedna majka je prevremeno na svet donela bebu. Majka na porođaju umire, a beba mora u inkubator. Uloge: Pol Voker, Dženeziz Rodriges, Nensi Nejv.
Happy
05.30 Vesti
05.50 Razbuđivanje
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
13.00 Provodadžija
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, igrana serija
18.25 Crvene ruže, serija
19.10 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Muzički specijal
23.00 Žena, igrana serija
23.46 Crvene ruže, serija
00.33 Porodične tajne, igrana serija
01.05 Savetnik
01.39 Naslovna strana, kviz
Najava
Porodične tajne 19.10 Happy
Serija prati živote Ilgaza, uglednog javnog tužioca i Džejlin, mlade advokatice, od trenutka kada im se putevi ukrste zbog ubistva u čijem rasvetljavanju učestvuju.
HYPE TV
07.00 City Hype
08.00 Male stvari - Jelena I Milica Njegomir
09.30 Dug moru, serija
10.30 Pevaj brate, serija
11.00 Hajduk, film
13.00 City Hype
14.00 Aviondžije, serija
15.00 Opa šou gosti: Nada Obrić, Maja Marijana, Marko Radišić i Tessa Sheila
16.00 Kvar, film
18.00 Dug moru, serija
19.00 City Hype
20.00 Aviondžije, serija
21.00 Pevaj brate, serija
22.00 Nedokazani - Danijel Kamberi
23.00 Golih pesnica, film
01.00 Dug moru, serija
RTV PANČEVO
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Šapa na dlanu
12.15 Sportsko oko
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
13.40 Državni posao, serija
14.10 Velikani
14.30 Pančevačko popodne
15.55 Vojvođanska događanja
16.30 Vrata do vrata, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Buna ziua!
20.00 Tajne vinove loze, igrana serija
21.00 Zdrav i prav
21.30 U centru pažnje
22.00 Velike vesti
22.35 Vrata do vrata, serija
23.10 Preporučujemo
24 KITCHEN
12.00 Klasično: Meri Beri
13.00 Gurman za svaki dan: Slatkiši
14.00 Ejnslina karipska kuhinja
15.00 Džejmi Oliver: Godišnja doba
16.30 Prijatno
17.00 Nadijina svakodnevna pekara
18.00 Tetka Kaćine tajne
19.00 Klasično: Meri Beri
20.00 Akisovo kulinarsko putovanje
STAR LIFE
07.35 Dr Haus
09.15 Čikaška hitna pomoć
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 Maksima
12.55 Svi vole Rejmonda
14.45 Još sam živa
15.15 Kako sam upoznao vašu majku
17.05 Očajne domaćice
19.00 Dr Haus
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 Skajmed
22.55 Svi vole Rejmonda
CINEMANIA
07.10 Policijska priča 3, igrani film
08.40 Na udaru, film
10.20 Raj, igrani film
11.45 Prijateljstvo, igrani film
13.30 Treća zvezda, igrani film
15.00 Kuća koju je Džek sagradio, igrani film
17.30 Policijska priča 3, igrani film
19.00 Južnjačka posla, film
21.00 Nikada nisi zaista bio ovde, igrani film
22.30 Na udaru, film
00.10 Zlatna rukavica, film
SUPERSTAR
06.30 Klan, domaća igrana serija
07.25 Klan, domaća igrana serija
08.30 Bolji život, domaći film
10.05 96 sati, igrani film
11.40 Betmen protiv Supermena, igrani film
14.20 Špijun na štiklama, domaći film
15.50 Goli pištolj 2, igrani film
17.20 96 sati Istanbul, film
19.00 Klan, domaća igrana serija
19.55 Klan, domaća igrana serija
21.00 Klan, domaća igrana serija
22.05 Elitne ubice, film
00.10 Strava u Ulici brestova 2, film
PRVA PLUS
10.00 Tate, serija
11.30 Krunska 11, serija
12.20 Andrija i Anđelka, serija
13.45 MasterChef Srbija, emisija
15.00 Popadija, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 12 reči, serija
19.45 Pre ponoći, film
21.55 Andrija i Andelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
23.25 Popadija, serija
Blic TV
06.00 Zabranjeno voće, igrana serija
07.00 Jutro na Blic
10.00 Zabranjeno voće, igrana serija
11.00 Balkanskom ulicom
12.30 Metar moga sela
13.05 Elif, igrana serija
14.05 Šou Stoperka - Goca Tržan
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.40 Azbuka našeg života, igrana serija
17.30 Vesti
18.00 Kontra kadar
18.45 Vjeruj u ljubav Podkast
19.35 Elif, igrana serija
20.30 Šeherezada, igrana serija
21.20 Šeherezada, igrana serija
22.15 Podkast: Životna priča
23.20 Scena
23.40 Azbuka našeg života, igrana serija
00.40 Mi nismo anđeli 2, igrani film
02.05 Život u balansu
02.55 Kontra kadar
03.35 Azbuka našeg života, igrana serija
04.30 Snažnije momci, igrana serija
NEWSMAX BALKANS
06.30 Top story
07.00 Tražim reč
08.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.05 Stav dana
10.30 Top story
11.00 Perspektiva
12.00 Presek
12.30 Prozori Balkana
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.05 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.00 Vesti
17.05 Stav regiona
18.00 Presek
18.30 Stav dana
19.00 Naša priča
20.00 Vesti
20.05 Top story
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Vesti
22.05 Bizlife week
22.30 Kadrovi vremena: Proces
23.00 Top story
23.45 Naša priča
Komentari (0)