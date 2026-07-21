RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Komšije, igrana serija

12.00 Dnevnik

13.00 Sportski dnevnik

13.15 Kuhinja moga kraja

14.15 Dinastija, igrana serija

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.00 Cvat lipe na Balkanu, igrana serija

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Gastronomad

17.40 Beogradska hronika

18.25 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.10 Srećni ljudi, igrana serija

21.00 Valter brani Sarajevo, film

23.20 Dnevnik

23.40 Kuluturni dnevnik

23.55 Ksanadu, film

01.35 Dinastija, serija

02.20 Dnevnik

02.55 Kina – skok u budćnost

03.25 Oko/Oko magazin

03.55 Kuhinja moga kraja

Najava

Valter brani Sarajevo 21.00 RTS1

Sarajevo 1944. godine. Nemačkim armijama u povlačenju očajnički treba gorivo. Valter, zagonetni i harizmatični vođa pokreta otpora može da ugrozi njihove zalihe. Nemci preduzimaju lukav plan da uklone tu prepreku. Uloge: Velimir Bata Živojinović, Rade Marković, Ljubiša Samardžić, Dragomir Gidra Bojanić, Neda Spasojević.

RTS 2

06.10 Verski kalendar

06.20 Datum

06.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.40 Koncert za dobro jutro

07.35 Slagalica

08.00 Babino unuče

08.25 Lola i Mila

08.35 Porodica u divljini

09.00 Bleja

09.10 Plava ptica u Škotskoj

09.10 Vaga za tačno merenje

09.40 Ninin ritam

10.00 Priđi bliže

10.50 Eko perspektive

11.15 Eko minijature

11.20 Eko perspektive

11.45 Eko minijature

11.50 Beogradske oaze

12.25 Lepota različitosti

12.55 Metamorfoze: Nela Mihailović

13.25 Velika iluzija

14.00 Horizont zapada, film

15.25 Ženski raj, serija

16.15 Znanje imanje

17.25 Pravo na sutra

17.55 Čitanje pozorišta

18.25 Boje duše: Najistaknutiji u idealnom pravcu

18.55 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

19.05 Gorka osveta, serija

20.00 Kina – skok u budućnost

20.30 Lica i naličja: Sveti Sava

21.00 Ženski raj, serija

21.50 Naučni portal

22.20 Savremeni profil mladih: Vizuelni profil mladih

22.50 Alijensta, serija

23.45 57. Bemus: Avi Avital trio

00.55 Gorka osveta

01.45 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

01.55 Znanje imanje

02.50 Pravo na sutra

03.15 Eko perspektive

04.05 Beogradske oaze

04.30 Lica i naličja: Sveti Sava

Najava

Savremeni profil mladih: Vizuelni profil mladih 22.20 RTS2

Nametnut trend o važnosti fizičkog izgleda, a posebno među tinejdžerima probudio je u nama potrebu da se bavimo temom koju smo nazvali Vizuelni profil mladih. U trci da imaju najbolje fotografije na društvenim mrežama, da budu prihvaćeni u društvu koje je nametnulo nerealne trendove savršenstva, naši mladi često lutaju po pitanju sopstvenog ukusa i stila, ali i na tom putu vrlo često gube samopouzdanje. Koji su danas ideali lepote najprihvaćeniji od strane omladine, kako reaguju suočeni sa visokim kriterijumima društva i da li fizički izgled utiče na njihov status u školi ili na fakultetu? Šta mladi misle, da li je fizički izgled ulazna karta za prvi red? Nova garderoba, savršeno lice i ten, luksuzan život, putovanja, sve se to posredstvom društvenih mreža plasira kao idealan život o kojoj svaka mlada osoba nesvesno počinje da sanja. A kada se suoči realno sa virtuelnim, vrlo lako nastaju problemi sa samopouzdanjem adolescenata...

PINK

05.30 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Premijera, emisija

11.15 Ekskluzivno, emisija

11.30 Elita: Superfinale, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita: Superfinale

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita: Superfinale, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

20.30 Odbačena, igrana serija

21.30 Sudbina, igrana serija

22.00 Amidži šou, autor i voditelj Ognjen Amidžić

00.00 Elita: Intervju sa pobednikom, rijaliti šou

Najava

Amidži šou 22.00 Pink

Moderan šou koji vodi Ognjen Amidžić. On dovodi najpopularnije ličnosti iz svih oblasti života da pričaju o onome što inače javno ne spominju.

PRVA

05.55 Jutro, jutarnji program

10.00 Ekskluziv

10.20 Najbolji san, igrana serija

11.30 ProKuvaj sa Bokijem

12.00 Dadilja sa sela, igrana serija

13.00 Vesti, informativni program

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga, emisija

16.00 Azbuka našeg života, igrana serija

17.00 Ekskluziv, emisija

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informativni program

19.00 Dadilja sa sela, igrana serija

20.00 Loto, emisija

20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domača igrana serija

21.00 Najbolji san, igrana serija

22.00 Pevačica, igrana serija

23.00 Glam i Drama, emisija

00.00 Dečak, igrani film

02.00 Atomska plavuša, igrani film

Najava

ProKuvaj sa Bokijem 11.30 Prva

Bojan Stanimirović nije klasični kuvar. Iako odlično poznaje kulinarske norme, on ih prevazilazi i ruši stroga kulinarska pravila po čemu je jedinstven.

B92

06.00 Crtani filmovi, serija

07.15 Sanjalica, serija

08.15 Sanjalica, serija

09.15 7 dana: Scena

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92, informativni program

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Urgentni centar, serija

14.00 Ruže i greh, serija

15.00 Paramparčad, serija

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92, informativni program

19.05 Sanjalica, serija

20.05 48 sati svadba

21.05 Pelagijin venac, serija

22.00 Vesti B92, informativni program

22.15 Sati, igrani film

00.00 48 sati svadba

01.00 Kolo sreće, kviz

01.45 Štoperica, kviz

02.15 Pelagijin venac, igrana serija

03.00 Sati, igrani film

Najava

Sati 22.15 B92

Neposredno pred uragan Katrina u Nju Orleansu jedna majka je prevremeno na svet donela bebu. Majka na porođaju umire, a beba mora u inkubator. Uloge: Pol Voker, Dženeziz Rodriges, Nensi Nejv.

Happy

05.30 Vesti

05.50 Razbuđivanje

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

13.00 Provodadžija

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, igrana serija

18.25 Crvene ruže, serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Muzički specijal

23.00 Žena, igrana serija

23.46 Crvene ruže, serija

00.33 Porodične tajne, igrana serija

01.05 Savetnik

01.39 Naslovna strana, kviz

Najava

Porodične tajne 19.10 Happy

Serija prati živote Ilgaza, uglednog javnog tužioca i Džejlin, mlade advokatice, od trenutka kada im se putevi ukrste zbog ubistva u čijem rasvetljavanju učestvuju.

HYPE TV

07.00 City Hype

08.00 Male stvari - Jelena I Milica Njegomir

09.30 Dug moru, serija

10.30 Pevaj brate, serija

11.00 Hajduk, film

13.00 City Hype

14.00 Aviondžije, serija

15.00 Opa šou gosti: Nada Obrić, Maja Marijana, Marko Radišić i Tessa Sheila

16.00 Kvar, film

18.00 Dug moru, serija

19.00 City Hype

20.00 Aviondžije, serija

21.00 Pevaj brate, serija

22.00 Nedokazani - Danijel Kamberi

23.00 Golih pesnica, film

01.00 Dug moru, serija

RTV PANČEVO

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Šapa na dlanu

12.15 Sportsko oko

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao, serija

14.10 Velikani

14.30 Pančevačko popodne

15.55 Vojvođanska događanja

16.30 Vrata do vrata, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Buna ziua!

20.00 Tajne vinove loze, igrana serija

21.00 Zdrav i prav

21.30 U centru pažnje

22.00 Velike vesti

22.35 Vrata do vrata, serija

23.10 Preporučujemo

24 KITCHEN

12.00 Klasično: Meri Beri

13.00 Gurman za svaki dan: Slatkiši

14.00 Ejnslina karipska kuhinja

15.00 Džejmi Oliver: Godišnja doba

16.30 Prijatno

17.00 Nadijina svakodnevna pekara

18.00 Tetka Kaćine tajne

19.00 Klasično: Meri Beri

20.00 Akisovo kulinarsko putovanje

STAR LIFE

07.35 Dr Haus

09.15 Čikaška hitna pomoć

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 Maksima

12.55 Svi vole Rejmonda

14.45 Još sam živa

15.15 Kako sam upoznao vašu majku

17.05 Očajne domaćice

19.00 Dr Haus

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 Skajmed

22.55 Svi vole Rejmonda

CINEMANIA

07.10 Policijska priča 3, igrani film

08.40 Na udaru, film

10.20 Raj, igrani film

11.45 Prijateljstvo, igrani film

13.30 Treća zvezda, igrani film

15.00 Kuća koju je Džek sagradio, igrani film

17.30 Policijska priča 3, igrani film

19.00 Južnjačka posla, film

21.00 Nikada nisi zaista bio ovde, igrani film

22.30 Na udaru, film

00.10 Zlatna rukavica, film

SUPERSTAR

06.30 Klan, domaća igrana serija

07.25 Klan, domaća igrana serija

08.30 Bolji život, domaći film

10.05 96 sati, igrani film

11.40 Betmen protiv Supermena, igrani film

14.20 Špijun na štiklama, domaći film

15.50 Goli pištolj 2, igrani film

17.20 96 sati Istanbul, film

19.00 Klan, domaća igrana serija

19.55 Klan, domaća igrana serija

21.00 Klan, domaća igrana serija

22.05 Elitne ubice, film

00.10 Strava u Ulici brestova 2, film

PRVA PLUS

10.00 Tate, serija

11.30 Krunska 11, serija

12.20 Andrija i Anđelka, serija

13.45 MasterChef Srbija, emisija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 12 reči, serija

19.45 Pre ponoći, film

21.55 Andrija i Andelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

23.25 Popadija, serija

Blic TV

06.00 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na Blic

10.00 Zabranjeno voće, igrana serija

11.00 Balkanskom ulicom

12.30 Metar moga sela

13.05 Elif, igrana serija

14.05 Šou Stoperka - Goca Tržan

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.40 Azbuka našeg života, igrana serija

17.30 Vesti

18.00 Kontra kadar

18.45 Vjeruj u ljubav Podkast

19.35 Elif, igrana serija

20.30 Šeherezada, igrana serija

21.20 Šeherezada, igrana serija

22.15 Podkast: Životna priča

23.20 Scena

23.40 Azbuka našeg života, igrana serija

00.40 Mi nismo anđeli 2, igrani film

02.05 Život u balansu

02.55 Kontra kadar

03.35 Azbuka našeg života, igrana serija

04.30 Snažnije momci, igrana serija

NEWSMAX BALKANS

06.30 Top story

07.00 Tražim reč

08.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.05 Stav dana

10.30 Top story

11.00 Perspektiva

12.00 Presek

12.30 Prozori Balkana

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.05 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.05 Stav regiona

18.00 Presek

18.30 Stav dana

19.00 Naša priča

20.00 Vesti

20.05 Top story

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Vesti

22.05 Bizlife week

22.30 Kadrovi vremena: Proces

23.00 Top story

23.45 Naša priča