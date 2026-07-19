Arena Premium 1
06.00 Best of finalista 1
08.00 Best of finalista 2
10.30 Fudbal Mozzartbet Superliga: Crvena zvezda – Mačva
12.30 Fudbal Mozzartbet Superliga: Čukarički – IMT
14.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Meč za 3. mesto
17.00 Fudbal FIFA SP 2022: Argentina - Francuska, finale
20.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio
21.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Finale
23.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio
01.00 Fudbal Mozzartbet Superliga: Železničar – Radnički
03.30 Fudbal Mozzartbet Superliga: Radnik – Mladost
Arena Premium 2
08.30 Odbojka liga nacija: Kuba - Italija
10.30 Odbojka liga nacija: SAD - Bugarska
12.20 Odbojka liga nacija: Japan - Argentina
14.30 Odbojka liga nacija: Francuska - Poljska
16.30 Odbojka liga nacija: Ukrajina - Nemačka
19.30 Teme do Arene - Zlatko Zahović
20.00 Odbojka Liga nacija: Srbija - Slovenija
23.00 Odbojka Liga nacija: Bugarska – Francuska
01.00 Odbojka Liga Nacija: Kina – Brazil
03.00 Odbojka Liga Nacija: SAD – Poljska
Eurosport 1
04.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 14
06.30 Snuker: Tur šampionata, Finale, Džad Tramp - Zhao Xintong
08.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 14
10.00 Snuker: Šefild, Finale, Šon Marfi - Wu Yize
12.00 BMX: Brizbejn, Trke, Dan 2
13.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 15
18.30 BMX: Brizbejn, Trke, Dan 2
19.30 Magazin: Biciklizam, Tour de France: Žene 2026, Put do žute majice
20.00 Konjički sport: Svetski tur šampiona, Riesenbeck, Skakanje
22.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 15
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