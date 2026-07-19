Arena Premium 1

06.00  Best of finalista 1

08.00  Best of finalista 2

10.30  Fudbal Mozzartbet Superliga: Crvena zvezda – Mačva

12.30  Fudbal Mozzartbet Superliga: Čukarički – IMT

14.30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Meč za 3. mesto

17.00  Fudbal FIFA SP 2022: Argentina - Francuska, finale

20.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio

21.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Finale

23.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio

01.00  Fudbal Mozzartbet Superliga: Železničar – Radnički

03.30  Fudbal Mozzartbet Superliga: Radnik – Mladost

 

Arena Premium 2

08.30  Odbojka liga nacija: Kuba - Italija

10.30  Odbojka liga nacija: SAD - Bugarska

12.20  Odbojka liga nacija: Japan - Argentina

14.30  Odbojka liga nacija: Francuska - Poljska

16.30  Odbojka liga nacija: Ukrajina - Nemačka

19.30  Teme do Arene - Zlatko Zahović

20.00  Odbojka Liga nacija: Srbija - Slovenija

23.00  Odbojka Liga nacija: Bugarska – Francuska

01.00  Odbojka Liga Nacija: Kina – Brazil

03.00  Odbojka Liga Nacija: SAD – Poljska

 

Eurosport 1

04.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 14

06.30  Snuker: Tur šampionata, Finale, Džad Tramp - Zhao Xintong

08.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 14

10.00  Snuker: Šefild, Finale, Šon Marfi - Wu Yize

12.00  BMX: Brizbejn, Trke, Dan 2

13.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 15

18.30  BMX: Brizbejn, Trke, Dan 2

19.30  Magazin: Biciklizam, Tour de France: Žene 2026, Put do žute majice

20.00  Konjički sport: Svetski tur šampiona, Riesenbeck, Skakanje

22.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 15