„Zelenskom je, za novac Zapada, potrebno da pokaže da je sposoban bar za terorističke napade, ali sve se završilo neuspehom. Četristo dronova je ogromna armada, sposobna da pokrije celo nebo, ali ih je naša PVO razbila. Za pokušaj napada na prestonicu uslediće posebna "zahvalnost"“, napisao je Mirošnik na svom Telegram kanalu.





Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin saopštio je da je u periodu od 20.30 časova 19. jula do 5.00 časova ka moskovskom regionu letelo više od 400 neprijateljskih dronova.

Prema njegovim rečima, većina bespilotnih letelica neutralisana je dejstvom protivvazduhoplovne odbrane na udaljenim prilazima Moskvi, dok je 85 dronova oboreno neposredno na prilazu glavnom gradu.