RTS1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

09.00 Šarenica

11.00 Matildino čudovište

11.15 Aleksandra se suočava sa strahovima

11.35 Portreti epoha

12.00 Dnevnik

12.30 Svet.Uživo

13.30 Rodoslavci

14.00 Vesti

14.10 Od zlata jabuka

14.35 Gastronomad

14.55 TV lica: In memoriam Đorđe Kadijević… kao sav normalan svet

15.40 Vesti

15.45 Cvat lipe na Balkanu, igrana serija

16.45 Tajvanska kanasta, film

18.25 Kvadratura kruga

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.10 Srećni Ljudi, igrana serija

21.00 Superpotera

22.00 Jedan svet – jedna igra

22.50 Fudbal: SP, za treće mesto, Francuska – Engleska, prenos

00.55 Jedan svet – jedna igra

01.15 Vesti

01.25 Fatalni pritisak, film

03.15 Kvadratura kruga

03.40 Fudbal: SP, za treće mesto, Francuska – Engleska, r.

Najava

Fudbal: SP, za treće mesto, Francuska – Engleska 22.50 RTS1

Francuska i Engleska odmeriće snage u borbi za treće mesto na Svetskom prvenstvu. Meč se igra od 23 časa u Majamiju, uz direktan prenos na Prvom programu RTS-a. Komentator utakmice Nemanja Matić. Oba tima su pretrpela poraze u polufinalu, ali to ne umanjuje njihovu glad za dokazivanjem. Francuska je posle šest uzastopnih pobeda na turniru poražena u polufinalu od Španije sa 2:0. Sa druge strane, Engleska je takođe u polufinalu pretrpela prvi poraz na prvenstvu i to posle preokreta, od aktuelnog šampiona i branioca titule Argentine sa 2:1. Biće to njihov 39. međusobni susret. Francuzi su do sada ostvarili 10 pobeda, dok su Englezi slavili 17 puta. Osam utakmica završeno je bez pobednika. Tri puta su odmerili snage na Svetskim prvenstvima. Engleska je slavila u grupnoj fazi 1966. i 1982, dok je na prethodnom Mondijalu u Kataru Francuska trijumfovala u četvrtfinalu sa 2:1. Francuzi su slovili za favorita na šampionatu i mnogi su ih videli u trećem uzastopnom finalu, međutim, ekipa je poražena od Španije i sada ih čeka treći meč za treće mesto u istoriji nacionalnog tima. Dva puta su do sada slavili, 1958. pobedom na Zapadnom Nemačkom sa 6:4 i 1986. kada su u borbi za bronzu savladali Belgiju sa 4:2. Engleska se takođe treći put nalazi u borbi za treće mesto, međutim u prethodna dva navrata su poraženi, najpre 1990. u Italiji od domaćina sa 2:1, a potom i u Rusiji 2018. od Belgijanaca sa 2:0. Engleska je do sada jednom osvojila medalju na Svetskim prvenstvima i to onu najsjajniju, kod kuće 1966. godine. Sa druge strane, Francuzi su dva puta slavili 1998. i 2018, igrali su dva puta u finalima gde su poraženi 2006. i 2022, a tom učinku pridodali su i dve bronze sa pomenutih Mondijala u Švedskoj 1958. i Meksiku 1986. Francuzi će imati ulogu blagog favorita na ovom meču. Engleska posle dva poraza u finalima prethodna dva Evropska šampionata, želi konačno da pobedom dodje do medalje na nekom velikom takmičenju. Komentator Nemanja Matić.

RTS2

05.45 Verski kalendar

06.00 Datum

06.05 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.10 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica

08.00 Muzej Aha

08.15 Čudo, to si ti

08.30 Porodica u divLjini

08.50 Na slovo na slovo

09.20 Pustolov (2007)

09.50 Dobro je, dobro je znati:..

10.30 Arhiv.doc

11.30 Srpska medicinska dijaspora 2026.

12.00 Dozvolite…

12.30 Nas je 10%

13.05 Studio znanja

14.00 Obrazovne vinjete

14.05 Eko perspektive

14.30 Ekologeri: Selo moje lepše od Londona

14.55 Puls prirode:Aranđelovac

15.20 Eko minijature

15.25 Eko perspektive

15.45 Eko minijature

15.50 Eko perspektive

16.15 Velika iluzija

16.35 Pod lupom, film

18.40 Festival na RTS (Venecija): „Stranac“, film

20.50 Hari Mata Hari: 40 godina muzike, Ljubavi i emocije

22.05 Alijenista. serija

22.55 TV Teatar: Cirkus – mesec letnjnih predstava romantičnih/komičnih narativa: ‚‘‘Metamorfoze‘‘

00.40 Ž. Bize: Karmen svite (Simfonijski orkestar RTS)

01.20 Pod lupom, film

03.20 Obrazovne vinjete

03.30 Dobro je, dobro je znati

04.05 Eko perspektive

04.30 Ekologeri

Najava

Prvi deo koncerta Hari Mata Harija - 40 godina muzike, ljubavi i emocije 20.50 RTS2

Miris proleća, zvuk ljubavi i pesme koje ne stare - upravo to opisuje koncert Hari Mata Harija održanog 20. marta 2026. godine u Sava centru. Pevao je najveće hitove koji su obeležili četiri decenije bogate karijere. Harijeve romantične balade i kvalitetan pop zvuk nikoga ne ostavljaju ravnodušnim, njegova muzika povezuje različite generacije i u svima njima budi najlepše emocije. Provedite subotnje veče uz odličan koncert koji će vas vratiti u ona vremena kada se zbog ljubavi ludovalo, plakalo i patilo. Ekipa RTS-a se pobrinula da vam trenutak najlepših emocija dočara i prenese.

PINK

05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.30 Elita - uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita - uživo, rijaliti šou

17.00 Magazin In, autorka i voditeljka Sanja Marinković

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.15 Odbačena, igrana serija

22.15 Sudbina, igrana serija

23.00 Elita – izbacivanje, rijaliti šou

Najava

Magazin In 17.00 Pink

Autorka i voditeljka Sanja Marinković u emisiji sa gostima obrađuje teme koje se tiču modernog društva i odnosa među polovima.

PRVA

06.00 Pobednik, emisija

06.25 Ekskluziv, emisija

06.50 Plodovi, emisija

07.55 Jutro, emisija

12.00 Žikina šarenica, emisija

14.30 Radna akcija sa Tamarom, emisija

16.00 Dadilja sa sela, igrana serija

17.00 Dadilja sa sela, igrana serija

18.00 Vesti

18.50 Eksploziv

19.25 Nećete verovati, emisija

20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija

21.00 Radna akcija sa Tamarom, emisija

22.15 U tuđoj koži, emisija

23.15 Zvezde Granda

03.30 Nećete verovati, emisija

04.00 Radna akcija sa Tamarom, emisija

Najava

Radna akcija sa Tamarom 21.00 Prva

Ova emisija je o dobrim delima, humanosti i prijateljstvu. O očuvanju nasleđa i kulturnih dobara. O novim domovina koji ostavljaju prostor za novi početak.

B92

06.00 Štoperica, kviz

07.00 Sinđelići, serija

08.00 Plodno i rodno

09.30 U kuhinji sa tečom

10.00 Slatkara, emisija

10.30 Paramparčad, serija

11.30 Paramparčad, serija

12.30 U kuhinji sa tečom

13.00 Prva klasa

13.30 Pričam danju pevam noću

14.30 U tuđoj koži

15.30 B92 sportski pregled

16.00 Vesti B92

16.30 Automoto šou

17.00 Sa Žikom po Srbiji

18.00 Moje selo veselo

19.00 7 dana: Šargarepa šou

20.00 Pevaj brate, igrana serija

21.00 Festival „Biser Jadrana“

00.30 48 sati svadba

01.30 U tuđoj koži

02.30 Aviondžije, serija

Najava

Festival „Biser Jadrana“ 21.00 B92

Festival „Biser Jadrana 2026“ je muzička manifestacija, bazirana isključivo na numerama iz kategorije zabavne – pop i mediteranske muzike koja će se održati 18. jula na ljetnjoj pozornici u Tivtu, a čiji će direktan prenos biti od 21.00 na televiziji B92. Nakon tromesečnog konkursa i 164 pristigle kompozicije, selekciona komisija je odabrala 25 numera, koje će biti izvedene u finalnoj večeri, u subotu 18. jula.

STB

06.10 Zagrljaj prirode

07.07 Inovacija za početnike

07.35 Nepoznate priče prirode

08.10 Telestar

09.05 Srcem kroz Srbiju

10.07 Bez garda sa Ivanom Vučićević

11.07 Focus radio Ritam nedelje

12.00 Vesti

12.30 Telestar

13.00 Vesti

13.07 Zdravlje i vi

14.10 Biljana za vas

15.45 TV Šopingmanija

16.10 Profil

17.10 Subotom u 5

19.07 Vaše zdravlje naša briga

19.30 TV Šopingmanija

20.10 Srpski spomenici

20.35 Kranovi Srbije

21.10 Predvideti nepredvidivo

22.10 Subotom u 5

00.10 Noćni program

Najava

Profil 16.10 STB

U serijalu Profil donosimo priče ljudi koji oblikuju svakodnevicu svojih zajednica – predsednika opština i gradova širom Srbije.

RTV1

07.00 TV šifonjer

07.30 As nad asovima

08.25 Dobro jutro, Lenjivci!

09.28 Deciklopedija

10.05 Avanture Banetove Leteće gitare

10.30 Priče od kojih se raste

10.55 Pundravci

11.15 Vrlo zanimljiva emisija o svemu

11.35 Feliks, igrana serija

12.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom

12.05 Istrage gospođice Fišer, igrana serija

13.00 Srcem kroz Srbiju

13.37 To su bili dani - TV kabare

14.36 TV šifonjer

14.50 Gospođica Sloun, igrani film

17.00 TV dnevnik u 17h

17.25 Vere i zavere, igrana serija

18.15 TV šifonjer

18.30 Sa druge strane

19.00 Sportski objektiv

19.30 TV dnevnik

20.05 Ledi Magbet, igrani film

21.30 Moja priča, zabavni program

22.00 Vojvođanski dnevnik

22.30 Prijatelji zauvek

23.20 Dug moru, igrana serija

00.10 Ledi Magbet, igrani film

01.35 Gospođica Sloun, igrani film

03.42 Srcem kroz Srbiju

Najava

Gospođica Sloun 14.50 RTV1

U rizičnom svetu moćnih političkih brokera, Elizabet Sloun je najtraženija lobistkinja. Poznata je po svojoj lukavosti i konstantnom uspehu, za koji je radila sve što je bilo potrebno. Ali kada se suoči sa najmoćnijom konkurencijom u karijeri, shvata da cena za pobedu može biti previsoka. Uloge: Džesika Častejn, Gugu Mbata-Rov.

RTV Pančevo

06.35 Buna ziua

07.05 Bugarske ruže

07.35 Makedonski ubavini

08.00 Po vašem izboru

10.10 Podvizi

12.10 Deca su ukras sveta

13.00 Komnet Srbija

13.35 Zdravlje nacije

16.00 Velike vesti

16.35 Intervju

17.20 Veze

18.00 Vrata do vrata, igrana serija

19.00 Velike vesti

19.35 Bohemska rapsodija

20.30 Uključenje u program TV Informera

21.00 Kroz vihor vremena

21.30 TV atelje

22.00 Velike vesti

22.35 Vrata do vrata, serija

23.10 Po vašem izboru

00.35 Deca su ukras sveta

01.10 Komnet Srbija

Najava

Vrata do vrata 18.00 Pančevo

U zgradi koja se nalazi blizu negde nas, žive komšije koje se razumeju, vole, podsmevaju, šale, plaču i smeju, udvaraju i zavide jedni drugima tj. jednom rečju žive.

Happy

05.30 Vesti

05.50 Razbuđivanje

08.50 Vesti

09.00 Novi život

09.50 Vesti

10.00 Radio Happy

12.50 Vesti

13.00 Ljubavne priče

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Raspevana subota

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.43 Žena, igrana serija

18.23 Crvene ruže, igrana serija

19.05 Porodične tajne, igrana serija

20.00 Aktuelnosti

23.00 Žena, igrana serija

23.45 Crvene ruže, igrana serija

00.25 Porodične tajne, igrana serija

01.05 Savetnik

01.28 Naslovna strana, kviz

02.03 1 na 1, kviz

02.33 Aktuelnosti

Najava

Crvene ruže 18.23 Happy

Serija „Crvene ruže“ prati sudbinu Merjem, žene koja pripada zatvorenoj islamskoj sekti i koja je udata još kao devojčica od 14 godina.

SUPERSTAR

06.35 Klan, igrana serija

07.20 Klan, igrana serija

08.15 Sekula i njegove žene, domaći film

09.55 Sekula nevino optužen, domaći film

11.30 Otimači izgubljenog kovčega, igrani film

13.30 Indijana Džons i ukleti hram, igrani film

15.35 Indijana Džons i poslednji krstaški pohod, igrani film

17.45 Indijana Džons i kraljevstvo kristalne lobanje, igrani film

20.00 12 reči, serija

21.00 12 reči, igrana serija

22.00 Mračni vitez, igrani film

00.40 Gran Torino, igrani film

Najava

Otimači izgubljenog kovčega 11.30 Superstar

Indijana Džouns je ugledni profesor arheologije, ali i neustrašivi istraživač, spreman da se upusti u najopasnije avanture u potrazi za izgubljenim hramovima. Uloge: Harison Ford, Karen Alen, Pol Friman, Ronald Lejsi, Džon Ris-Dejvis, Denholm Eliot.

Prva Plus

06.19 Radna akcija sa Tamarom

08.15 Tv prodaja: Biostile -vaše zdravlje, naša briga, emisija

08.35 Andrija i Anđelka, serija

09.05 Reci 8, emisija

10.00 Crni Gruja, serija

10.40 Andrija i Anđelka, serija

11.40 Popadija, serija

16.15 Crni Gruja, serija

17.00 Reci 8, emisija

17.50 Radna akcija sa Tamarom

23.00 Sećanja, film

00.55 Urgentni centar

Blic TV

08.00 Jutro na Blic

10.00 Ma nije on takav, film

11.30 Mali svet, film

13.15 Domaćica

14.00 Blic zdravlje podkast

14.50 Šortkast

15.40 Scena

16.00 Šou stoperka - Goca Tržan

17.30 Kontra kadar

18.10 Vjeruj u ljubav podkast

19.30 Elif, igrana serija

20.25 Šeherezada, igrana serija

22.15 Mi nismo anđeli 2, film

00.10 Vjeruj u ljubav podkast

UNA TV

06.10 Besa, domaći film

08.00 Lutalica, domaći film

09.50 Esmeralda, igrana serija

10.40 Zabranjena ljubav, igrana serija

11.30 Prevareni ljubavnik, igrani film

13.10 Ljudi u crnom 3, igrani film

15.05 SportUna

16.30 Klementina, igrana serija

18.30 Una dan

19.00 Mućke, igrana serija

19.30 Esmeralda, igrana serija

20.20 Zabranjena ljubav, igrana serija

21.15 Ljudi u crnom: Globalna pretnja, igrani film

23.20 Nevidljivi strelac, igrani film

01.05 Pravednik 2, igrani film

03.05 Bekstvo, igrani film

04.30 Legenda o Zorou, igrani film

HYPE TV

07.00 Tech Lifestyle

07.30 Mobil auto

08.00 Aviondžije, igrana serija

10.00 ABS šou

11.00 Život je stres, spas je ples, film

13.00 Zauvek zmajevi, igrani film

15.00 Sada i ovde; gost - Tomislav Terzin

16.40 Život uživo - Kozar

17.00 Akcija stadion, igrani film

19.00 Mobil auto, emisija

19.30 Alapače, serija

20.00 Alapače, serija

21.00 Pretres, gost - Retrospektiva 3

23.00 Sedam sanduka, film

01.00 Aviondžije, igrana serija

Cinemania

06.20 Radna snaga, igrani film

07.40 Materijalni dokaz, film

09.20 Plagijator, film

12.15 Kokova 2, film

14.15 Smrt zavodnika, igrani film

15.55 Kuća kraljevog namesnika, igrani film

17.40 Materijalni dokaz, film

19.20 Policijska priča, igrani film

21.00 Drugačiji otac, igrani film

22.55 Plagijator, film

00.35 Moja smrt, film

02.10 Duhovi Ismaila, igrani film

Newsmax Balkans

06.30 Prozori Balkana

07.00 Naša priča

09.30 Tražim reč

11.00 Avantura Balkan

12.30 Top story

13.30 Stav dana

14.05 Perspektiva

15.00 Presek

15.30 Tražim reč

17.05 Kadrovi vremena

17.30 Stav regiona Podgorica

18.00 Presek

18.30 Stav regiona Sarajevo

19.00 Kadrovi vremena: Berza

21.00 Sinteza

22.00 Puls planete

24 kitchen

12.00 Džejmi u Italiji

13.00 Jela Tur de Fransa

14.00 Hrana pacifičkih ostrva

15.00 Džejmijevi štedljivi obroci

16.00 Kuvar van dužnosti

17.00 Karsu: Turska

18.00 Pecite sa Akisom

19.00 Ejnsli: Hrana koju volimo

20.00 Đinovo bekstvo u Italiju Sunčana ostrva

21.00 Po kuva u Maleziji

22.00 Gurman za svaki dan

Star Movies

06.00 Vatrena zemlja, igrana serija

07.20 Niko i put ka zvezdama, film

09.05 Devojka za sve, igrani film

11.15 Putnici, film

13.40 Jako glasno i neverovatno blizu, igrani film

16.15 Niko 3: Iza polarne svetlosti, film

18.10 Tom, Dik i Harijet, film

20.00 Doktor Ti i sve njegove žene, igrani film

22.30 Širom zatvorenih očiju, igrani film

Star Life

05.15 Devet potpunih stranaca

06.00 Odmaralište

06.20 Ljubavni život

06.45 Vatrogasna stanica 19

09.15 911

12.00 Vreme za ljubav

13.50 Odmaralište

14.15 Darma i Greg

16.10 Darma i Greg

16.35 Darma i Greg

17.05 Uvod u anatomiju

18.00 Uvod u anatomiju

19.00 Uvod u anatomiju

20.00 Medena 2, film

22.20 911

23.15 911