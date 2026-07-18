RTS1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
09.00 Šarenica
11.00 Matildino čudovište
11.15 Aleksandra se suočava sa strahovima
11.35 Portreti epoha
12.00 Dnevnik
12.30 Svet.Uživo
13.30 Rodoslavci
14.00 Vesti
14.10 Od zlata jabuka
14.35 Gastronomad
14.55 TV lica: In memoriam Đorđe Kadijević… kao sav normalan svet
15.40 Vesti
15.45 Cvat lipe na Balkanu, igrana serija
16.45 Tajvanska kanasta, film
18.25 Kvadratura kruga
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.10 Srećni Ljudi, igrana serija
21.00 Superpotera
22.00 Jedan svet – jedna igra
22.50 Fudbal: SP, za treće mesto, Francuska – Engleska, prenos
00.55 Jedan svet – jedna igra
01.15 Vesti
01.25 Fatalni pritisak, film
03.15 Kvadratura kruga
03.40 Fudbal: SP, za treće mesto, Francuska – Engleska, r.
Najava
Fudbal: SP, za treće mesto, Francuska – Engleska 22.50 RTS1
Francuska i Engleska odmeriće snage u borbi za treće mesto na Svetskom prvenstvu. Meč se igra od 23 časa u Majamiju, uz direktan prenos na Prvom programu RTS-a. Komentator utakmice Nemanja Matić. Oba tima su pretrpela poraze u polufinalu, ali to ne umanjuje njihovu glad za dokazivanjem. Francuska je posle šest uzastopnih pobeda na turniru poražena u polufinalu od Španije sa 2:0. Sa druge strane, Engleska je takođe u polufinalu pretrpela prvi poraz na prvenstvu i to posle preokreta, od aktuelnog šampiona i branioca titule Argentine sa 2:1. Biće to njihov 39. međusobni susret. Francuzi su do sada ostvarili 10 pobeda, dok su Englezi slavili 17 puta. Osam utakmica završeno je bez pobednika. Tri puta su odmerili snage na Svetskim prvenstvima. Engleska je slavila u grupnoj fazi 1966. i 1982, dok je na prethodnom Mondijalu u Kataru Francuska trijumfovala u četvrtfinalu sa 2:1. Francuzi su slovili za favorita na šampionatu i mnogi su ih videli u trećem uzastopnom finalu, međutim, ekipa je poražena od Španije i sada ih čeka treći meč za treće mesto u istoriji nacionalnog tima. Dva puta su do sada slavili, 1958. pobedom na Zapadnom Nemačkom sa 6:4 i 1986. kada su u borbi za bronzu savladali Belgiju sa 4:2. Engleska se takođe treći put nalazi u borbi za treće mesto, međutim u prethodna dva navrata su poraženi, najpre 1990. u Italiji od domaćina sa 2:1, a potom i u Rusiji 2018. od Belgijanaca sa 2:0. Engleska je do sada jednom osvojila medalju na Svetskim prvenstvima i to onu najsjajniju, kod kuće 1966. godine. Sa druge strane, Francuzi su dva puta slavili 1998. i 2018, igrali su dva puta u finalima gde su poraženi 2006. i 2022, a tom učinku pridodali su i dve bronze sa pomenutih Mondijala u Švedskoj 1958. i Meksiku 1986. Francuzi će imati ulogu blagog favorita na ovom meču. Engleska posle dva poraza u finalima prethodna dva Evropska šampionata, želi konačno da pobedom dodje do medalje na nekom velikom takmičenju. Komentator Nemanja Matić.
RTS2
05.45 Verski kalendar
06.00 Datum
06.05 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.10 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica
08.00 Muzej Aha
08.15 Čudo, to si ti
08.30 Porodica u divLjini
08.50 Na slovo na slovo
09.20 Pustolov (2007)
09.50 Dobro je, dobro je znati:..
10.30 Arhiv.doc
11.30 Srpska medicinska dijaspora 2026.
12.00 Dozvolite…
12.30 Nas je 10%
13.05 Studio znanja
14.00 Obrazovne vinjete
14.05 Eko perspektive
14.30 Ekologeri: Selo moje lepše od Londona
14.55 Puls prirode:Aranđelovac
15.20 Eko minijature
15.25 Eko perspektive
15.45 Eko minijature
15.50 Eko perspektive
16.15 Velika iluzija
16.35 Pod lupom, film
18.40 Festival na RTS (Venecija): „Stranac“, film
20.50 Hari Mata Hari: 40 godina muzike, Ljubavi i emocije
22.05 Alijenista. serija
22.55 TV Teatar: Cirkus – mesec letnjnih predstava romantičnih/komičnih narativa: ‚‘‘Metamorfoze‘‘
00.40 Ž. Bize: Karmen svite (Simfonijski orkestar RTS)
01.20 Pod lupom, film
03.20 Obrazovne vinjete
03.30 Dobro je, dobro je znati
04.05 Eko perspektive
04.30 Ekologeri
Najava
Prvi deo koncerta Hari Mata Harija - 40 godina muzike, ljubavi i emocije 20.50 RTS2
Miris proleća, zvuk ljubavi i pesme koje ne stare - upravo to opisuje koncert Hari Mata Harija održanog 20. marta 2026. godine u Sava centru. Pevao je najveće hitove koji su obeležili četiri decenije bogate karijere. Harijeve romantične balade i kvalitetan pop zvuk nikoga ne ostavljaju ravnodušnim, njegova muzika povezuje različite generacije i u svima njima budi najlepše emocije. Provedite subotnje veče uz odličan koncert koji će vas vratiti u ona vremena kada se zbog ljubavi ludovalo, plakalo i patilo. Ekipa RTS-a se pobrinula da vam trenutak najlepših emocija dočara i prenese.
PINK
05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.30 Elita - uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita - uživo, rijaliti šou
17.00 Magazin In, autorka i voditeljka Sanja Marinković
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.15 Odbačena, igrana serija
22.15 Sudbina, igrana serija
23.00 Elita – izbacivanje, rijaliti šou
Najava
Magazin In 17.00 Pink
Autorka i voditeljka Sanja Marinković u emisiji sa gostima obrađuje teme koje se tiču modernog društva i odnosa među polovima.
PRVA
06.00 Pobednik, emisija
06.25 Ekskluziv, emisija
06.50 Plodovi, emisija
07.55 Jutro, emisija
12.00 Žikina šarenica, emisija
14.30 Radna akcija sa Tamarom, emisija
16.00 Dadilja sa sela, igrana serija
17.00 Dadilja sa sela, igrana serija
18.00 Vesti
18.50 Eksploziv
19.25 Nećete verovati, emisija
20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija
21.00 Radna akcija sa Tamarom, emisija
22.15 U tuđoj koži, emisija
23.15 Zvezde Granda
03.30 Nećete verovati, emisija
04.00 Radna akcija sa Tamarom, emisija
Najava
Radna akcija sa Tamarom 21.00 Prva
Ova emisija je o dobrim delima, humanosti i prijateljstvu. O očuvanju nasleđa i kulturnih dobara. O novim domovina koji ostavljaju prostor za novi početak.
B92
06.00 Štoperica, kviz
07.00 Sinđelići, serija
08.00 Plodno i rodno
09.30 U kuhinji sa tečom
10.00 Slatkara, emisija
10.30 Paramparčad, serija
11.30 Paramparčad, serija
12.30 U kuhinji sa tečom
13.00 Prva klasa
13.30 Pričam danju pevam noću
14.30 U tuđoj koži
15.30 B92 sportski pregled
16.00 Vesti B92
16.30 Automoto šou
17.00 Sa Žikom po Srbiji
18.00 Moje selo veselo
19.00 7 dana: Šargarepa šou
20.00 Pevaj brate, igrana serija
21.00 Festival „Biser Jadrana“
00.30 48 sati svadba
01.30 U tuđoj koži
02.30 Aviondžije, serija
Najava
Festival „Biser Jadrana“ 21.00 B92
Festival „Biser Jadrana 2026“ je muzička manifestacija, bazirana isključivo na numerama iz kategorije zabavne – pop i mediteranske muzike koja će se održati 18. jula na ljetnjoj pozornici u Tivtu, a čiji će direktan prenos biti od 21.00 na televiziji B92. Nakon tromesečnog konkursa i 164 pristigle kompozicije, selekciona komisija je odabrala 25 numera, koje će biti izvedene u finalnoj večeri, u subotu 18. jula.
STB
06.10 Zagrljaj prirode
07.07 Inovacija za početnike
07.35 Nepoznate priče prirode
08.10 Telestar
09.05 Srcem kroz Srbiju
10.07 Bez garda sa Ivanom Vučićević
11.07 Focus radio Ritam nedelje
12.00 Vesti
12.30 Telestar
13.00 Vesti
13.07 Zdravlje i vi
14.10 Biljana za vas
15.45 TV Šopingmanija
16.10 Profil
17.10 Subotom u 5
19.07 Vaše zdravlje naša briga
19.30 TV Šopingmanija
20.10 Srpski spomenici
20.35 Kranovi Srbije
21.10 Predvideti nepredvidivo
22.10 Subotom u 5
00.10 Noćni program
Najava
Profil 16.10 STB
U serijalu Profil donosimo priče ljudi koji oblikuju svakodnevicu svojih zajednica – predsednika opština i gradova širom Srbije.
RTV1
07.00 TV šifonjer
07.30 As nad asovima
08.25 Dobro jutro, Lenjivci!
09.28 Deciklopedija
10.05 Avanture Banetove Leteće gitare
10.30 Priče od kojih se raste
10.55 Pundravci
11.15 Vrlo zanimljiva emisija o svemu
11.35 Feliks, igrana serija
12.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom
12.05 Istrage gospođice Fišer, igrana serija
13.00 Srcem kroz Srbiju
13.37 To su bili dani - TV kabare
14.36 TV šifonjer
14.50 Gospođica Sloun, igrani film
17.00 TV dnevnik u 17h
17.25 Vere i zavere, igrana serija
18.15 TV šifonjer
18.30 Sa druge strane
19.00 Sportski objektiv
19.30 TV dnevnik
20.05 Ledi Magbet, igrani film
21.30 Moja priča, zabavni program
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.30 Prijatelji zauvek
23.20 Dug moru, igrana serija
00.10 Ledi Magbet, igrani film
01.35 Gospođica Sloun, igrani film
03.42 Srcem kroz Srbiju
Najava
Gospođica Sloun 14.50 RTV1
U rizičnom svetu moćnih političkih brokera, Elizabet Sloun je najtraženija lobistkinja. Poznata je po svojoj lukavosti i konstantnom uspehu, za koji je radila sve što je bilo potrebno. Ali kada se suoči sa najmoćnijom konkurencijom u karijeri, shvata da cena za pobedu može biti previsoka. Uloge: Džesika Častejn, Gugu Mbata-Rov.
RTV Pančevo
06.35 Buna ziua
07.05 Bugarske ruže
07.35 Makedonski ubavini
08.00 Po vašem izboru
10.10 Podvizi
12.10 Deca su ukras sveta
13.00 Komnet Srbija
13.35 Zdravlje nacije
16.00 Velike vesti
16.35 Intervju
17.20 Veze
18.00 Vrata do vrata, igrana serija
19.00 Velike vesti
19.35 Bohemska rapsodija
20.30 Uključenje u program TV Informera
21.00 Kroz vihor vremena
21.30 TV atelje
22.00 Velike vesti
22.35 Vrata do vrata, serija
23.10 Po vašem izboru
00.35 Deca su ukras sveta
01.10 Komnet Srbija
Najava
Vrata do vrata 18.00 Pančevo
U zgradi koja se nalazi blizu negde nas, žive komšije koje se razumeju, vole, podsmevaju, šale, plaču i smeju, udvaraju i zavide jedni drugima tj. jednom rečju žive.
Happy
05.30 Vesti
05.50 Razbuđivanje
08.50 Vesti
09.00 Novi život
09.50 Vesti
10.00 Radio Happy
12.50 Vesti
13.00 Ljubavne priče
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Raspevana subota
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.43 Žena, igrana serija
18.23 Crvene ruže, igrana serija
19.05 Porodične tajne, igrana serija
20.00 Aktuelnosti
23.00 Žena, igrana serija
23.45 Crvene ruže, igrana serija
00.25 Porodične tajne, igrana serija
01.05 Savetnik
01.28 Naslovna strana, kviz
02.03 1 na 1, kviz
02.33 Aktuelnosti
Najava
Crvene ruže 18.23 Happy
Serija „Crvene ruže“ prati sudbinu Merjem, žene koja pripada zatvorenoj islamskoj sekti i koja je udata još kao devojčica od 14 godina.
SUPERSTAR
06.35 Klan, igrana serija
07.20 Klan, igrana serija
08.15 Sekula i njegove žene, domaći film
09.55 Sekula nevino optužen, domaći film
11.30 Otimači izgubljenog kovčega, igrani film
13.30 Indijana Džons i ukleti hram, igrani film
15.35 Indijana Džons i poslednji krstaški pohod, igrani film
17.45 Indijana Džons i kraljevstvo kristalne lobanje, igrani film
20.00 12 reči, serija
21.00 12 reči, igrana serija
22.00 Mračni vitez, igrani film
00.40 Gran Torino, igrani film
Najava
Otimači izgubljenog kovčega 11.30 Superstar
Indijana Džouns je ugledni profesor arheologije, ali i neustrašivi istraživač, spreman da se upusti u najopasnije avanture u potrazi za izgubljenim hramovima. Uloge: Harison Ford, Karen Alen, Pol Friman, Ronald Lejsi, Džon Ris-Dejvis, Denholm Eliot.
Prva Plus
06.19 Radna akcija sa Tamarom
08.15 Tv prodaja: Biostile -vaše zdravlje, naša briga, emisija
08.35 Andrija i Anđelka, serija
09.05 Reci 8, emisija
10.00 Crni Gruja, serija
10.40 Andrija i Anđelka, serija
11.40 Popadija, serija
16.15 Crni Gruja, serija
17.00 Reci 8, emisija
17.50 Radna akcija sa Tamarom
23.00 Sećanja, film
00.55 Urgentni centar
Blic TV
08.00 Jutro na Blic
10.00 Ma nije on takav, film
11.30 Mali svet, film
13.15 Domaćica
14.00 Blic zdravlje podkast
14.50 Šortkast
15.40 Scena
16.00 Šou stoperka - Goca Tržan
17.30 Kontra kadar
18.10 Vjeruj u ljubav podkast
19.30 Elif, igrana serija
20.25 Šeherezada, igrana serija
22.15 Mi nismo anđeli 2, film
00.10 Vjeruj u ljubav podkast
UNA TV
06.10 Besa, domaći film
08.00 Lutalica, domaći film
09.50 Esmeralda, igrana serija
10.40 Zabranjena ljubav, igrana serija
11.30 Prevareni ljubavnik, igrani film
13.10 Ljudi u crnom 3, igrani film
15.05 SportUna
16.30 Klementina, igrana serija
18.30 Una dan
19.00 Mućke, igrana serija
19.30 Esmeralda, igrana serija
20.20 Zabranjena ljubav, igrana serija
21.15 Ljudi u crnom: Globalna pretnja, igrani film
23.20 Nevidljivi strelac, igrani film
01.05 Pravednik 2, igrani film
03.05 Bekstvo, igrani film
04.30 Legenda o Zorou, igrani film
HYPE TV
07.00 Tech Lifestyle
07.30 Mobil auto
08.00 Aviondžije, igrana serija
10.00 ABS šou
11.00 Život je stres, spas je ples, film
13.00 Zauvek zmajevi, igrani film
15.00 Sada i ovde; gost - Tomislav Terzin
16.40 Život uživo - Kozar
17.00 Akcija stadion, igrani film
19.00 Mobil auto, emisija
19.30 Alapače, serija
20.00 Alapače, serija
21.00 Pretres, gost - Retrospektiva 3
23.00 Sedam sanduka, film
01.00 Aviondžije, igrana serija
Cinemania
06.20 Radna snaga, igrani film
07.40 Materijalni dokaz, film
09.20 Plagijator, film
12.15 Kokova 2, film
14.15 Smrt zavodnika, igrani film
15.55 Kuća kraljevog namesnika, igrani film
17.40 Materijalni dokaz, film
19.20 Policijska priča, igrani film
21.00 Drugačiji otac, igrani film
22.55 Plagijator, film
00.35 Moja smrt, film
02.10 Duhovi Ismaila, igrani film
Newsmax Balkans
06.30 Prozori Balkana
07.00 Naša priča
09.30 Tražim reč
11.00 Avantura Balkan
12.30 Top story
13.30 Stav dana
14.05 Perspektiva
15.00 Presek
15.30 Tražim reč
17.05 Kadrovi vremena
17.30 Stav regiona Podgorica
18.00 Presek
18.30 Stav regiona Sarajevo
19.00 Kadrovi vremena: Berza
21.00 Sinteza
22.00 Puls planete
24 kitchen
12.00 Džejmi u Italiji
13.00 Jela Tur de Fransa
14.00 Hrana pacifičkih ostrva
15.00 Džejmijevi štedljivi obroci
16.00 Kuvar van dužnosti
17.00 Karsu: Turska
18.00 Pecite sa Akisom
19.00 Ejnsli: Hrana koju volimo
20.00 Đinovo bekstvo u Italiju Sunčana ostrva
21.00 Po kuva u Maleziji
22.00 Gurman za svaki dan
Star Movies
06.00 Vatrena zemlja, igrana serija
07.20 Niko i put ka zvezdama, film
09.05 Devojka za sve, igrani film
11.15 Putnici, film
13.40 Jako glasno i neverovatno blizu, igrani film
16.15 Niko 3: Iza polarne svetlosti, film
18.10 Tom, Dik i Harijet, film
20.00 Doktor Ti i sve njegove žene, igrani film
22.30 Širom zatvorenih očiju, igrani film
Star Life
05.15 Devet potpunih stranaca
06.00 Odmaralište
06.20 Ljubavni život
06.45 Vatrogasna stanica 19
09.15 911
12.00 Vreme za ljubav
13.50 Odmaralište
14.15 Darma i Greg
16.10 Darma i Greg
16.35 Darma i Greg
17.05 Uvod u anatomiju
18.00 Uvod u anatomiju
19.00 Uvod u anatomiju
20.00 Medena 2, film
22.20 911
23.15 911
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