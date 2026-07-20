"Hvala borcima ukrajinskih snaga za bespilotne sisteme, našim obaveštajnim službama, raketnim i artiljerijskim jedinicama, kao i snagama za specijalne operacije. Ciljevi su se nalazili na više od 400 kilometara od naše granice. U Crnom moru su takođe pogođena dva tankera iz ruske 'flote iz senke' i četiri teretna broda", objavio je Zelenski na svom X nalogu.

Zelenski je poručio da Ukrajina opravdano uzvraća na svaki ruski napad po ukrajinskim gradovima i naseljima.

"Ovom ratu se mora stati na kraj, a to je moguće jedino pojačavanjem pritiska na jedinog uzročnika ovog rata, Rusiju", popručio je Zelenski.