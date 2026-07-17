17.50 Superstar

Gran Torino

Penzionisani radnik iz fabrike automobila, veteran Korejskog rata Volt Kovalski troši poslednje dane svog života. Sve njegove nekadašnje komšije su se odselile ili preminule i zamenili su ih emigranti, koje ne podnosi. A onda neko od njih pokuša da ukrade njegov dragoceni „gran torino“, auto u čijem je sastavljanju učestvovao na proizvodnoj liniji. Glavna uloga: Klint Istvud.

21.55 RTS1

Kuduz

U sumornom ambijentu gradske periferije počinje priča o lokalnoj zavodnici koja se udaje za doskorašnjeg robijaša Kuduza, čoveka kojeg razapinju strasti. Početni nesporazumi i praštanja između supružnika, a zatim potere i svađe, mirenja i molbe, neminovno vode ovu vezu dvoje ljudi elementarnog naboja tragičnom završetku. On će izvršiti zločin. Za sve vreme ove burne veze odvija se plemenita, nežna i kristalno čista ljubav između poočima Kuduza i njegove petogodišnje pastorke. Uloge: Slobodam Ćustić, Snežana Bogdanović, Božidar Bunjevac, Branko Đurić...

18.30 RTS2

Stranac

Ovaj film je ekranizacija slavnog romana Albera Kamija, „Stranac“. U Francuskom Alžiru, Merso živi životom kojim dominiraju ravnodušnost i otuđenost. Posle smrti svoje majke, biva optužen za ubistvo jednog Arapina. Ovaj film imao je premijeru na festivalu u Veneciji 2025. godine. Uloge: Benžamin Voazon, Rebeka Marder, Pjer Loten.