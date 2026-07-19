HAOS NA GRANICAMA: KOLONA DUGA 10 KILOMETARA NA ULAZU U SRBIJU!

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NEZAPAMĆEN DOČEK Predsednik juče posetio Lapovo

Mnogo para je uloženo u rušenje države, ali ujedinjena Srbija pobeđuje

Sve što imam je u Srbiji i ponosim se time, rekao Aleksandar Vučić

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Blokaderski profesor Ratko Ristić otkrio najveću tajnu plenumaša

Blokaderi potpuno zbunjeni: Neko iz mraka im kroji listu

Pitam se ko odlučuje, koji je to mastermajnd, veliki um, ko je taj koji donosi konačne odluke, izjavio Ristić

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I tajkunski mediji shvatili istinu: Vučićeva diplomatija je nepobediva

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Zvezda leti u Severnu Irsku: Bez Krunića po pobedu

Trener Stanković ne može da računa na povređenog vezistu za duel s Larnom. Bukari prijavljen za drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona

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RUSKA OSVETA Najveći napad na prestonicu Ukrajine od početka rata

Kijev u plamenu

Masovni udar Rusa trajao više od 40 minuta, a na grad se sručilo na stotine dronova i 40 balističkih raketa

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Tea Tairović ekskluzivno za ALO! o uspehu, privatnosti, suprugu Ivanu i svojim manama

Teška sam kao crna zemlja. Na sreću, suprug Ivan je tu da me smiruje, navodi pevačica

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TUGA DO NEBA Starčevo tuguje za mladićima nastradalim u stravičnoj eksploziji u dvorištu

Da li je moralo na 40. rođendan da nam odeš!

Dragan P. (31) i Aleksandar F. (40) su preminuli, a njihov drug S. V. je teško povređen u tragediji kada je slučajno aktivirana eksplozivna naprava. Meštani kažu da su se okupili da bi proslavili Aleksandrov rođendan