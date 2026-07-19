Tokom popodnevnih sati na Ibarskoj magistrali, na deonici između Kraljeva i Raške, dogodila se saobraćajna nezgoda kada je putnički automobil, iz za sada neutvrđenih razloga, izgubio kontrolu i udario u bankinu.

Nakon udara vozilo se zaustavilo poprečno na kolovozu i blokiralo jednu saobraćajnu traku, zbog čega je došlo do usporavanja saobraćaja na ovoj deonici.

Automobil je nakon udara preprečio jednu traku, pa se vozila trenutno propuštaju naizmenično iz oba smera preostalom slobodnom trakom - rekao je za RINU jedan od očevidaca.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, u nezgodi nije bilo teže povređenih osoba. Na automobilu je pričinjena materijalna šteta, a vozači se pozivaju na dodatni oprez zbog otežanog prolaska na mestu udesa.

Nadležne ekipe izašle su na teren kako bi uklonile vozilo i omogućile normalizaciju saobraćaja. Tačne okolnosti pod kojima je došlo do nezgode biće poznate nakon završetka uviđaja.