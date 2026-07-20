Obilazak trening centra u Svilajncu

Vučić je potom krenuo u obilazak trening centra za dualno obrazovanje u Svilajncu, i istakao je da zgrada izgleda predivno.

U razgovoru sa predstavnicima velikih firmi, koje će zapošljavati mlade ljude obrazovane u dualnom centru, predsednik je rekao da je država tu da pomogne u svemu što može.

Vučić je zatim posetio i robotičku radionicu, gde je razgovarao sa nastavnicima koji obučavaju učenike.

"Jel ova naša deca mogu to da nauče," zapitao je Vučić, a nastavnik ga je izvestio da sve mogu, i da mogu da budu konkurentni onima koji se obučavaju u najsravremenijim objektima u svetu.

"Mladi ljudi koji čeznu da rade, oni imaju neobičnu odgovornost. Lako je to, kada neki čekaju da roditelji sve reše. Ali mladi ljudi koji se opredele za ovakav rad su mnogo ozbiljniji, neverovatno koliko doprinose razvoju celog društva u celini. Baš sam srećan što vidim da je toliko mladih ljudi spremno da uči," naglasio je predsednik.

Vučić je mladim ljudima otkrio šta mu je rekao Šimon Peres, čuveni predsednik Izraela.

"Rekao mi je: Aleksandre, zemlja ti brzo napreduje, ali niko neće napredovati, ko ne nauči osnovne stvari. Koliko učiš dnevno, pitao me je, a ja sam rekao da radim i imam puno posla. On mi je rekao da ako ne budem učio dva sata dnevno da ću propasti. Tako i mladi ljudi moraju da rade, a mi stariji da učimo i da idemo u korak sa svetom, zato što se svet menja brže nego ikada. Vaše znanje je put u budućnost Srbije. Džabe podizanja hala i škola, potrebno je znanje onih koji treba da rade u fabrikama, naučno-tehnološkim parkovima, to je apsolutni prioritet Srbije - kazao je on.

Vučić je dalje razgovarao sa omladincima koji su pobedili na takmičenju u zavarivanju.

"Nama treba još neka kompanija za Crkvenac i Kušiljevo, velika i važna mesta," rekao je predsednik.

Obraćanje predsednika Vučića

"Verujem da kada ovo završimo da će to mnogo pomoći ljudima u Pomoravlju. Za mene je posebno važno ovo opremanje mora da se nastavi. Što više dece budemo imali koja su spremna da rade i da se pripremaju za život, bićemo uspešniji. Pred nama su godine dobrog rasta, ali se danas pripremamo za ono što će doći za 4-5 godina i više. Što se tiče mosta, biće završene i pristupne saobraćajnice, a za nešto manje od dve godine ćemo završiti i obilaznicu."

"Verujem da će to doneti nove investicije. Za Veliku Planu ćemo uraditi i prečišćivač otpadnih voda, i da vidimo možemo li da krenemo u obnovu Doma zdravlja."

"Taj ogroman novac može da se slije u razne opštine samo kada je država veoma jaka," rekao je Vučić.

Na pitanje o izjavama Borka Stefanovića, Vučić je rekao:

"Postoji opcija, da i ja i Vlada podnesemo ostavku i da me izaberu. ALi to za mene nije opcija. Ja neću funkciju za koju nisam tražio glas od naroda. Iako je to potpuno legalno, i legitimno, ja to neću. Kada dobijem obaveštenje od Vlade i Skupštine ja raspisujem izbore za poslanike. Još nekoliko dana ću ostati na mestu predsednika jer imam mnogo važnog posla. A onda ću napustiti sve državne prostorije, predati svu dokumentaciju. I onda ću sesti u svoj automobil, čeka me moja "škoda", i onda ću ići po Srbiji i tražiti podršku od naroda."

"Rumen Radev je bio predsednik pa je sada premijer, nisam primetio da je iko imao išta protiv. Suština je samo da dobijete podršku naroda."

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Obilazak regionalnog centra za dualno obrazovanje

"Vrlo brzo ćete videti mašine kako kreću da rade. Za one koji su brinuli za Morave termoelektrane. Dok sam nešto u državi neću dati da se ugasi i čuvaćemo ta radna mesta. Nije nam uvek lako da znate, veliki su pritisci spolja bili da to zatvoreno. I da budem iskren, najzaslužniji sam što nisu zatvorene."

"Onaj ko radi, ko od toga izdražva porodice, zna koliko je to teško. Tako da ne morate da brinete, čuvaćemo ta radna mesta."

"Ovaj objekat iza vas velelepno izgleda, uložićemo ogroman novac. To će da nam rodi decu koja znaju da rade posao za koja postoje zahtevi na tržištu. U ovom trenutku to je 191 dete, mladi čovek. Jer se sve više kompanija organizuje, traži podršku u dualnom obrazovanju. To će im omogućiti da ostanu u svojoj Srbiji, a ne da idu napolje."

"Mi ćemo uskoro krenuti sa jadnim programom subvencionisanja ljudi koji bi hteli da se vrate u Srbiju. I mnogo ću biti srećan kada budem video da se vraćaju u sve većem broju."

"Pred nama je ne lak posao, ali ja verujem u racionalne odluke našeg naroda. Verujem u vas, sve naše ljude i da ujedinjeni možemo sve da pobedimo. Živeo Svilajnac, živela Srbija."

Predsednik Vučić kaže da je most na ovom mestu radio kralj Aleksandar 1922. godine, i da od 1968. godine traje borba da se taj most izgradi.

"Mi smo negde u vreme korone dogovorili da se uradi, ali onda je bilo ima li ili nema novca. Evo sada smo krenuli, i trebalo bi da za manje od dve godine sve bude završeno. Ono što je važno za ljude u Svilajncu je uklanjanje pontonskog mosta i železničkog mosta koji koriste pešaci. To sve mora da se uradi, tu živi dosta ljudi, i onda će biti lakše za sve, i za investitore. To su velike stvari za celo Pomoravlje."

"Trebalo bi za menja od 24 meseca da bude završeno, što će mnogo da olakša ljudima. Nama ostaje ovaj put Svilajnac, to moramo da uradimo, zato što tu živi dosta ljudi."

"Samo ovaj put je 6 miliona evra. Most skoro 26,5 miliona evra. To Svilajnac ne bi mogao još 200 godina da finansira."

"Sve velike zemlje danas imaju ogroman problem. Pogledajte Nemci, danas rade i pripremaju obnovu sve svoje infrastrukture. Kod nas ovo što danas radimo će ostati zabeleženo, i plašim se da će neko za 40 godina reći "to je rađeno tada i posle toga teško."

"Dualni centar je milion i 800.000, računajte još i za opremu. Sve to kad saberete preko 60 miliona evra. To je ogroman novac samo za Svilajnac, za pomoravlje. Ali dobro, skupili smo, krenulo je da se radi, i to je to."

"Mnogo sam srećan za Kragujevac. Kada otvorimo ovih 14 km biće jasno šta je obilaznica oko Kragujevca. To su radile samo srpske kompanije, i biće jasno znaju li srpske kompanije da rade ovakav posao. Da vidimo mogu li da rade i druge stvari u budućnosti."

"Na auto-putu i brzim saobraćajnicama nema rupa. Ali dajte ljudi u Kragujevcu, dobio sam na "Ko si bre ti" 50 rupa. Dajte Drobnjak rešite to, nađite nekoga da uradi. Stvarno sramota."

O dijalogu

"Ja ću uvek da pružam ruku, ali sad teško je ako je neko svu svoju kampanju zasnovao na politici mržnje i dehumanizacije. I kada to radite onda dovedete sebe u situaciju da ne možete da razgovarate. Na kraju ljudi neka sami zaključe ko je u stanju da radi, gradi, a ko samo da kritikuje i vređa. Ljudi na kraju uvek donesu racionalnu odluku, razmišljajući o svojim porodicama. Mi smo demokratsko društvo. Biće izbori veoma brzo raspisani."

O licenci za NIS

"Ne znam šta bih vam rekao kada je licenca za NIS u pitanju. Nisam siguran da iko zna. Ja nešto naslućujem, ali što nema veze sa tim. Zato nisam bio veliki optimista sve ovo vreme. Ponajmanje zahvaljujući nama Srbima i našoj državi. Ali da li ćemo mi da uradimo sve što je moguće to svakako."

O obilazinici oko Svilajnca

Predsedniku su potom nadležni za izgradnju prikazali mapu radova na lokalnim putevima, kojim će Svilajnac biti povezan za najvećim saobraćajnicama u državi.

"Ne znate kakvo ćete ime da date, ja mislim da je kralj Aleksandar lepo ime. Pošto je gradio ovaj most. Inače je potcenjen u srpskoj javnosti, iako je mnogo uradio. Srbi su takvi, neretko nepravedni prema onima koji su im zemlju vodili," kazao je on.

Predsednik je rekao da su zahtevi naroda i ljudi uvek veći kada se urade velike stvari, i da je to dobro.

"Evo čuli ste sada, imamo velike probleme sa radnom snagom, zato moraju da dolaze stranci da rade," istakao je on.

Zoran Drobnjak je predsedniku rekao da u ovom kraju ima i veliki broj manastira, i da će sa završenim putevima to biti odlična prilika za posete vernika i turista.

"U ovom kraju je rođen moj otac u jednoj školi. Upisano je da je rođen tri dana kasnije, takvo je vreme bilo, ratno, matičar je došao da upiše kasnije," rekao je on.

Kaže i da u termoelektrani u ovom kraju ima oko 200 zaposlenih, i istakao je da se njihova radna mesta moraju sačuvati.

"Svi samo pitaju kada ćemo da je zatvorimo, a mi nećemo da je zatvorimo, pošto moramo da imamo ljude koji žive od toga," kazao je predsednik.