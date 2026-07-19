RTS1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vest

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

09.00 Šarenica

11.00 Znanje imanje

12.00 Dnevnik

12.30 Za stolom sa Apostolom - Gost Dejana Stefanović

13.35 Veterinarska misija

14.05 Sat

15.00 Gastronomad

15.20 Vesti

15.30 Cvat lipe na Balkanu, igrana serija

16.30 Vesti

16.40 Čuvar plaže u zimskom periodu, film

18.10 Istorija nauke: Mihajlo Pupin

18.20 Sasvim prirodno

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Jedan svet – Jedna igra, sportski program

20.50 Fudbal: SP, finale, Španija – Argentina, prenos

22.50 Jedan svet – Jedna igra, sportski program

23.35 Dnevnik

23.55 Jeloustoun, serija

00.40 Velika iluzija

01.10 Sat

02.00 Dnevnik 2

02.30 Sasvim prirodno

03.00 Gastronomad

03.15 Istorija nauke: Mihajlo Pupin

03.25 Fudbal: SP, finale, Španija – Argentina, r.

Najava

Za stolom sa Apostolom - Gost Dejana Stefanović 12.30 RTS1

U danu finala Mundijala, kada najveći planetarni događaj komentarišu bivši fudbaleri, treneri i muški analitičari, naša gošća će dosadašnji tok Svetskog prvenstva analizirati iz ženskog ugla. Ko će pobetiti u finalu Mundijala - superćelijska latinoamerička oluja koju pokreće Mesi ili španski savršeni mehanizam napravljen da čuvanjem lopte, protivniku oduzima i svaku nadu? Kako vrhunska fudbalerka sa bogatom internacionalnom karijerom, vidi igru nad svim igrama, nad kojom su monopol držali muškarci? Ko je za nju najveće iznenađenje, a ko je razočarao na Mundijalu? Zašto je fudbal definicija života? Da li žene bolje vide detalje na terenu i zbog čega igra Španije najviše podseća na ženski fudbal? Sa kakvim se predrasudama borila kada je odlučila da baletanke zameni kopačkama? O tome kakav odnos mačističko i tradicionalno društvo ima prema ženskom fudbalu, najbrže rastućoj industrijskoj grani svetskog sporta? Da li dame bolje vide detalje na terenu i van njega? O ženama u fudbalu, temi o kojoj se u Srbiji malo govori.

RTS2

06.35 Verski kalendar

06.45 Datum

06.50 Muzika za dobro jutro: Rromane điLja (Romska muzika)

Amen adjes (Mi danas)

08.35 Slagalica

09.00 Matildino čudovište

09.15 Aleksandra se suočava sa strahovima

09.30 Portreti epoha

10.00 E-TV

10.20 Građanin

10.50 U susret snovima

11.20 Verski mozaik Srbije

12.00 Kulturako aresipe (Kultura i tradicija Roma)

12.25 Romanipen

13.00 Pozdrav iz EU

13.10 U susret snovima

13.35 Boka pomorska : Admiral Matija Zmajević (1690-1735)

14.20 Obrazovne vinjete: Čovek i priroda

14.25 Prevaspitani

14.50 Pozdrav iz EU

14.55 Eko minijature

15.00 Edu global

15.30 Mira Adanja Polak – Ekskluzivno

16.00 Fudbal: SP, Francuska - Engleska, snimak

18.15 Hor Kolibri i Big bend RTS – Preko brda, preko brega

19.30 Volim te najviše na svetu, film

21.10 Džez klub

22.00 Alijenista, serija

22.50 Fatalni pritisak, film

00.40 Čajkovski: Svita br. 3 (Simfonijski orkestar RTS, dir. Dejan Savić)

01.30 Boka pomorska: Admiral Matija Zmajević (1690-1735)

02.10 Obrazovne vinjete

02.15 Prevaspitani

02.40 Pozdrav iz EU

02.45 Eko minijature

02.50 Hor Kolibri i Big bend RTS – Preko brda, preko brega

04.05 TV Teatar: Ciklus – Mesec letnjih predstava romantičnih / komičnih narativa: ‘‘Metamorfoze‘‘

Najava

Volim te najviše na svetu 19.30 RTS2

Ova romantična, ljubavna i savremena komedija govori o ljubavi i porodičnim odnosima. Moderna majka, koja je udovica, pokušava na sve načine da u kući zadrži svoju ćerku i sina, kako bi odložila njihovo odrastanje i odlazak iz kuće. Jednoga dana njena ćerka dovodi svog momka na upoznavanje sa majkom. Majka kao i do sada na sve načine pokušava da otera potencijalnog mladoženju, ali joj to ne polazi za rukom. Najveći problem nastaje, kada majka sazna da su se njena ćerka i momak tajno venčali... Uloge: Tanja Bošković, Dragan Petrović Pele, Ana Sofrenović, Mima Karadžić...

PINK

05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.30 Premijera vikend specijal, emisija

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Premijera vikend specijal, emisija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Odbačena, igrana serija

21.00 Hit tvit, voditeljka i autorka Verica Bradić

23.00 Elita – izbacivanje, rijaliti šou

Najava

Hit tvit 21.00 Pink

Voditeljka Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

PRVA

05.55 Plodovi, emisija

06.55 Nećete verovati, emisija

07.30 Ekskluziv, emisija

07.55 Jutro, emisija

12.00 Pevačica, domaća igrana serija

13.00 Pevačica, serija

14.00 Pevačica, serija

15.00 Radna akcija sa Tamarom

16.30 Dadilja sa sela, igrana serija

18.00 Vesti

18.55 Eksploziv

19.30 Ekskluziv - specijal, emisija

20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija

21.00 Radna akcija sa Tamarom, emisija

22.15 Uzbuna, emisija

23.00 Van kontrole, film

00.30 Azbuka našeg života, serija

01.30 Azbuka našeg života, igrana serija

02.30 Azbuka našeg života, igrana serija

03.30 Azbuka našeg života, igrana serija

Najava

Igra sudbine: Ljubav nakon greha 20.00 Prva

Povratak Nade otvoriće nova pitanja, stare rane i odnose koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

B92

06.00 Štoperica, kviz

06.30 Štoperica, kviz

07.00 Sinđelići, domaća igrana serija

08.00 Plodno i rodno

09.30 Slatkara, emisija

10.00 Štoperica, kviz

10.30 Paramparčad, igrana serija

11.30 Paramparčad, igrana serija

12.30 Automoto šou

13.00 Štoperica, kviz

13.30 7 dana: Nedelja sa Nedeljkovićem

14.30 Uzbuna

15.30 B92 sportski pregled

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 Osvrt

17.00 Sa Žikom po Srbiji

18.00 Moje selo veselo

19.00 Pevaj brate, domaća igrana serija

20.00 Teorije zavera, emisija

22.00 48 sati svadba

23.00 Aviondžije, serija

00.00 Aviondžije, serija

01.00 Nemirni, igrana serija

02.00 Nemirni, igrana serija

Najava

Moje selo veselo 18.00 B92

Zanimljive priče o seoskim domaćinstvima, malim i velikim proizvođačima, istoriji i budućnosti sela i neobičnim običajima.

STB

07.10 Zdravlje i vi

09.05 Besmrtne srpkinje

09.30 Intervju dana

10.05 Zagrljaj prirode

10.30 Inovacija za početnike

11.05 Predvideti nepredvidivo

13.40 Bg leto

14.10 Moja polisa

14.30 Kranovi Srbije

15.10 Bez garda sa Ivanom Vučićević

16.05 Nepoznate priče prirode

16.30 Priča dana

17.10 Srcem kroz Srbiju

18.10 Focus radio

20.35 Besmrtne srpkinje

21.10 Arhiv B

21.30 Zanati koji nestaju

22.10 Biljana za vas

Najava

Biljana za vas 22.10 STB

Miks pozorišta, dizajna, sporta, medicine, na brz i moderan način. Emisija je za publiku od plus 30, ali i za domaćice i doktore nauka.

RTV1

06.30 Verski nedeljnik

07.25 Bukvar pravoslavlja

07.50 Vrlo zanimljiva emisija o svemu

08.00 Džingl -program za decu i mlade

08.00 Avanture Banetove Leteće gitare

08.25 Pundravci, dečiji program

08.45 Ja sad znam, a ti?

08.57 Preci a počeci

09.13 Pitam se pitam

09.27 Deciklopedija

09.32 Filozof i ja

09.39 Izbliza

10.00 Dug moru, igrana serija

10.50 Drugačiji razgovori o prirodi

11.10 TV šifonjer, dokumentarni program

11.30 Povratak na selo

12.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom

12.05 Agromozaik

13.00 Dodati život godinama

14.00 Prijatelji zauvek

15.00 Letnje šeme

16.30 Čari ribolova

17.00 TV dnevnik

17.25 Gubitnici sa Cibala

18.00 Tri note, zabavni program

18.30 Koncert kod RTV sata

19.00 Epizode, igrana serija

19.30 TV dnevnik

20.05 Prvi dan mog života, igrani film

22.00 Vojvođanski dnevnik

22.35 Sportska hronika

23.00 Art – erija - Hronika festivala na Paliću

23.20 Dug moru, igrana serija

00.11 Život među zvezdama, igrani film

Najava

Život među zvezdama 00.11 RTV1

Monte je samo jedan od nekoliko osuđenika na smrt koji dobijaju šansu da umesto izvršenja kazne odu u samoubilačku misiju u svemir kako bi prikupljali energiju iz crne rupe. Monte i njegova kći poslednji su preživeli opasne misije prema spoljnim delovima Sunčevog sistema. Doktorka koja je vodila misiju i posada koju čine zatvorenici osuđeni na smrt su nestali. Dok polako otkrivaju šta se zaista desilo na brodu, otac i kći moraju se osloniti jedno na drugo da bi preživeli dok brod juri prema crnoj rupi. Uloge: Robert Patinson, Žilijet Binoš.

RTV Pančevo

06.35 Iz naših krajeva

07.00 Lepota slovačkog jezika

07.35 Bohemska rapsodija

08.00 Po vašem izboru

09.15 Agroinfo

10.10 Velikani

12.00 Lice nacije

13.10 Žene iz mog sokaka

13.55 Deca su ukras sveta

16.35 Bezbednost na prvom mestu

17.00 Veze

18.00 Vrata do vrata, serija

18.35 Inforom

19.00 Velike vesti

19.35 Slovenci smo

21.00 U centru pažnje

21.30 Kroz vihor vremena

22.00 Velike vesti

22.35 Vrata do vrata, serija

Najava

Slovenci smo 19.35 Pančevo

Donosimo Vam reportaže o životu Slovenaca u Vojvodini. Saznajte sve o njihovim nastojanjima da se očuvaju tradicija, kultura i običaji ovog naroda.

Happy

05.50 Razbuđivanje

09.00 Bolja zemlja

10.00 Radio Happy

13.00 Ljubavne priče

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, igrana serija

18.25 Crvene ruže, serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Novi život

23.00 Žena, igrana serija

23.45 Crvene ruže, serija

00.31 Porodične tajne, serija

01.12 Savetnik

01.28 Naslovna strana, kviz

02.03 1 na 1, kviz

02.33 Posle ručka

Najava

Bolja zemlja 09.00 Happy

Bolja Zemlja pokriva najnovije vesti iz poljoprivrede i agrobiznisa. Naša misija je da vam pružimo novosti iz agrara, korisne savete i stručne vodiče...

SUPERSTAR

07.15 12 reči, domaća igrana serija

08.10 Ortaci, domaći igrani film

09.40 Debeli i mršavi, domaći film

11.20 Vanredno stanje 3, igrani film

13.00 Vanredno stanje 4, igrani film

14.35 Američki samuraj, igrani film

16.20 Krv i kost, igrani film

18.05 Kung fu, igrani film

20.00 12 reči, domaća igrana serija

21.00 12 reči, igrana serija

22.00 Uspon mračnog viteza, igrani film

00.50 Pljačkaš grobnica, igrani film

Najava

Pljačkaš grobnica 00.50 Superstar

Lara Kroft je svojeglava devojka koja odbija da preuzme vođenje globalne imperije svog oca, ekscentričnog istraživača koji je nestao pre sedam godina.

Prva Plus

06.30 Radna akcija sa Tamarom

08.45 Andrija i Anđelka, serija

09.15 Radna akcija sa Tamarom

10.00 Reci 8, emisija

10.50 Crni Gruja

11.30 Andrija i Anđelka, serija

12.30 Tajna vinove loze, serija

17.05 Crni Gruja, igrana serija

18.00 Reci 8, emisija

18.45 Pogrešan čovek, serija

23.00 Odmerene snage, film

01.10 Ubice mog oca 5, serija

Blic TV

08.00 Jutro na Blic

10.00 Zabranjeno voće, serija

14.15 Metar moga sela

14.45 Blic zdravlje podkast

15.40 Scena

16.00 Balkanskom ulicom

17.30 Šortkast

18.20 Podkast: životna priča

19.30 Elif, igrana serija

20.25 Šeherezada, igrana serija

22.15 Snažnije momci, film

23.55 Šortkast

00.40 Balkanskom ulicom

UNA TV

06.45 Kamiondžije opet voze, domaći film

08.30 Miris poljskog cveća, domaći film

10.05 Esmeralda, igrana serija

11.00 Zabranjena ljubav, igrana serija

11.50 Očima deteta

12.10 Svedočanstvo mladosti, igrani film

14.30 Zgodna mlada, igrani film

16.45 Klementina, igrana serija

18.30 Una dan

19.00 Mućke, igrana serija

19.30 Esmeralda, igrana serija

20.20 Zabranjena ljubav, igrana serija

21.15 Venčanje mog najboljeg druga, igrani film

23.20 Lavirint: Lek smrti, igrani film

01.45 Staljingrad, igrani film

03.50 Pritajeno zlo: Konačno poglavlje, igrani film

HYPE TV

07.00 Mobil auto

08.00 Aviondžije, igrana serija

09.05 Pevaj brate, igrana serija

12.00 Male stvari - Jelena I Milica Njegomir

13.00 Akcija stadion, igrani film

15.00 (Ne) dokazani - Anastasija Mikin

16.00 Chit chat, gost: Stefan Subotić

17.00 Ljubica, film

19.00 Ko si kad ne gleda niko - gost: Lisović making off

20.00 Alapače, serija

20.30 Tech Lifestyle

21.00 Nedelja, serija

22.00 Bolje od bekstva, film

00.00 Pevaj brate, igrana serija

Cinemania

05.30 Kolač od limuna sa semenkama maka, film

07.30 Drugačiji otac, igrani film

09.45 Kokova 2, film

11.45 Šejmerina kći 2: Dar zmije, film

13.25 Kuća kraljevog namesnika, film

15.10 Gospođica Sloun, film

17.20 Policijska priča, igrani film

19.00 Policijska priča 2, igrani film

21.00 Kerol, igrani film

22.55 Drugačiji otac, igrani film

00.50 Prekid, film

02.30 Moja smrt, film

Newsmax Balkans

06.30 Prozori Balkana

07.00 Naša priča

09.30 Tražim reč

11.00 Avantura Balkan

12.00 Presek

12.30 Top story

13.30 Stav nedelje

14.05 Razumno

15.00 Presek

15.30 Tražim reč

17.30 Stav region Skoplje

18.00 Presek

18.30 Stav nedelje

19.00 Kadrovi vremena

21.00 Sinteza

22.00 Dijagnoza

23.00 Top story evening

24 kitchen

12.00 Gladan ko vuk

13.00 Miljuška u Japanu

14.00 Hrana pacifičkih ostrva

15.00 Džejmijevi štedljivi obroci

16.00 Kuvar van dužnosti

17.00 Karsu: Turska

18.00 Pecite sa Akisom

19.00 Ejnsli: Hrana koju volimo

20.00 Đinovo bekstvo u Italiju Sunčana ostrva

21.00 Tragom hrane

22.00 Džejmi u Italiji

23.00 Miljuška u Japanu

Star Movies

03.50 Jako glasno i neverovatno blizu, igrani film

06.00 Vatrena zemlja, igrana serija

06.50 Niko 2: Mali brat, velika nevolja, film

08.35 Ponovo ljubav, igrani film

10.35 Prestiž, film

13.15 U stvari ljubav, igrani film

16.05 Mičelovi protiv mašina, film

18.15 Ptice Amerike, igrani film

20.00 Zimska priča, igrani film

22.25 Pokajanje, igrani film

Star Life

06.00 Kako sam upoznala vašeg oca

06.20 Ljubavni život

06.45 Vatrogasna stanica 19

09.15 911

12.00 Medena 2, film

13.50 Kako sam upoznala vašeg oca

14.15 Darma i Greg

17.05 Uvod u anatomiju

18.00 Uvod u anatomiju

19.00 Uvod u anatomiju

20.00 Više od mašte, igrani film

22.20 911