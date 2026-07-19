RTS1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vest
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
09.00 Šarenica
11.00 Znanje imanje
12.00 Dnevnik
12.30 Za stolom sa Apostolom - Gost Dejana Stefanović
13.35 Veterinarska misija
14.05 Sat
15.00 Gastronomad
15.20 Vesti
15.30 Cvat lipe na Balkanu, igrana serija
16.30 Vesti
16.40 Čuvar plaže u zimskom periodu, film
18.10 Istorija nauke: Mihajlo Pupin
18.20 Sasvim prirodno
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Jedan svet – Jedna igra, sportski program
20.50 Fudbal: SP, finale, Španija – Argentina, prenos
22.50 Jedan svet – Jedna igra, sportski program
23.35 Dnevnik
23.55 Jeloustoun, serija
00.40 Velika iluzija
01.10 Sat
02.00 Dnevnik 2
02.30 Sasvim prirodno
03.00 Gastronomad
03.15 Istorija nauke: Mihajlo Pupin
03.25 Fudbal: SP, finale, Španija – Argentina, r.
Najava
Za stolom sa Apostolom - Gost Dejana Stefanović 12.30 RTS1
U danu finala Mundijala, kada najveći planetarni događaj komentarišu bivši fudbaleri, treneri i muški analitičari, naša gošća će dosadašnji tok Svetskog prvenstva analizirati iz ženskog ugla. Ko će pobetiti u finalu Mundijala - superćelijska latinoamerička oluja koju pokreće Mesi ili španski savršeni mehanizam napravljen da čuvanjem lopte, protivniku oduzima i svaku nadu? Kako vrhunska fudbalerka sa bogatom internacionalnom karijerom, vidi igru nad svim igrama, nad kojom su monopol držali muškarci? Ko je za nju najveće iznenađenje, a ko je razočarao na Mundijalu? Zašto je fudbal definicija života? Da li žene bolje vide detalje na terenu i zbog čega igra Španije najviše podseća na ženski fudbal? Sa kakvim se predrasudama borila kada je odlučila da baletanke zameni kopačkama? O tome kakav odnos mačističko i tradicionalno društvo ima prema ženskom fudbalu, najbrže rastućoj industrijskoj grani svetskog sporta? Da li dame bolje vide detalje na terenu i van njega? O ženama u fudbalu, temi o kojoj se u Srbiji malo govori.
RTS2
06.35 Verski kalendar
06.45 Datum
06.50 Muzika za dobro jutro: Rromane điLja (Romska muzika)
Amen adjes (Mi danas)
08.35 Slagalica
09.00 Matildino čudovište
09.15 Aleksandra se suočava sa strahovima
09.30 Portreti epoha
10.00 E-TV
10.20 Građanin
10.50 U susret snovima
11.20 Verski mozaik Srbije
12.00 Kulturako aresipe (Kultura i tradicija Roma)
12.25 Romanipen
13.00 Pozdrav iz EU
13.10 U susret snovima
13.35 Boka pomorska : Admiral Matija Zmajević (1690-1735)
14.20 Obrazovne vinjete: Čovek i priroda
14.25 Prevaspitani
14.50 Pozdrav iz EU
14.55 Eko minijature
15.00 Edu global
15.30 Mira Adanja Polak – Ekskluzivno
16.00 Fudbal: SP, Francuska - Engleska, snimak
18.15 Hor Kolibri i Big bend RTS – Preko brda, preko brega
19.30 Volim te najviše na svetu, film
21.10 Džez klub
22.00 Alijenista, serija
22.50 Fatalni pritisak, film
00.40 Čajkovski: Svita br. 3 (Simfonijski orkestar RTS, dir. Dejan Savić)
01.30 Boka pomorska: Admiral Matija Zmajević (1690-1735)
02.10 Obrazovne vinjete
02.15 Prevaspitani
02.40 Pozdrav iz EU
02.45 Eko minijature
02.50 Hor Kolibri i Big bend RTS – Preko brda, preko brega
04.05 TV Teatar: Ciklus – Mesec letnjih predstava romantičnih / komičnih narativa: ‘‘Metamorfoze‘‘
Najava
Volim te najviše na svetu 19.30 RTS2
Ova romantična, ljubavna i savremena komedija govori o ljubavi i porodičnim odnosima. Moderna majka, koja je udovica, pokušava na sve načine da u kući zadrži svoju ćerku i sina, kako bi odložila njihovo odrastanje i odlazak iz kuće. Jednoga dana njena ćerka dovodi svog momka na upoznavanje sa majkom. Majka kao i do sada na sve načine pokušava da otera potencijalnog mladoženju, ali joj to ne polazi za rukom. Najveći problem nastaje, kada majka sazna da su se njena ćerka i momak tajno venčali... Uloge: Tanja Bošković, Dragan Petrović Pele, Ana Sofrenović, Mima Karadžić...
PINK
05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.30 Premijera vikend specijal, emisija
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Premijera vikend specijal, emisija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Odbačena, igrana serija
21.00 Hit tvit, voditeljka i autorka Verica Bradić
23.00 Elita – izbacivanje, rijaliti šou
Najava
Hit tvit 21.00 Pink
Voditeljka Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.
PRVA
05.55 Plodovi, emisija
06.55 Nećete verovati, emisija
07.30 Ekskluziv, emisija
07.55 Jutro, emisija
12.00 Pevačica, domaća igrana serija
13.00 Pevačica, serija
14.00 Pevačica, serija
15.00 Radna akcija sa Tamarom
16.30 Dadilja sa sela, igrana serija
18.00 Vesti
18.55 Eksploziv
19.30 Ekskluziv - specijal, emisija
20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija
21.00 Radna akcija sa Tamarom, emisija
22.15 Uzbuna, emisija
23.00 Van kontrole, film
00.30 Azbuka našeg života, serija
01.30 Azbuka našeg života, igrana serija
02.30 Azbuka našeg života, igrana serija
03.30 Azbuka našeg života, igrana serija
Najava
Igra sudbine: Ljubav nakon greha 20.00 Prva
Povratak Nade otvoriće nova pitanja, stare rane i odnose koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim.
B92
06.00 Štoperica, kviz
06.30 Štoperica, kviz
07.00 Sinđelići, domaća igrana serija
08.00 Plodno i rodno
09.30 Slatkara, emisija
10.00 Štoperica, kviz
10.30 Paramparčad, igrana serija
11.30 Paramparčad, igrana serija
12.30 Automoto šou
13.00 Štoperica, kviz
13.30 7 dana: Nedelja sa Nedeljkovićem
14.30 Uzbuna
15.30 B92 sportski pregled
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 Osvrt
17.00 Sa Žikom po Srbiji
18.00 Moje selo veselo
19.00 Pevaj brate, domaća igrana serija
20.00 Teorije zavera, emisija
22.00 48 sati svadba
23.00 Aviondžije, serija
00.00 Aviondžije, serija
01.00 Nemirni, igrana serija
02.00 Nemirni, igrana serija
Najava
Moje selo veselo 18.00 B92
Zanimljive priče o seoskim domaćinstvima, malim i velikim proizvođačima, istoriji i budućnosti sela i neobičnim običajima.
STB
07.10 Zdravlje i vi
09.05 Besmrtne srpkinje
09.30 Intervju dana
10.05 Zagrljaj prirode
10.30 Inovacija za početnike
11.05 Predvideti nepredvidivo
13.40 Bg leto
14.10 Moja polisa
14.30 Kranovi Srbije
15.10 Bez garda sa Ivanom Vučićević
16.05 Nepoznate priče prirode
16.30 Priča dana
17.10 Srcem kroz Srbiju
18.10 Focus radio
20.35 Besmrtne srpkinje
21.10 Arhiv B
21.30 Zanati koji nestaju
22.10 Biljana za vas
Najava
Biljana za vas 22.10 STB
Miks pozorišta, dizajna, sporta, medicine, na brz i moderan način. Emisija je za publiku od plus 30, ali i za domaćice i doktore nauka.
RTV1
06.30 Verski nedeljnik
07.25 Bukvar pravoslavlja
07.50 Vrlo zanimljiva emisija o svemu
08.00 Džingl -program za decu i mlade
08.00 Avanture Banetove Leteće gitare
08.25 Pundravci, dečiji program
08.45 Ja sad znam, a ti?
08.57 Preci a počeci
09.13 Pitam se pitam
09.27 Deciklopedija
09.32 Filozof i ja
09.39 Izbliza
10.00 Dug moru, igrana serija
10.50 Drugačiji razgovori o prirodi
11.10 TV šifonjer, dokumentarni program
11.30 Povratak na selo
12.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom
12.05 Agromozaik
13.00 Dodati život godinama
14.00 Prijatelji zauvek
15.00 Letnje šeme
16.30 Čari ribolova
17.00 TV dnevnik
17.25 Gubitnici sa Cibala
18.00 Tri note, zabavni program
18.30 Koncert kod RTV sata
19.00 Epizode, igrana serija
19.30 TV dnevnik
20.05 Prvi dan mog života, igrani film
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.35 Sportska hronika
23.00 Art – erija - Hronika festivala na Paliću
23.20 Dug moru, igrana serija
00.11 Život među zvezdama, igrani film
Najava
Život među zvezdama 00.11 RTV1
Monte je samo jedan od nekoliko osuđenika na smrt koji dobijaju šansu da umesto izvršenja kazne odu u samoubilačku misiju u svemir kako bi prikupljali energiju iz crne rupe. Monte i njegova kći poslednji su preživeli opasne misije prema spoljnim delovima Sunčevog sistema. Doktorka koja je vodila misiju i posada koju čine zatvorenici osuđeni na smrt su nestali. Dok polako otkrivaju šta se zaista desilo na brodu, otac i kći moraju se osloniti jedno na drugo da bi preživeli dok brod juri prema crnoj rupi. Uloge: Robert Patinson, Žilijet Binoš.
RTV Pančevo
06.35 Iz naših krajeva
07.00 Lepota slovačkog jezika
07.35 Bohemska rapsodija
08.00 Po vašem izboru
09.15 Agroinfo
10.10 Velikani
12.00 Lice nacije
13.10 Žene iz mog sokaka
13.55 Deca su ukras sveta
16.35 Bezbednost na prvom mestu
17.00 Veze
18.00 Vrata do vrata, serija
18.35 Inforom
19.00 Velike vesti
19.35 Slovenci smo
21.00 U centru pažnje
21.30 Kroz vihor vremena
22.00 Velike vesti
22.35 Vrata do vrata, serija
Najava
Slovenci smo 19.35 Pančevo
Donosimo Vam reportaže o životu Slovenaca u Vojvodini. Saznajte sve o njihovim nastojanjima da se očuvaju tradicija, kultura i običaji ovog naroda.
Happy
05.50 Razbuđivanje
09.00 Bolja zemlja
10.00 Radio Happy
13.00 Ljubavne priče
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, igrana serija
18.25 Crvene ruže, serija
19.10 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Novi život
23.00 Žena, igrana serija
23.45 Crvene ruže, serija
00.31 Porodične tajne, serija
01.12 Savetnik
01.28 Naslovna strana, kviz
02.03 1 na 1, kviz
02.33 Posle ručka
Najava
Bolja zemlja 09.00 Happy
Bolja Zemlja pokriva najnovije vesti iz poljoprivrede i agrobiznisa. Naša misija je da vam pružimo novosti iz agrara, korisne savete i stručne vodiče...
SUPERSTAR
07.15 12 reči, domaća igrana serija
08.10 Ortaci, domaći igrani film
09.40 Debeli i mršavi, domaći film
11.20 Vanredno stanje 3, igrani film
13.00 Vanredno stanje 4, igrani film
14.35 Američki samuraj, igrani film
16.20 Krv i kost, igrani film
18.05 Kung fu, igrani film
20.00 12 reči, domaća igrana serija
21.00 12 reči, igrana serija
22.00 Uspon mračnog viteza, igrani film
00.50 Pljačkaš grobnica, igrani film
Najava
Pljačkaš grobnica 00.50 Superstar
Lara Kroft je svojeglava devojka koja odbija da preuzme vođenje globalne imperije svog oca, ekscentričnog istraživača koji je nestao pre sedam godina.
Prva Plus
06.30 Radna akcija sa Tamarom
08.45 Andrija i Anđelka, serija
09.15 Radna akcija sa Tamarom
10.00 Reci 8, emisija
10.50 Crni Gruja
11.30 Andrija i Anđelka, serija
12.30 Tajna vinove loze, serija
17.05 Crni Gruja, igrana serija
18.00 Reci 8, emisija
18.45 Pogrešan čovek, serija
23.00 Odmerene snage, film
01.10 Ubice mog oca 5, serija
Blic TV
08.00 Jutro na Blic
10.00 Zabranjeno voće, serija
14.15 Metar moga sela
14.45 Blic zdravlje podkast
15.40 Scena
16.00 Balkanskom ulicom
17.30 Šortkast
18.20 Podkast: životna priča
19.30 Elif, igrana serija
20.25 Šeherezada, igrana serija
22.15 Snažnije momci, film
23.55 Šortkast
00.40 Balkanskom ulicom
UNA TV
06.45 Kamiondžije opet voze, domaći film
08.30 Miris poljskog cveća, domaći film
10.05 Esmeralda, igrana serija
11.00 Zabranjena ljubav, igrana serija
11.50 Očima deteta
12.10 Svedočanstvo mladosti, igrani film
14.30 Zgodna mlada, igrani film
16.45 Klementina, igrana serija
18.30 Una dan
19.00 Mućke, igrana serija
19.30 Esmeralda, igrana serija
20.20 Zabranjena ljubav, igrana serija
21.15 Venčanje mog najboljeg druga, igrani film
23.20 Lavirint: Lek smrti, igrani film
01.45 Staljingrad, igrani film
03.50 Pritajeno zlo: Konačno poglavlje, igrani film
HYPE TV
07.00 Mobil auto
08.00 Aviondžije, igrana serija
09.05 Pevaj brate, igrana serija
12.00 Male stvari - Jelena I Milica Njegomir
13.00 Akcija stadion, igrani film
15.00 (Ne) dokazani - Anastasija Mikin
16.00 Chit chat, gost: Stefan Subotić
17.00 Ljubica, film
19.00 Ko si kad ne gleda niko - gost: Lisović making off
20.00 Alapače, serija
20.30 Tech Lifestyle
21.00 Nedelja, serija
22.00 Bolje od bekstva, film
00.00 Pevaj brate, igrana serija
Cinemania
05.30 Kolač od limuna sa semenkama maka, film
07.30 Drugačiji otac, igrani film
09.45 Kokova 2, film
11.45 Šejmerina kći 2: Dar zmije, film
13.25 Kuća kraljevog namesnika, film
15.10 Gospođica Sloun, film
17.20 Policijska priča, igrani film
19.00 Policijska priča 2, igrani film
21.00 Kerol, igrani film
22.55 Drugačiji otac, igrani film
00.50 Prekid, film
02.30 Moja smrt, film
Newsmax Balkans
06.30 Prozori Balkana
07.00 Naša priča
09.30 Tražim reč
11.00 Avantura Balkan
12.00 Presek
12.30 Top story
13.30 Stav nedelje
14.05 Razumno
15.00 Presek
15.30 Tražim reč
17.30 Stav region Skoplje
18.00 Presek
18.30 Stav nedelje
19.00 Kadrovi vremena
21.00 Sinteza
22.00 Dijagnoza
23.00 Top story evening
24 kitchen
12.00 Gladan ko vuk
13.00 Miljuška u Japanu
14.00 Hrana pacifičkih ostrva
15.00 Džejmijevi štedljivi obroci
16.00 Kuvar van dužnosti
17.00 Karsu: Turska
18.00 Pecite sa Akisom
19.00 Ejnsli: Hrana koju volimo
20.00 Đinovo bekstvo u Italiju Sunčana ostrva
21.00 Tragom hrane
22.00 Džejmi u Italiji
23.00 Miljuška u Japanu
Star Movies
03.50 Jako glasno i neverovatno blizu, igrani film
06.00 Vatrena zemlja, igrana serija
06.50 Niko 2: Mali brat, velika nevolja, film
08.35 Ponovo ljubav, igrani film
10.35 Prestiž, film
13.15 U stvari ljubav, igrani film
16.05 Mičelovi protiv mašina, film
18.15 Ptice Amerike, igrani film
20.00 Zimska priča, igrani film
22.25 Pokajanje, igrani film
Star Life
06.00 Kako sam upoznala vašeg oca
06.20 Ljubavni život
06.45 Vatrogasna stanica 19
09.15 911
12.00 Medena 2, film
13.50 Kako sam upoznala vašeg oca
14.15 Darma i Greg
17.05 Uvod u anatomiju
18.00 Uvod u anatomiju
19.00 Uvod u anatomiju
20.00 Više od mašte, igrani film
22.20 911
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