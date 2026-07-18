Arena Premium 1

08.00  Fudbal FIFA SP: Goleada

08.30  Fudbal FIFA SP: Engleska – Argentina, polufinale

11.00  Best of finalista 1

13.30  Best of finalista 2

16.00  Fudbal Mozzartbet Superliga: Vojvodina - OFK Beograd

17.00  Fudbal Mozzartbet Superliga: Crvena zvezda - Mačva

18.00  Fudbal Mozzartbet Superliga: Crvena zvezda – Mačva

20.00  Fudbal Mozzartbet Superliga: Zemun - Partizan

22.00  FIFA Svetsko prvenstvo: Studio

23.00  FIFA Svetsko prvenstvo: Meč za 3. mesto

02.00  Superliga

04.00  Odbojka Liga Nacija: Srbija – Nemačka

 

Arena Premium 2

08.00  Odbojka Liga Nacija: Srbija – Ukrajina

10.00  Odbojka Liga Nacija: SAD – Brazil

12.20  Odbojka Liga Nacija: Japan – Belgija

14.30  Odbojka Liga Nacija: Kina – Francuska

16.30  Odbojka Liga Nacija: Turska – Ukrajina

20.00  Fudbal Mozzartbet Superliga: Železničar – Radnički

23.00  Odbojka Liga Nacija: Kina – Bugarska

01.00  Odbojka Liga Nacija: Iran – Slovenija

03.30  Moto Sport Moto GP Trka: Nemačka

 

Eurosport 1

04.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 13

06.30  Snuker: World Open, Finale, Roni O'Saliven - Thepchaiya Un-Nooh

08.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 13

10.00  Snuker: Tur šampionata, Finale, Džad Tramp - Zhao Xintong

12.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 13

13.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 14

18.15  Magazin: Biciklizam, Tour de France: Žene 2026, Put do žute majice

18.45  Magazin: Olimpijske igre Dom Olimpijade, Dvorana Slavnih Pariz 2024

19.45  Snuker: Šefild, Finale, Šon Marfi - Wu Yize

22.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 14