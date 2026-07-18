Arena Premium 1
08.00 Fudbal FIFA SP: Goleada
08.30 Fudbal FIFA SP: Engleska – Argentina, polufinale
11.00 Best of finalista 1
13.30 Best of finalista 2
16.00 Fudbal Mozzartbet Superliga: Vojvodina - OFK Beograd
17.00 Fudbal Mozzartbet Superliga: Crvena zvezda - Mačva
18.00 Fudbal Mozzartbet Superliga: Crvena zvezda – Mačva
20.00 Fudbal Mozzartbet Superliga: Zemun - Partizan
22.00 FIFA Svetsko prvenstvo: Studio
23.00 FIFA Svetsko prvenstvo: Meč za 3. mesto
02.00 Superliga
04.00 Odbojka Liga Nacija: Srbija – Nemačka
Arena Premium 2
08.00 Odbojka Liga Nacija: Srbija – Ukrajina
10.00 Odbojka Liga Nacija: SAD – Brazil
12.20 Odbojka Liga Nacija: Japan – Belgija
14.30 Odbojka Liga Nacija: Kina – Francuska
16.30 Odbojka Liga Nacija: Turska – Ukrajina
20.00 Fudbal Mozzartbet Superliga: Železničar – Radnički
23.00 Odbojka Liga Nacija: Kina – Bugarska
01.00 Odbojka Liga Nacija: Iran – Slovenija
03.30 Moto Sport Moto GP Trka: Nemačka
Eurosport 1
04.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 13
06.30 Snuker: World Open, Finale, Roni O'Saliven - Thepchaiya Un-Nooh
08.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 13
10.00 Snuker: Tur šampionata, Finale, Džad Tramp - Zhao Xintong
12.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 13
13.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 14
18.15 Magazin: Biciklizam, Tour de France: Žene 2026, Put do žute majice
18.45 Magazin: Olimpijske igre Dom Olimpijade, Dvorana Slavnih Pariz 2024
19.45 Snuker: Šefild, Finale, Šon Marfi - Wu Yize
22.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 14
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