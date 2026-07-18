16.25 RTS1

Tajvanska kanasta

Saša Belapoljanski je četrdesetogodišnji nezaposleni arhitekta. Pored supruge, ima i mladu devojku Vanju, a održava kontakte i sa drugim ženama. Zaokupljen je izradom pokretnih skulptura koje niko osim njega ne shvata ozbiljno. Takav, neurotičan i nesiguran, potpuno odgovara grupi sumnjivih tipova koji ga asimiliraju. Uloge: Boris Komnenić, Neda Arnerić, Radko Polič, Gordana Gadžić, Bogdan Diklić, Predrag Miki Manojlović.

21.00 B92

Festival „Biser Jadrana“

Festival „Biser Jadrana 2026“ je muzička manifestacija, bazirana isključivo na numerama iz kategorije zabavne – pop i mediteranske muzike koja će se održati 18. jula na ljetnjoj pozornici u Tivtu, a čiji će direktan prenos biti od 21.00 na televiziji B92. Nakon tromesečnog konkursa i 164 pristigle kompozicije, selekciona komisija je odabrala 25 numera, koje će biti izvedene u finalnoj večeri, u subotu 18. jula.

15.30 RTV1

Ledi Magbet

Ruralna Engleska, 1865. godine. Katarin zarobljena je u braku bez ljubavi sa dvostruko starijim i ogorčenim muškarcem i njegovom hladnom i bezosećajnom porodicom. Međutim, nakon što se upusti u strastvenu aferu sa mlađim radnikom na imanju njenog supruga, u njoj će se probuditi snaga zbog koje se više neće moći zaustaviti kako bi dobila upravo ono što želi... Glavna uloga: Florens Pju.