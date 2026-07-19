Mališa M. ubio je svoju suprugu Slavicu, ćerku Jelenu i sina Miloša u porodičnoj kući kod Mladenovca, a potom izvršio samoubistvo. Jedna porodica nestala je u nekoliko trenutaka, a iza zatvorenih vrata ostala je jeziva priča o nasilju, problemima i tragediji koju niko nije uspeo da spreči.

Stravičan zločin dogodio se u oktobru 2007. godine u porodičnoj kući u Mladenovcu. Policija je tamo pronašla tela četvoročlane porodice – Mališe M., njegove supruge Slavice, sina Miloša i ćerke Jelene.

Vest o tragediji brzo se proširila gradom. Miran kraj u kojem su ljudi jedni druge poznavali zavijen je u crno, a kuća porodice M. postala je mesto nezamislivog zločina.

Policajac došao zbog poziva, a zatekao stravičan prizor

Tragedija je otkrivena kada je policajac došao na adresu Mališe M. zbog službenog postupanja. Niko nije mogao da pretpostavi da će dolazak na običan zadatak otkriti jedan od najtežih porodičnih zločina u tom kraju.

Umesto razgovora i uručenja poziva, policajca je sačekala tišina i prizor koji je ukazivao da se dogodilo nešto strašno.

Ubrzo su stigle policijske ekipe i istražitelji koji su započeli detaljan uviđaj. Svaki trag iz kuće postao je važan u pokušaju da se rekonstruiše šta se dogodilo iza zatvorenih vrata.

Mesecima pre tragedije bilo problema?

Tokom istrage pažnja je bila usmerena na odnose u porodici i događaje koji su prethodili tragediji.

Prema tadašnjim navodima iz istrage, u porodici su postojali ozbiljni problemi i narušeni odnosi. Pominjane su i ranije prijave povezane sa nasiljem u porodici.

Istražitelji su pokušavali da pronađu odgovor na najteže pitanje – šta je bio okidač koji je doveo do toga da čovek digne ruku na svoje najbliže.

Motiv ostao bez konačnog odgovora

Kao mogući razlog tragedije pominjani su dugotrajni porodični sukobi i problemi koji su se godinama gomilali.

Ipak, pravi motiv nikada nije u potpunosti rasvetljen. Pošto je Mališa M. nakon zločina izvršio samoubistvo, nije bilo suđenja na kojem bi se utvrdile sve okolnosti i njegov razlog za takav čin.

Komšije u šoku

Meštani Mladenovca ostali su zatečeni vešću koja ih je dočekala. Ljudi koji su poznavali porodicu nisu mogli da poveruju da se u njihovom komšiluku dogodila takva tragedija.

Kuća koja je nekada bila samo još jedan dom u ulici postala je simbol porodične nesreće i pitanja na koja više nije bilo odgovora.

Epilog

Pošto je Mališa M. nakon ubistva izvršio samoubistvo, protiv njega nije mogao da bude pokrenut sudski postupak.

Iza porodice M. ostala su četiri ugašena života i tragedija koja je zauvek promenila jedan kraj.

Oktobar 2007. godine ostao je upamćen kao jedan od najmračnijih dana za Mladenovac – dan kada je iza vrata jedne kuće prestao da postoji jedan porodični život.