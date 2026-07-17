Arena Premium 1
06.00 Best of finalista 1
08.30 Best of finalista 2
11.00 Best of finalista 1
13.30 Best of finalista 2
15.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Engleska – Argentina, polufinale
17.00 UEFA Liga Evrope: Ferencvaroš – Vojvodina, kvalifikacije
19.00 Fudbal Mozzartbet Superliga: Najava 1. Kola
20.00 Fudbal Mozzartbet Superliga: Crvena zvezda – Mačva
22.00 Sve prolazi, Zvezda traje: Mobilizacija
22.30 Arhiva Šampiona: Dušan Savić
23.00 Fudbal Mozzartbet Superliga: Železničar – Radnički
01.00 Fudbal Brazilska liga: Fluminense – Bragantino
03.00 Odbojka Liga Nacija: Brazil - Poljska
Arena Premium 2
08.00 Odbojka Liga Nacija: Srbija – Ukrajina
10.00 Odbojka Liga Nacija: SAD – Brazil
12.20 Odbojka Liga Nacija: Japan – Belgija
14.30 Odbojka Liga Nacija: Kina – Francuska
16.30 Odbojka Liga Nacija: Turska – Ukrajina
19.30 PL Stories - Norvič
20.00 Fudbal Mozzartbet Superliga: Železničar – Radnički
23.00 Odbojka Liga Nacija: Kina – Bugarska
01:00 Odbojka Liga Nacija: Iran – Slovenija
03.30 Moto Sport Moto GP: Nemačka, trka
Eurosport 1
04.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 12
06.30 Snuker: Serija domaćih nacija, Vels Open, Finale, Beri Hokins - Džek Lisovski
08.30 Magazin : Jedrenje, Duh jedrenja
09.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 12
10.00 Snuker: World Open, Finale, Roni O'Saliven - Thepchaiya Un-Nooh
12.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 12
12.45 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 13
18.30 Magazin: Brdski biciklizam, Race Bikes
19.00 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Šamoni, Lead, muškarci i Žene, Finale
20.00 Snuker: Tur šampionata, Finale, Džad Tramp - Zhao Xintong
22.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 13
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