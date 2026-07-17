Arena Premium 1

06.00  Best of finalista 1

08.30  Best of finalista 2

11.00  Best of finalista 1

13.30  Best of finalista 2

15.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Engleska – Argentina, polufinale

17.00  UEFA Liga Evrope: Ferencvaroš – Vojvodina, kvalifikacije

19.00  Fudbal Mozzartbet Superliga: Najava 1. Kola

20.00  Fudbal Mozzartbet Superliga: Crvena zvezda – Mačva

22.00  Sve prolazi, Zvezda traje: Mobilizacija

22.30  Arhiva Šampiona: Dušan Savić

23.00  Fudbal Mozzartbet Superliga: Železničar – Radnički

01.00  Fudbal Brazilska liga: Fluminense – Bragantino

03.00  Odbojka Liga Nacija: Brazil - Poljska

 

Arena Premium 2

08.00  Odbojka Liga Nacija: Srbija – Ukrajina

10.00  Odbojka Liga Nacija: SAD – Brazil

12.20  Odbojka Liga Nacija: Japan – Belgija

14.30  Odbojka Liga Nacija: Kina – Francuska

16.30  Odbojka Liga Nacija: Turska – Ukrajina

19.30  PL Stories - Norvič

20.00  Fudbal Mozzartbet Superliga: Železničar – Radnički

23.00  Odbojka Liga Nacija: Kina – Bugarska

01:00  Odbojka Liga Nacija: Iran – Slovenija

03.30  Moto Sport Moto GP: Nemačka, trka

 

Eurosport 1

04.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 12

06.30  Snuker: Serija domaćih nacija, Vels Open, Finale, Beri Hokins - Džek Lisovski

08.30  Magazin : Jedrenje, Duh jedrenja

09.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 12

10.00  Snuker: World Open, Finale, Roni O'Saliven - Thepchaiya Un-Nooh

12.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 12

12.45  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 13

18.30  Magazin: Brdski biciklizam, Race Bikes

19.00  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Šamoni, Lead, muškarci i Žene, Finale

20.00  Snuker: Tur šampionata, Finale, Džad Tramp - Zhao Xintong

22.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 13