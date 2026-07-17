Putnici na letu iz Turske za Nemačku našli su se usred neprijatne scene kada je jedan muškarac, prema navodima policije, fizički napao stjuardesu jer nije želeo da sedi pored žene.

Incident se dogodio 1. juna na letu kompanije Turkish Airlines za Diseldorf, a slučaj je tek sada dospeo u javnost nakon što je nemačka policija potvrdila da vodi istragu.

Prema pisanju nemačkog Bilda, sve je počelo kada je putnik odbio da sedne na svoje mesto. Svedoci tvrde da se pritom pozvao na šerijatski zakon i rekao da ne želi da sedi pored žene.

Stjuardesa mu je prišla kako bi pokušala da reši situaciju i objasni pravila leta, ali je, prema navodima istrage, umesto razgovora doživela fizički napad.

„Prema izjavama svedoka, muškarac se pozvao na šerijatski zakon i odbio da sedi pored žene. Stjuardesa mu se zatim obratila, nakon čega ju je putnik navodno ošamario“, saopštio je portparol policije u Diseldorfu.

Čim je avion sleteo, na aerodrom je pozvana nemačka savezna policija. Odmah je uzeta prijava o napadu, a slučaj je potom prosleđen policiji u Diseldorfu, koja je preuzela dalju istragu.

Prema navodima nemačkih medija, osumnjičeni je 29-godišnji nemački državljanin turskog porekla iz oblasti Rur.

Kako prenosi Bild, muškarac je policiji priznao da je udario stjuardesu, zbog čega će se protiv njega voditi sudski postupak.

Za sada nije saopšteno da li je stjuardesa zadobila povrede niti da li je incident uticao na bezbednost ostalih putnika u avionu. Policija nastavlja istragu kako bi utvrdila sve okolnosti ovog događaja.