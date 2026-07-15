Arena Premium 1
06.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Engleska - DR Kongo
08.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Goleada
08.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Francuska – Španija, polufinale
10.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Iz drugog ugla - Put do Polufinala 3
11.00 Fudbal Svetsko prvenstvo: Meksiko – Engleska
13.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Iz drugog ugla - Put do Polufinala 4
13.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Argentina – Švajcarska
16.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Pregled polufinala 1
16.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Priče iz gradova - Atlanta
17.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Francuska – Španija, polufinale
19.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Iz drugog ugla - Put do Polufinala
20.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: STUDIO
21.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Engleska – Argentina, polufinale
23.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio
00.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Goleada
00.30 Odbojka Liga Nacija: Srbija – Turska
02.30 Dokumentarni film: Kontra fudbal
04.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Francuska – Maroko
Arena Premium 2
06.00 Marsej, četvrtfinala Basket 3x3 FIBA 3x3 World Tour
08.00 Marsej, polufinala i finale Basket 3x3 FIBA 3x3 World Tour
09.30 Oni vole Srbiju - Katsuyuki Tanamura
10.00 Emisija. Mobil Auto ep. 28
10.30 Nemačka: Trka Moto Sport MOTO GP
12.20 Odbojka Liga Nacija: Japan – Italija
14.30 Odbojka Liga Nacija: Kanada – Argentina
16.30 Odbojka Liga Nacija: Ukrajina – Iran
18.30 Pregled polufinala i finala Rukomet EHF Liga šampiona (Ž)
19.00 Pregled polufinala i finala Rukomet EHF Liga šampiona
19.30 Rukometni umovi: Antonio Karlos Ortega
20.00 OdbojkaLiga Nacija: Srbija - Turska
22.00 Košarka Evroliga: Put Šampiona - Olimpijakos
23.00 Odbojka Liga Nacija: Francuska – Brazil
01.00 Odbojka Liga Nacija: Bugarska – Poljska
03.00 Odbojka Liga Nacija: Nemačka – Slovenija
Eurosport 1
04.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 10
06.30 Endurance Auto Trke: 6 Sati Sao Paola, Pregled
07.30 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Šamoni, Brzina, muškarci i Žene, Finale
08.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 10
10.00 Magazin: Jedrenje, Duh jedrenja
10.30 Snuker: Šampionat igrača, Finale, Džon Higins - Zhao Xintong
12.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 10
13.15 Magazin: Biciklizam
13.45 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 11
18.15 Brdski biciklizam: Svetski kup, Vallnord Pal Arinsal, Spust, Elite, žene
19.00 Endurance Auto Trke: 6 Sati Sao Paola, Pregled
20.00 Snuker: Serija domaćih nacija, Vels Open, Finale, Beri Hokins - Džek Lisovski
22.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 11
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