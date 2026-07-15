Arena Premium 1

06.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Engleska - DR Kongo

08.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Goleada

08.30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Francuska – Španija, polufinale

10.30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Iz drugog ugla - Put do Polufinala 3

11.00  Fudbal Svetsko prvenstvo: Meksiko – Engleska

13.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Iz drugog ugla - Put do Polufinala 4

13.30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Argentina – Švajcarska

16.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Pregled polufinala 1

16.30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Priče iz gradova - Atlanta

17.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Francuska – Španija, polufinale

19.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Iz drugog ugla - Put do Polufinala

20.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: STUDIO

21.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Engleska – Argentina, polufinale

23.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio

00.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Goleada

00.30  Odbojka Liga Nacija: Srbija – Turska

02.30  Dokumentarni film: Kontra fudbal

04.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Francuska – Maroko

 

Arena Premium 2

06.00  Marsej, četvrtfinala Basket 3x3 FIBA 3x3 World Tour

08.00  Marsej, polufinala i finale Basket 3x3 FIBA 3x3 World Tour

09.30  Oni vole Srbiju - Katsuyuki Tanamura

10.00  Emisija. Mobil Auto ep. 28

10.30  Nemačka: Trka Moto Sport MOTO GP

12.20  Odbojka Liga Nacija: Japan – Italija

14.30  Odbojka Liga Nacija: Kanada – Argentina

16.30  Odbojka Liga Nacija: Ukrajina – Iran

18.30  Pregled polufinala i finala Rukomet EHF Liga šampiona  (Ž)

19.00  Pregled polufinala i finala Rukomet EHF Liga šampiona

19.30  Rukometni umovi: Antonio Karlos Ortega

20.00  OdbojkaLiga Nacija: Srbija - Turska

22.00  Košarka Evroliga: Put Šampiona - Olimpijakos

23.00  Odbojka Liga Nacija: Francuska – Brazil

01.00  Odbojka Liga Nacija: Bugarska – Poljska

03.00  Odbojka Liga Nacija: Nemačka – Slovenija

 

Eurosport 1

04.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 10

06.30  Endurance Auto Trke: 6 Sati Sao Paola, Pregled

07.30  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Šamoni, Brzina, muškarci i Žene, Finale

08.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 10

10.00  Magazin: Jedrenje, Duh jedrenja

10.30  Snuker: Šampionat igrača, Finale, Džon Higins - Zhao Xintong

12.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 10

13.15  Magazin: Biciklizam

13.45  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 11

18.15  Brdski biciklizam: Svetski kup, Vallnord Pal Arinsal, Spust, Elite, žene

19.00  Endurance Auto Trke: 6 Sati Sao Paola, Pregled

20.00  Snuker: Serija domaćih nacija, Vels Open, Finale, Beri Hokins - Džek Lisovski

22.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 11