Lepa Brena i njen suprug Boba Živojinović veliki su ljubitelji luksuznih plovila, a posle nekoliko godina ove sezone su zamenili svoju jahtu.

Porodica već godinama najveći deo leta provodi na raskošnoj jahti, a ove godine su pazarili novo plovilo koje je veće od prethodnog.

U pitanju je luksuzni brod na dva sprata u čijem sklopu se nalazi nekoliko prostorija, a naziv nosi po Breni.

Zove se "Lejdi B", dužine je 26 metara, a kombinuje klasičan italijanski dizajn sa savremenim komforom. Na plovilu može da boravi do 12 članova, uključujući i posadu.

Plovilo je sive boje, a sezona za njih je počela još početkom juna kada su Boba i Viktor isplovili i obilazili Jadransko more sami.

Inače, jahta ima dva džet skija, opremu za ronjenje i mali čamac za transfere do plaže i istraživanje obale, a iznajmljuje se za krstarenje po Hrvatskoj i Crnoj Gori.

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