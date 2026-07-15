RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.05 Komšije, igrana serija
12.00 Dnevnik
12.35 Sportski dnevnik
12.55 Veterinarska misija
13.20 Kuhinja moga kraja
14.15 Dinastija, igrana serija
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.00 Cvat lipe na Balkanu, igrana serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Gastronomad
17.40 Beogradska hronika
18.20 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Jedan svet – jedna igra
20.50 Fudbal: SP, polufinale 2, Engleska – Argentina, prenos
22.50 Jedan svet jedna igra
23.15 Dnevnik
23.40 Kulturni dnevnik
23.55 Daleka zemlja, film
01.35 Dinastija, igrana serija
02.15 Dnevnik
02.50 Nevidljiv strip: Ljudska greška
03.15 Veterinarska misija
03.40 Fudbal: SP, polufinale 2, Engleska – Argentina,r.
Najava
Fudbal: SP, polufinale 2, Engleska – Argentina 20.50 RTS1
Englezi čekaju revanš od 1986. i polufinala svetskog Prvenstva u Meksiku. Tada je Dijego Maradona sa dva gola ispisao istoriju fudbala. Onaj rukom je posebno bolan bio ne samo golmanu Šiltonu, već svakom Englezu, koji se seća te legendarne utakmice. Obe selekcije su do polufinala došle uz mnogo uspona i padova, sudijskih nepravdi, ali na kraju presudilo je ipak umeće golgetere poput Belingema ili Alvareza. Englezi su jedva preživeli Kongo. Protiv Meksika su pokazali svoju snagu, a protiv Norvežana gubili i ipak uspeli da prođu u produžecima. Argentina je bila na ivici fudbalskog nokauta protiv Egipćana i protiv Švajcaraca, a svi su već zaboravili njihove muke protiv Zelenortskih ostrva. Da li su sudijske nepravde pomogle da stignu do polufinala je tema o kojoj priča čitava fudbalska planeta. Ali činjenica je da su u šest utakmica postigli 17 golova i došli na korak od novog velikog uspeha. Direktan prenos na Prvom programu, a komentator je Predrag Strajnić.
RTS 2
06.30 Verski kalendar
06.40 Datum
06.45 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.50 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica, kviz
08.00 Restorančić zalogajčić
08.10 Kukuriku šou
08.25 Lola i Mila
08.35 Pustolov (2007)
09.00 Dečje beogradsko proleće 2025
09.50 Klima da nam štima
10.00 Uprirodi se
10.10 #Zona talenta
11.40 Dobro je dobro je znati...
11.15 Naučni portal
11.40 Kulturna baština Srbije: Tara nacionalni park
12.30 Trag: Dositej, učitelj za buduće vekove
13.00 Čitanje pozorišta
13.30 Boje duše: Iskreno stvaralaštvo
14.00 Promena navika, film
15.35 Put pobednika
16.00 Fudbal: SP, polufinale 1, Francuska – Španija, snimak
18.10 Srpske svetinje na Kosovu i Metohiji
18.35 Svevremenik Njegoš
19.05 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
19.10 Gorka osveta, serija
20.05 Nevidljiv strip: Ljudska greška
20.30 O ljubavi i gađenju
21.00 Ženski raj, serija
21.45 Kultura Srba u Hrvatskoj
22.15 Bunt
22.45 Alijensta, serija
23.35 Volim klasiku
00.55 Gorka osveta, serija
01.40 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
01.45 Put pobednika
02.10 Trag: Dositej, učitelj za buduće vekove
02.35 Dobro je dobro je znati…
03.10 Kulturna baština Srbije: Tara nacionalni park
03.35 Obrazovne vinjete
03.40 Kultura Srba u Hrvatskoj
04.10 Srpske svetinje na Kosovu i Metohiji
04.30 Svevremenik: Njegoš
Najava
Kulturna baština Srbije: Tara nacionalni park 11.40 RTS2
Na samom vrhu prirodnih dobara od nacionalnog značaja su nacionalni parkovi. Još 1872. godine američki Kongres je svojim aktom proglasio Jelouston nacionalnim parkom. Tada je zvanično prvi put upotrebljen ovaj termin. Prvi nacionalni park u Evropi uspostavila je Švajcarska zaštitom Engandina 1914. godine. Prvi nacionalni park u Srbiji, Fruška gora, uspostavljen je 1960. godine. Tara je jedan od pet nacionalnih parkova Srbije. Kriterijumi za proglašenje jednog predela nacionalnim parkom su veoma strogi, a postupak je složen i traje po nekoliko godina. Takav predeo, pre svega, mora se odlikovati većim brojem raznovrsnih prirodnih ekosistema od nacionalnog značaja, istaknutim predeonim odlikama i kulturnim nasleđem. Sve to, i više od toga, čuva i nudi nacionalni park Tara. Zbog svojih izuzetnh vrednosti, ovaj park postao je poznat i van granica Srbije. Ali, počeci zaštite prirode područja koje danas pokriva Nacionalni park datiraju još iz 19. Veka. Knez Miloš Obrenović 1820. godine izdao naredbu o zaštiti šuma na Tari. Godine 1872. postavljeni su i prvi školovani šumari, a ukazom kralja Aleksandra oobrenovića 1895. Godine osnovana je i Šumska uprava sa sedištem u Bajinoj Bašti. Pančićeva omorika je danas simbol Nacionalnog parka. Vrsta koja je preživela ledeno doba, i koju je posle 20 godina upornog traganja otkrio naš veliki naučnik Josif Pančić 1879. godine u selu Zaovine. Ekipa emisije obišla je ovo selo i kamerom zabeležila kuću i ambijent, gde je Josif Pančić boravio tokom niza godina. Tu smo otkrili i potomka popa Đurića u čijoj kući je Josif Pančić odsedao i u čijoj neposrednoj okolini je prvi put ugledao novu vrstu četinara do tada nepoznatu u svetu.
PINK
05.30 Novo jutro, jutarnji program
11.00 Premijera, emisija
11.15 Ekskluzivno , emisija
11.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.15 Odbačena, igrana serija
22.15 Sudbina, igrana serija
23.00 Elita – Izbacivanje, rijaliti šou
Najava
Odbačena 21.15 Pink
Reč je o životnoj avanturi devojčice Melise, koja je kao beba ostala bez roditelja, a koja je ostala u sirotištu. Niko ne zna istinu o tome šta se desilo njenoj porodici.
PRVA
05.55 Jutro, emisija
10.00 Ekskluziv
10.20 Najbolji san, serija
11.30 Prokuvaj sa Bokijem
12.00 Dadilja sa sela, serija
13.00 Vesti
13.10 150 minuta
16.00 Azbuka našeg života, serija
17.00 Ekskluziv, emisija
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti
19.00 Dadilja sa sela, serija
20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija
20.55 Najbolji san, serija
22.00 Pevačica, serija
23.00 Glam i drama, emisija
00.00 Svemir između nas, film
02.00 Svetlo između okeana, film
04.10 Azbuka našeg života, serija
Najava
Pevačica 22.00 Prva
Priča prati mladu muzičku zvezdu u usponu, Ivanu Lazić, koja nakon pobede na muzičkom takmičenju naizgled dobija sve o čemu je ikada sanjala.
B92
06.00 Crtani filmovi, serija
07.15 Sanjalica, serija
08.15 Sanjalica, serija
09.15 7 dana: Restart
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92
12.15 Štoperica
12.45 Urgentni centar, serija
14.00 Ruže i greh, serija
15.00 Paramparčad, serija
16.00 Vesti B92
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće
18.50 Vesti B92
19.05 Sanjalica, serija
20.00 Puls, emisija
21.00 Pelagijin venac, serija
22.00 Vesti B92
22.15 Prvo ubistvo, igrani film
00.00 48 sati svadba
01.00 Kolo sreće
01.45 Štoperica
02.15 Pelagijin venac, serija
03.00 Prvo ubistvo, film
Najava
Pelagijin venac 21.00 B92
U Pelagijinom vencu su likovi međusobno isprepletani u poslovnim, rodbinskim, (ne)prijateljskim i komšijskim odnosima koji kreiraju njihove živote...
Happy
05.50 Razbuđivanje
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
13.00 Provodadžija
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, serija
18.15 Crvene ruže, serija
18.56 Porodične tajne, serija
19.35 BINGO
20.05 Aktuelnosti
21.30 Muzički specijal
23.00 Žena, igrana serija
23.44 Crvene ruže, serija
00.27 Porodične tajne, serija
01.05 Savetnik
01.39 Naslovna strana, kviz
02.11 1 na 1, kviz
Najava
Provodadžija 13.00 Happy
Svima je već dobro poznata priča naših starih da je nekada bilo nezamislivo da se dvoje mladih upozna bez pomoći posrednika, u narodu poznatijeg kao Provodadžija.
Hype TV
07.00 City Hype
09.30 Pevaj brate, igrana serija
10.30 Bos ili hadžija, igrana serija
11.00 Skriveno blago Misisipija, igrani film
13.00 City Hype
14.00 Aviondžije, igrana serija
15.00 Ko si kad ne gleda niko - gost: Đuro palica
15.30 Život uživo - Kozar
16.00 Snovi koje nisam sanjala, film
18.00 Bos ili hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 Aviondžije, igrana serija
21.00 Pevaj brate, igrana serija
22.00 ABS šou
23.00 Najmljeni da ubiju, igrani film
01.00 Bos ili hadžija, igrana serija
RTV PANČEVO
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Velikani
12.15 Zdrav i prav
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
13.40 Državni posao, serija
14.10 Velikani
14.30 Pančevačko popodne
15.55 Vojvođanska događanja
16.30 Vrata do vrata, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Lepota slovačkog jezika
20.00 Tajne vinove loze, igrana serija
21.00 Zdravlje nacije
22.00 Velike vesti
22.35 Lice nacije
23.52 Preporučujemo
24 KITCHEN
12.00 Kuvanje bez greške: Meri Beri
13.00 Po kuva u Maleziji
14.00 Ejnslina karipska kuhinja
15.00 Džejmi Oliver: Godišnja doba
16.30 Prijatno
17.00 Nadijina pekara
18.00 Tetka Kaćine tajne
19.00 Kuvanje bez greške: Meri Beri
20.00 Akisovo kulinarsko putovanje
21.00 David Skoko
STAR LIFE
07.35 Dr Haus
08.25 Dr Haus
09.15 Čikaška hitna pomoć
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 Skajmed
12.55 Svi vole Rejmonda
14.45 Ti i ja
15.15 Kako sam upoznao vašu majku
17.05 Očajne domaćice
19.00 Dr Haus
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 Šerifova zemlja
22.55 Svi vole Rejmonda
CINEMANIA
10.40 Prijateljstvo, igrani film
12.25 Ostrvo koza, igrani film
13.55 Opasan poziv, igrani film
15.20 Proksima, film
17.05 Rat, igrani film
19.00 Bitka za Sevastopolj, igrani film
21.00 Pariz može da sačeka, film
22.30 Kuća koju je Džek sagradio, igrani film
01.00 Vrhovni zapovednik, igrani film
02.25 Groblje sjaja, igrani film
SUPERSTAR
06.40 Klan, domaća igrana serija
07.35 Klan, domaća igrana serija
08.30 Sekula nevino optužen, domaći film
10.05 Na liniji vatre, igrani film
12.20 Indijana Džons i poslednji krstaški pohod, igrani film
14.30 Ortaci, domaći igrani film
16.00 Došljaci, igrani film
17.40 Vojničina, igrani film
20.00 Klan, domaća igrana serija
21.00 Klan, igrana serija
22.00 Američki samuraj, igrani film
23.50 Verovanje, igrani film
PRVA PLUS
10.00 Tate, serija
11.30 Pogrešan čovek, serija
12.20 Andrija i Anđelka, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija
19.45 Volim te Filipe Morise, film
21.55 Andrija i Andelka
22.30 Tajna vinove loze, serija
Blic TV
06.00 Zabranjeno voće, igrana serija
07.00 Jutro na blic
10.00 Zabranjeno voće, igrana serija
11.00 Balkanskom ulicom
12.30 Metar moga sela
13.05 Elif, igrana serija
14.05 Domaćica
14.35 Blic zdravlje podkast
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.40 Azbuka našeg života, igrana serija
17.30 Vesti
18.00 Kontra kadar
18.45 Scena
19.03 Sportal: Mundijalske priče
19.30 Elif, igrana serija
20.25 Šeherezada, igrana serija
21.20 Šeherezada, igrana serija
22.15 Ceca šou
23.55 Scena
00.15 Azbuka našeg života, igrana serija
01.10 Idi mi, dođi mi, film
02.40 Život u balansu
04.10 Azbuka našeg života, igrana serija
04.05 Triniti je i dalje moje ime, film
NEWSMAX BALKANS
06.30 Top story
07.00 Tražim reč
08.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.05 Stav dana
10.30 Top story
11.00 Puls planete
12.00 Presek
12.30 Prozori Balkana
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.05 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.00 Vesti
17.05 Stav regiona
18.00 Presek
18.30 Stav dana
19.00 Naša priča
20.00 Vesti
20.05 Signal
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Vesti
22.05 Kadrovi vremena: Zavestanje
23.00 Top story evening
23.45 Naša priča
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