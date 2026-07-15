RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.05 Komšije, igrana serija

12.00 Dnevnik

12.35 Sportski dnevnik

12.55 Veterinarska misija

13.20 Kuhinja moga kraja

14.15 Dinastija, igrana serija

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.00 Cvat lipe na Balkanu, igrana serija

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Gastronomad

17.40 Beogradska hronika

18.20 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Jedan svet – jedna igra

20.50 Fudbal: SP, polufinale 2, Engleska – Argentina, prenos

22.50 Jedan svet jedna igra

23.15 Dnevnik

23.40 Kulturni dnevnik

23.55 Daleka zemlja, film

01.35 Dinastija, igrana serija

02.15 Dnevnik

02.50 Nevidljiv strip: Ljudska greška

03.15 Veterinarska misija

03.40 Fudbal: SP, polufinale 2, Engleska – Argentina,r.

Najava

Fudbal: SP, polufinale 2, Engleska – Argentina 20.50 RTS1

Englezi čekaju revanš od 1986. i polufinala svetskog Prvenstva u Meksiku. Tada je Dijego Maradona sa dva gola ispisao istoriju fudbala. Onaj rukom je posebno bolan bio ne samo golmanu Šiltonu, već svakom Englezu, koji se seća te legendarne utakmice. Obe selekcije su do polufinala došle uz mnogo uspona i padova, sudijskih nepravdi, ali na kraju presudilo je ipak umeće golgetere poput Belingema ili Alvareza. Englezi su jedva preživeli Kongo. Protiv Meksika su pokazali svoju snagu, a protiv Norvežana gubili i ipak uspeli da prođu u produžecima. Argentina je bila na ivici fudbalskog nokauta protiv Egipćana i protiv Švajcaraca, a svi su već zaboravili njihove muke protiv Zelenortskih ostrva. Da li su sudijske nepravde pomogle da stignu do polufinala je tema o kojoj priča čitava fudbalska planeta. Ali činjenica je da su u šest utakmica postigli 17 golova i došli na korak od novog velikog uspeha. Direktan prenos na Prvom programu, a komentator je Predrag Strajnić.

RTS 2

06.30 Verski kalendar

06.40 Datum

06.45 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.50 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica, kviz

08.00 Restorančić zalogajčić

08.10 Kukuriku šou

08.25 Lola i Mila

08.35 Pustolov (2007)

09.00 Dečje beogradsko proleće 2025

09.50 Klima da nam štima

10.00 Uprirodi se

10.10 #Zona talenta

11.40 Dobro je dobro je znati...

11.15 Naučni portal

11.40 Kulturna baština Srbije: Tara nacionalni park

12.30 Trag: Dositej, učitelj za buduće vekove

13.00 Čitanje pozorišta

13.30 Boje duše: Iskreno stvaralaštvo

14.00 Promena navika, film

15.35 Put pobednika

16.00 Fudbal: SP, polufinale 1, Francuska – Španija, snimak

18.10 Srpske svetinje na Kosovu i Metohiji

18.35 Svevremenik Njegoš

19.05 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

19.10 Gorka osveta, serija

20.05 Nevidljiv strip: Ljudska greška

20.30 O ljubavi i gađenju

21.00 Ženski raj, serija

21.45 Kultura Srba u Hrvatskoj

22.15 Bunt

22.45 Alijensta, serija

23.35 Volim klasiku

00.55 Gorka osveta, serija

01.40 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

01.45 Put pobednika

02.10 Trag: Dositej, učitelj za buduće vekove

02.35 Dobro je dobro je znati…

03.10 Kulturna baština Srbije: Tara nacionalni park

03.35 Obrazovne vinjete

03.40 Kultura Srba u Hrvatskoj

04.10 Srpske svetinje na Kosovu i Metohiji

04.30 Svevremenik: Njegoš

Najava

Kulturna baština Srbije: Tara nacionalni park 11.40 RTS2

Na samom vrhu prirodnih dobara od nacionalnog značaja su nacionalni parkovi. Još 1872. godine američki Kongres je svojim aktom proglasio Jelouston nacionalnim parkom. Tada je zvanično prvi put upotrebljen ovaj termin. Prvi nacionalni park u Evropi uspostavila je Švajcarska zaštitom Engandina 1914. godine. Prvi nacionalni park u Srbiji, Fruška gora, uspostavljen je 1960. godine. Tara je jedan od pet nacionalnih parkova Srbije. Kriterijumi za proglašenje jednog predela nacionalnim parkom su veoma strogi, a postupak je složen i traje po nekoliko godina. Takav predeo, pre svega, mora se odlikovati većim brojem raznovrsnih prirodnih ekosistema od nacionalnog značaja, istaknutim predeonim odlikama i kulturnim nasleđem. Sve to, i više od toga, čuva i nudi nacionalni park Tara. Zbog svojih izuzetnh vrednosti, ovaj park postao je poznat i van granica Srbije. Ali, počeci zaštite prirode područja koje danas pokriva Nacionalni park datiraju još iz 19. Veka. Knez Miloš Obrenović 1820. godine izdao naredbu o zaštiti šuma na Tari. Godine 1872. postavljeni su i prvi školovani šumari, a ukazom kralja Aleksandra oobrenovića 1895. Godine osnovana je i Šumska uprava sa sedištem u Bajinoj Bašti. Pančićeva omorika je danas simbol Nacionalnog parka. Vrsta koja je preživela ledeno doba, i koju je posle 20 godina upornog traganja otkrio naš veliki naučnik Josif Pančić 1879. godine u selu Zaovine. Ekipa emisije obišla je ovo selo i kamerom zabeležila kuću i ambijent, gde je Josif Pančić boravio tokom niza godina. Tu smo otkrili i potomka popa Đurića u čijoj kući je Josif Pančić odsedao i u čijoj neposrednoj okolini je prvi put ugledao novu vrstu četinara do tada nepoznatu u svetu.

PINK

05.30 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Premijera, emisija

11.15 Ekskluzivno , emisija

11.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.15 Odbačena, igrana serija

22.15 Sudbina, igrana serija

23.00 Elita – Izbacivanje, rijaliti šou

Najava

Odbačena 21.15 Pink

Reč je o životnoj avanturi devojčice Melise, koja je kao beba ostala bez roditelja, a koja je ostala u sirotištu. Niko ne zna istinu o tome šta se desilo njenoj porodici.

PRVA

05.55 Jutro, emisija

10.00 Ekskluziv

10.20 Najbolji san, serija

11.30 Prokuvaj sa Bokijem

12.00 Dadilja sa sela, serija

13.00 Vesti

13.10 150 minuta

16.00 Azbuka našeg života, serija

17.00 Ekskluziv, emisija

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti

19.00 Dadilja sa sela, serija

20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija

20.55 Najbolji san, serija

22.00 Pevačica, serija

23.00 Glam i drama, emisija

00.00 Svemir između nas, film

02.00 Svetlo između okeana, film

04.10 Azbuka našeg života, serija

Najava

Pevačica 22.00 Prva

Priča prati mladu muzičku zvezdu u usponu, Ivanu Lazić, koja nakon pobede na muzičkom takmičenju naizgled dobija sve o čemu je ikada sanjala.

B92

06.00 Crtani filmovi, serija

07.15 Sanjalica, serija

08.15 Sanjalica, serija

09.15 7 dana: Restart

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92

12.15 Štoperica

12.45 Urgentni centar, serija

14.00 Ruže i greh, serija

15.00 Paramparčad, serija

16.00 Vesti B92

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće

18.50 Vesti B92

19.05 Sanjalica, serija

20.00 Puls, emisija

21.00 Pelagijin venac, serija

22.00 Vesti B92

22.15 Prvo ubistvo, igrani film

00.00 48 sati svadba

01.00 Kolo sreće

01.45 Štoperica

02.15 Pelagijin venac, serija

03.00 Prvo ubistvo, film

Najava

Pelagijin venac 21.00 B92

U Pelagijinom vencu su likovi međusobno isprepletani u poslovnim, rodbinskim, (ne)prijateljskim i komšijskim odnosima koji kreiraju njihove živote...

Happy

05.50 Razbuđivanje

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

13.00 Provodadžija

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, serija

18.15 Crvene ruže, serija

18.56 Porodične tajne, serija

19.35 BINGO

20.05 Aktuelnosti

21.30 Muzički specijal

23.00 Žena, igrana serija

23.44 Crvene ruže, serija

00.27 Porodične tajne, serija

01.05 Savetnik

01.39 Naslovna strana, kviz

02.11 1 na 1, kviz

Najava

Provodadžija 13.00 Happy

Svima je već dobro poznata priča naših starih da je nekada bilo nezamislivo da se dvoje mladih upozna bez pomoći posrednika, u narodu poznatijeg kao Provodadžija.

Hype TV

07.00 City Hype

09.30 Pevaj brate, igrana serija

10.30 Bos ili hadžija, igrana serija

11.00 Skriveno blago Misisipija, igrani film

13.00 City Hype

14.00 Aviondžije, igrana serija

15.00 Ko si kad ne gleda niko - gost: Đuro palica

15.30 Život uživo - Kozar

16.00 Snovi koje nisam sanjala, film

18.00 Bos ili hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 Aviondžije, igrana serija

21.00 Pevaj brate, igrana serija

22.00 ABS šou

23.00 Najmljeni da ubiju, igrani film

01.00 Bos ili hadžija, igrana serija

RTV PANČEVO

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Velikani

12.15 Zdrav i prav

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao, serija

14.10 Velikani

14.30 Pančevačko popodne

15.55 Vojvođanska događanja

16.30 Vrata do vrata, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Lepota slovačkog jezika

20.00 Tajne vinove loze, igrana serija

21.00 Zdravlje nacije

22.00 Velike vesti

22.35 Lice nacije

23.52 Preporučujemo

24 KITCHEN

12.00 Kuvanje bez greške: Meri Beri

13.00 Po kuva u Maleziji

14.00 Ejnslina karipska kuhinja

15.00 Džejmi Oliver: Godišnja doba

16.30 Prijatno

17.00 Nadijina pekara

18.00 Tetka Kaćine tajne

19.00 Kuvanje bez greške: Meri Beri

20.00 Akisovo kulinarsko putovanje

21.00 David Skoko

STAR LIFE

07.35 Dr Haus

08.25 Dr Haus

09.15 Čikaška hitna pomoć

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 Skajmed

12.55 Svi vole Rejmonda

14.45 Ti i ja

15.15 Kako sam upoznao vašu majku

17.05 Očajne domaćice

19.00 Dr Haus

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 Šerifova zemlja

22.55 Svi vole Rejmonda

CINEMANIA

10.40 Prijateljstvo, igrani film

12.25 Ostrvo koza, igrani film

13.55 Opasan poziv, igrani film

15.20 Proksima, film

17.05 Rat, igrani film

19.00 Bitka za Sevastopolj, igrani film

21.00 Pariz može da sačeka, film

22.30 Kuća koju je Džek sagradio, igrani film

01.00 Vrhovni zapovednik, igrani film

02.25 Groblje sjaja, igrani film

SUPERSTAR

06.40 Klan, domaća igrana serija

07.35 Klan, domaća igrana serija

08.30 Sekula nevino optužen, domaći film

10.05 Na liniji vatre, igrani film

12.20 Indijana Džons i poslednji krstaški pohod, igrani film

14.30 Ortaci, domaći igrani film

16.00 Došljaci, igrani film

17.40 Vojničina, igrani film

20.00 Klan, domaća igrana serija

21.00 Klan, igrana serija

22.00 Američki samuraj, igrani film

23.50 Verovanje, igrani film

PRVA PLUS

10.00 Tate, serija

11.30 Pogrešan čovek, serija

12.20 Andrija i Anđelka, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija

19.45 Volim te Filipe Morise, film

21.55 Andrija i Andelka

22.30 Tajna vinove loze, serija

Blic TV

06.00 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na blic

10.00 Zabranjeno voće, igrana serija

11.00 Balkanskom ulicom

12.30 Metar moga sela

13.05 Elif, igrana serija

14.05 Domaćica

14.35 Blic zdravlje podkast

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.40 Azbuka našeg života, igrana serija

17.30 Vesti

18.00 Kontra kadar

18.45 Scena

19.03 Sportal: Mundijalske priče

19.30 Elif, igrana serija

20.25 Šeherezada, igrana serija

21.20 Šeherezada, igrana serija

22.15 Ceca šou

23.55 Scena

00.15 Azbuka našeg života, igrana serija

01.10 Idi mi, dođi mi, film

02.40 Život u balansu

04.10 Azbuka našeg života, igrana serija

04.05 Triniti je i dalje moje ime, film

NEWSMAX BALKANS

06.30 Top story

07.00 Tražim reč

08.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.05 Stav dana

10.30 Top story

11.00 Puls planete

12.00 Presek

12.30 Prozori Balkana

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.05 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.05 Stav regiona

18.00 Presek

18.30 Stav dana

19.00 Naša priča

20.00 Vesti

20.05 Signal

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Vesti

22.05 Kadrovi vremena: Zavestanje

23.00 Top story evening

23.45 Naša priča