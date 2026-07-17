Policija Republike Srpske podnela je Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci izveštaj protiv S. R. iz tog grada zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćeno korišćenje ličnih podataka, piše portal Klix.ba.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, osumnjičeni je tokom prethodnog perioda na društvenim mrežama otvorio lažni profil koristeći identitet jedne žene, bez njenog znanja i odobrenja. Sa tog naloga, prema navodima istrage, korišćeni su njeni lični podaci u komunikaciji sa drugim korisnicima.

Posledice takvih postupaka bile su ozbiljne po oštećenu, jer su je nakon objava sa lažnog profila kontaktirali nepoznati muškarci. To je, kako navodi policija, kod nje izazvalo osećaj teskobe, strah za ličnu bezbednost i narušavanje privatnosti.

Tokom istrage policijski službenici uhapsili su S. R. i sproveli kriminalističku obradu, nakon čega je protiv njega dostavljen izveštaj nadležnom tužilaštvu.

Prema nezvaničnim saznanjima, osumnjičeni je na Fejsbuku napravio profil na ime oštećene, gde je objavljivao eksplicitan sadržaj i lažno predstavljao da nudi seksualne usluge u zamenu za bonove društvene mreže Iks.