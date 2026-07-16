00.00 Prva

Ljubavnice

Oporavljajući se pod budnim okom svojih roditelja Leonard upoznaje dve žene jednu za drugom: Mišel - tajanstvenu i lepu egzotičnu komšinicu, koja se ne uklapa u Leonardov začaureni svet i Sandru - ljupku i brižnu kćer biznismena koji otkupljuje porodični posao hemijskog čišćenja. Leonard se ozbiljno zainteresuje za Mišel, koja se naizgled zaljubljuje u njega, ali je u autodestruktivnoj vezi sa oženjenim muškarcem. U isto vreme, narastajući pritisak porodice gura ga prema vezi sa Sandrom. Leonard je prinuđen da donese nemoguću odluku - između impulsivne želje i udobne ljubavi - ili da rizikuje da ponovo zapadne u tamu koja ga je gotovo ubila. Uloge: Hoakim Finiks, Gvinet Paltrou, Vinesa Šo.

22.15 B92

Nezgodna meta

Posao milijaredera Donovana Šalmersa je toliko važan i opsana da je primoran da angažuje plačenike kako bi zaštitio svoju imovinu i novu tehnologiju, koja bi u pogrešnim rukama mogla ugroziti opstanak planete. Ipak, teroristi uspevaju da kidnapuju njegovu ćerku i počinje ozbilja trka za život devojke i dobrobit čovečanstva. Uloge: Brus Vilis, Džes Metkalf, Lala Kent.

21.50 RTS1

Čuvar plaže u zimskom periodu

Mladić koji je odrastao u atmosferi promašenog braka svojih roditelja želi da pođe svojim putem u život. Završio je školu ali ona mu ne pruža šansu da se zaposli, pa zato prihvata posao čuvara plaže u zimskom periodu. Oženi se devojkom koju voli, verujući da ljubav može da prebrodi sve teškoće. Ubrzo ga žena napušta, otac mu umire i opet se nalazi pred novim početkom, ali sada je opterećen gorčinom. RTS će emitovati restauriranu verziju ovog filma iz 1976. godine. Uloge: Irfan Mensur, Gordana Kosanović, Danilo Bata Stojković, Mira Banjac, Dara Čalenić