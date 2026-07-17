RTS1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.05 Komšije, igrana serija
12.00 Dnevnik
13.00 Sportski dnevnik
13.15 Kuhinja moga kraja
14.15 Dinastija, serija
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.00 Cvat lipe na Balkanu, igrana serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Gastronomad
17.40 Beogradska hronika
18.15 Oko/Oko magazin
18.55 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.10 Srećni ljudi, igrana serija
20.50 Novi početak
21.55 Kuduz, film
23.45 Dnevnik
00.15 Kulturni dnevnik
00.30 Čovek koji je isuviše znao, film
02.30 Dinastija, serija
03.10 Dnevnik
03.45 U pećini slepog miša
Najava
Kuduz 21.55 RTS1
U sumornom ambijentu gradske periferije počinje priča o lokalnoj zavodnici koja se udaje za doskorašnjeg robijaša Kuduza, čoveka kojeg razapinju strasti. Uloge: Slobodam Ćustić, Snežana Bogdanović, Božidar Bunjevac, Branko Đurić...
RTS2
06.30 Verski kalendar
06.40 Datum
06.45 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.50 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica, kviz
08.00 Muzej Aha
08.15 Čudo, to si ti
08.30 Najbolji film svih vremena
08.45 Ada, spasiteljka hrane
09.00 Priče iz Nepričave
09.30 Bakina tajna
09.45 Plava ptica na Tajlandu
09.50 Zanimanje dete
10.00 Treniraj sa šampionom
10.30 Inkluzija – Naš trag
10.55 Eko minijature
11.00 Eko perspektive
11.25 Prevaspitani
11.50 Savremeni profil mladih
12.20 Datum
12.25 Dozvolite
12.55 Do detalja
13.30 Svevremenik Njegoš
14.00 Električni jahač, film
16.00 Ženski raj 9, serija
16.45 Vodič kroz budućnost
17.20 Nauka 2026:
17.50 Naučni portal
18.20 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
18.30 Festival na RTS (Venecija): Stranac, film
20.35 U pećini slepog miša
21.25 Ženski raj, serija
22.15 Čas anatomije
23.05 Studio znanja
23.55 Pod lupom, film
02.05 Igor Vince i Big bend RTS: Zadajemo ritam
03.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
03.35 Eko perspektive
Najava
Pod lupom 23.55 RTS2
Film o razotkrivanju pedofilije u okviru katoličke crkve temelji se na istinitom događaju iz 2002. godine kada su novinari lista "Boston gloub" razotkrili najveću pedofilsku aferu u bostonskoj nadbiskupiji, što je izazvalo šok u celoj Americi. Uloge: Majkl Kiton, Mark Rufalo, Rejčel Mekadams.
PINK
05.30 Novo jutro, jutarnji program
12.00 Premijera
12.15 Ekskluzivno
12.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.15 Odbačena, igrana serija
22.15 Sudbina, serija
23.00 Elita – Izbacivanje, rijaliti šou
Najava
Oteta 17.45 Pink
Priča o Orhunu, koji želi da osveti svoju sestru, i Hiri, koja je zarobljenica svoje savesti.
PRVA
05.55 Jutro
10.00 Ekskluziv
10.20 Najbolji san, igrana serija
11.30 Prokuvaj sa Bokijem, emisija
12.00 Dadilja sa sela, igrana serija
13.00 Vesti
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga, emisija
16.00 Azbuka našeg života, serija
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti, info
19.00 Dadilja sa sela, igrana serija
20.00 Loto
20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija
21.00 Najbolji san, igrana serija
22.00 Pevačica, serija
23.00 Glam i drama
00.00 Nikad nije kasno
02.00 Ljubavnice, film
03.45 Pobednik, emisija
Najava
Najbolji san 21.00 Prva
Radnja serije prati Ešrefa Teka (koga tumači Čataj Ulusoj), moćnog člana kriminalne organizacije „Jetimler“ (Siročad) u Istanbulu.
B92
07.15 Sanjalica, serija
09.15 7 dana: Kvar na srcu
10.30 Želim da ti kažem, emisija
12.00 Vesti B92
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Urgentni centar, igrana serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92
19.05 Sanjalica, serija
20.05 Leteći start
21.05 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92
22.15 Igre gladi: Sjaj slobode 2. deo, igrani film
00.00 Pričam danju pevam noću
01.00 Kolo sreće, kviz
01.45 Štoperica, kviz
02.15 Pelagijin venac, igrana serija
Najava
Fokus B92 17.00 B92
Najvažnije političke, ekonomske, društvene teme njih dvoje pretočiće u pitku priču sa stručnjacima i ljudima koji su ostvarili veliki uspeh u svom poslu.
STB
07.00 Beograde dobro jutro
10.20 Bg leto
11.05 Moj grad
12.00 Bg 011 dnevnik
12.30 Otvoreni Balkan
14.00 Bg 011 dnevnik
15.07 Srpski spomenici
15.30 Telestar
17.10 Balet u gradu
18.10 TV Šopingmanija
18.25 Moja polisa
19.00 Vesti
19.05 Vaše zdravlje naša briga
20.15 Neustrašive žene Srbije
21.10 Focus radio Ritam nedelje
22.10 Savremena oftamologija Sveti vid
23.20 TV Šopingmanija
23.30 Biljana za vas
00.30 TV Šopingmanija
00.45 Subotom u 5
02.00 Vaše zdravlje naša briga
03.00 Noćni program
Najava
Neustrašive žene Srbije 20.15 STB
Junakinje serijala „Neustrašive žene Srbije” auorke Smiljane Popov, biće prve srpske lekarke, naučnice, prosvetiteljke, vizionarske vladarke, doktorke nauka...
RTV1
07.00 Dobro jutro, Vojvodino
10.00 Most, igrana serija
11.05 Dodati život godinama
12.00 TV Dnevnik
12.20 Istrage gospođice Fišer, igrana serija
13.12 Drugačiji razgovori o prirodi
13.32 Koncert kod RTV sata
14.00 Vesti
14.05 Sremice
14.20 Vrlo zanimljiva emisija o svemu
14.30 Feliks, igrana serija
15.00 Agrodnevnik
15.25 Izbliza
15.50 Memento
15.55 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija
16.30 Tri note, zabavni program
16.58 Vremenska prognoza
17.00 TV dnevnik
17.20 Feliks, igrana serija
17.50 Vrlo zanimljiva emisija o svemu
18.00 Razglednice
19.00 Šumadinke
19.30 TV dnevnik
20.05 Istrage gospođice Fišer, igrana serija
21.00 Vere i zavere, igrana serija
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.30 Zelena prognoza
22.33 Art - erija
22.45 To su bili dani - TV kabare
23.42 Sremice
23.55 Izbliza
00.20 Letnje šeme
01.50 Prijatelji zauvek
02.47 To su bili dani - TV kabare
Najava
Vere i zavere 21.00 RTV1
U središtu zbivanja je jedna ljubavna priča, afera između Inge Lebenshajm, novosadske Nemice zanosne lepote, i Sergija Rudića, heroja Drugog svetskog rata.
RTV Pančevo
06.35 Iz naših krajeva
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Podvizi
12.15 Kroz vihor vremena
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
13.40 Državni posao, igrana serija
14.10 Podvizi
14.30 Pančevačko popodne
15.55 Vojvođanska događanja
16.30 Vrata do vrata, igrana serija
19.00 Velike vesti
19.35 Makedonski ubavini
20.00 Tajne vinove loze, serija
21.00 Žene iz mog sokaka
21.30 Bezbednost na prvom mestu
22.00 Velike vesti
22.35 Vrata do vrata, igrana serija
23.10 Preporučujemo
00.00 Vojvođanska događanja
Najava
Žene iz mog sokaka 21.00 Pančevo
U emisiji Žene iz mog sokaka predstavljamo žene iz Južnog Banata. Saznajte njihove običaje, tajne recepte i njihove priče.
Happy
05.50 Razbuđivanje
09.50 Vesti
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Provodadžija
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, igrana serija
18.25 Crvene ruže, igrana serija
19.10 Porodične tajne, igrana serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Poželi pesmu
23.00 Žena, igrana serija
23.44 Crvene ruže, igrana serija
00.27 Porodične tajne, igrana serija
01.05 Savetnik
01.39 Naslovna strana, kviz
02.11 1 na 1, kviz
02.41 Posle ručka
Najava
Žena 17.40 Happy
Bahar je majka dvoje dece koja nakon pogibije supruga Sarpa prolazi kroz teške životne izazove. Mlada udovica nema vremena za tugovanje.
SUPERSTAR
06.40 Klan, domaća igrana serija
07.35 Klan, domaća igrana serija
08.30 Debeli i mršavi, domaći igrani film
10.10 Apsolutna moć, igrani film
12.15 Pljačkaš grobnica, igrani film
14.15 Šećerna vodica, domaći igrani film
16.00 Ja špijun, igrani film
17.50 Gran Torino, igrani film
20.00 Klan, igrana serija
21.00 Klan, igrana serija
22.00 Kung fu, igrani film
23.50 Betmen: Početak, igrani film
Najava
Betmen: Početak 23.50 Superstar
Kroz seriju kratkih sećanja, jasno je da Brus Vejn pokušava da se izbori s traumama koje korene vuku od hladnokrvnog ubistva njegovih roditelja, a čiji je svedok bio.
Prva Plus
10.00 Tate, serija
11.30 Krunska 11
12.20 Andrija i Anđelka, serija
13.45 Masterchef Srbija, emisija
15.00 Popadija, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 12 reči, serija
19.45 Kako uhvatiti neženju?, film
21.55 Andrija i andelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
23.25 Popadija, serija
Blic TV
07.00 Jutro na Blic
10.00 Zabranjeno voće, serija
11.00 Balkanskom ulicom
13.05 Elif, igrana serija
14.05 Domaćica
14.35 Blic zdravlje podkast
15.50 Zabranjeno voće, serija
16.40 Azbuka našeg života, serija
18.00 Kontra kadar
18.40 Scena
19.10 Sportal
19.30 Elif, igrana serija
20.25 Šeherezada
22.15 Šou stoperka - Goca Tržan
00.10 Kontra kadar
UNA TV
09.20 Ljubavne veze, igrana serija
10.15 Esmeralda
11.05 Zabranjena ljubav, serija
12.00 Podne
13.30 Zgodna žena, igrani film
15.50 Rubi, serija
16.45 Popodne
18.10 Očima deteta
18.30 Una dan
19.00 Mućke, serija
19.30 Esmeralda
20.20 Zabranjena ljubav, serija
21.15 Gospodin Dids, igrani film
23.05 Rezervni igrači, igrani film
00.55 Elizijum, film
HYPE TV
07.00 City Hype
08.00 Hype intervju - Vanja Mijatović
09.00 Zanatlije - Ohridski biser
09.30 Dug moru, igrana serija
10.30 Pevaj brate
11.00 Uprkos snegu, igrani film
13.00 City Hype
14.00 Aviondžije
15.00 Hype intervju
16.00 Život je stres, spas je ples, igrani film
18.00 Dug moru
19.00 City Hype
20.00 Aviondžije
21.00 Pevaj brate
22.00 Mahalske priče - gost: Željka Terzo
23.00 Zauvek zmajevi, igrani film
01.00 Dug moru, igrana serija
Cinemania
05.05 Romin frizerski salon, igrani film
06.35 Peti Herst, film
08.15 Pod lupom, film
10.30 Džej Lo igraj opet, film
11.55 Kokova, film
14.00 Ubistvo svetog jelena, film
16.00 Smrt zavodnika, igrani film
17.40 Peti Herst, film
19.20 Materijalni dokaz, film
21.00 Plagijator, film
22.40 Pod lupom, igrani film
00.45 Duhovi Ismaila, igrani film
02.35 Niotkuda, igrani film
Newsmax Balkans
06.30 Top story
07.00 Tražim reč
08.00 Otvori oči
10.05 Stav dana
10.30 Signal
11.00 Dijagnoza
12.00 Presek
12.30 Prozori Balkana
13.00 Tražim reč
14.05 Naša priča
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.05 Stav regiona
18.00 Presek
18.30 Stav dana
19.00 Naša priča
20.05 Portal
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.05 Kadrovi vremena
24 kitchen
12.00 Klasično: Meri Beri
13.00 Tragom hrane: Južna Afrika
14.00 Ejnslina karipska kuhinja
15.00 Džejmi Oliver: Godišnja doba
16.30 Prijatno
17.00 Nadijina pekara
18.00 Tetka Kaćine tajne
19.00 Klasično: Meri Beri
20.00 Akisovo kulinarsko putovanje
21.00 David Skoko: Mesto za mene
Star Movies
06.00 Ptice Amerike, igrani film
07.45 Bekstvo sa planete Zemlje, igrani film
09.35 Misterije Hejli Din: Ubistveni sastanci, film
11.30 U stvari ljubav, igrani film
14.10 Pogodi ko, film
16.20 Niko 2: Mali brat, velika nevolja, film
18.00 Misterije Hejli Din: Brak stvoren za ubistvo, film
20.00 Igra novca, film
22.00 Loši momci zauvek, film
Star Life
07.35 Dr Haus
09.15 Čikaška hitna pomoć
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 Šerifova zemlja
12.55 Svi vole Rejmonda
14.45 Još sam živa
15.15 Kako sam upoznao vašu majku
17.05 Očajne domaćice
19.00 Dr Haus
21.00 Gospođica Poter, film
22.55 Svi vole Rejmonda
23.20 Svi vole Rejmonda
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