RTS1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.05 Komšije, igrana serija

12.00 Dnevnik

13.00 Sportski dnevnik

13.15 Kuhinja moga kraja

14.15 Dinastija, serija

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.00 Cvat lipe na Balkanu, igrana serija

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Gastronomad

17.40 Beogradska hronika

18.15 Oko/Oko magazin

18.55 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.10 Srećni ljudi, igrana serija

20.50 Novi početak

21.55 Kuduz, film

23.45 Dnevnik

00.15 Kulturni dnevnik

00.30 Čovek koji je isuviše znao, film

02.30 Dinastija, serija

03.10 Dnevnik

03.45 U pećini slepog miša

Najava

Kuduz 21.55 RTS1

U sumornom ambijentu gradske periferije počinje priča o lokalnoj zavodnici koja se udaje za doskorašnjeg robijaša Kuduza, čoveka kojeg razapinju strasti. Uloge: Slobodam Ćustić, Snežana Bogdanović, Božidar Bunjevac, Branko Đurić...

RTS2

06.30 Verski kalendar

06.40 Datum

06.45 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.50 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica, kviz

08.00 Muzej Aha

08.15 Čudo, to si ti

08.30 Najbolji film svih vremena

08.45 Ada, spasiteljka hrane

09.00 Priče iz Nepričave

09.30 Bakina tajna

09.45 Plava ptica na Tajlandu

09.50 Zanimanje dete

10.00 Treniraj sa šampionom

10.30 Inkluzija – Naš trag

10.55 Eko minijature

11.00 Eko perspektive

11.25 Prevaspitani

11.50 Savremeni profil mladih

12.20 Datum

12.25 Dozvolite

12.55 Do detalja

13.30 Svevremenik Njegoš

14.00 Električni jahač, film

16.00 Ženski raj 9, serija

16.45 Vodič kroz budućnost

17.20 Nauka 2026:

17.50 Naučni portal

18.20 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

18.30 Festival na RTS (Venecija): Stranac, film

20.35 U pećini slepog miša

21.25 Ženski raj, serija

22.15 Čas anatomije

23.05 Studio znanja

23.55 Pod lupom, film

02.05 Igor Vince i Big bend RTS: Zadajemo ritam

03.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

03.35 Eko perspektive

Najava

Pod lupom 23.55 RTS2

Film o razotkrivanju pedofilije u okviru katoličke crkve temelji se na istinitom događaju iz 2002. godine kada su novinari lista "Boston gloub" razotkrili najveću pedofilsku aferu u bostonskoj nadbiskupiji, što je izazvalo šok u celoj Americi. Uloge: Majkl Kiton, Mark Rufalo, Rejčel Mekadams.

PINK

05.30 Novo jutro, jutarnji program

12.00 Premijera

12.15 Ekskluzivno

12.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.15 Odbačena, igrana serija

22.15 Sudbina, serija

23.00 Elita – Izbacivanje, rijaliti šou

Najava

Oteta 17.45 Pink

Priča o Orhunu, koji želi da osveti svoju sestru, i Hiri, koja je zarobljenica svoje savesti.

PRVA

05.55 Jutro

10.00 Ekskluziv

10.20 Najbolji san, igrana serija

11.30 Prokuvaj sa Bokijem, emisija

12.00 Dadilja sa sela, igrana serija

13.00 Vesti

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga, emisija

16.00 Azbuka našeg života, serija

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, info

19.00 Dadilja sa sela, igrana serija

20.00 Loto

20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija

21.00 Najbolji san, igrana serija

22.00 Pevačica, serija

23.00 Glam i drama

00.00 Nikad nije kasno

02.00 Ljubavnice, film

03.45 Pobednik, emisija

Najava

Najbolji san 21.00 Prva

Radnja serije prati Ešrefa Teka (koga tumači Čataj Ulusoj), moćnog člana kriminalne organizacije „Jetimler“ (Siročad) u Istanbulu.

B92

07.15 Sanjalica, serija

09.15 7 dana: Kvar na srcu

10.30 Želim da ti kažem, emisija

12.00 Vesti B92

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Urgentni centar, igrana serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92

19.05 Sanjalica, serija

20.05 Leteći start

21.05 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92

22.15 Igre gladi: Sjaj slobode 2. deo, igrani film

00.00 Pričam danju pevam noću

01.00 Kolo sreće, kviz

01.45 Štoperica, kviz

02.15 Pelagijin venac, igrana serija

Najava

Fokus B92 17.00 B92

Najvažnije političke, ekonomske, društvene teme njih dvoje pretočiće u pitku priču sa stručnjacima i ljudima koji su ostvarili veliki uspeh u svom poslu.

STB

07.00 Beograde dobro jutro

10.20 Bg leto

11.05 Moj grad

12.00 Bg 011 dnevnik

12.30 Otvoreni Balkan

14.00 Bg 011 dnevnik

15.07 Srpski spomenici

15.30 Telestar

17.10 Balet u gradu

18.10 TV Šopingmanija

18.25 Moja polisa

19.00 Vesti

19.05 Vaše zdravlje naša briga

20.15 Neustrašive žene Srbije

21.10 Focus radio Ritam nedelje

22.10 Savremena oftamologija Sveti vid

23.20 TV Šopingmanija

23.30 Biljana za vas

00.30 TV Šopingmanija

00.45 Subotom u 5

02.00 Vaše zdravlje naša briga

03.00 Noćni program

Najava

Neustrašive žene Srbije 20.15 STB

Junakinje serijala „Neustrašive žene Srbije” auorke Smiljane Popov, biće prve srpske lekarke, naučnice, prosvetiteljke, vizionarske vladarke, doktorke nauka...

RTV1

07.00 Dobro jutro, Vojvodino

10.00 Most, igrana serija

11.05 Dodati život godinama

12.00 TV Dnevnik

12.20 Istrage gospođice Fišer, igrana serija

13.12 Drugačiji razgovori o prirodi

13.32 Koncert kod RTV sata

14.00 Vesti

14.05 Sremice

14.20 Vrlo zanimljiva emisija o svemu

14.30 Feliks, igrana serija

15.00 Agrodnevnik

15.25 Izbliza

15.50 Memento

15.55 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija

16.30 Tri note, zabavni program

16.58 Vremenska prognoza

17.00 TV dnevnik

17.20 Feliks, igrana serija

17.50 Vrlo zanimljiva emisija o svemu

18.00 Razglednice

19.00 Šumadinke

19.30 TV dnevnik

20.05 Istrage gospođice Fišer, igrana serija

21.00 Vere i zavere, igrana serija

22.00 Vojvođanski dnevnik

22.30 Zelena prognoza

22.33 Art - erija

22.45 To su bili dani - TV kabare

23.42 Sremice

23.55 Izbliza

00.20 Letnje šeme

01.50 Prijatelji zauvek

02.47 To su bili dani - TV kabare

Najava

Vere i zavere 21.00 RTV1

U središtu zbivanja je jedna ljubavna priča, afera između Inge Lebenshajm, novosadske Nemice zanosne lepote, i Sergija Rudića, heroja Drugog svetskog rata.

RTV Pančevo

06.35 Iz naših krajeva

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Podvizi

12.15 Kroz vihor vremena

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao, igrana serija

14.10 Podvizi

14.30 Pančevačko popodne

15.55 Vojvođanska događanja

16.30 Vrata do vrata, igrana serija

19.00 Velike vesti

19.35 Makedonski ubavini

20.00 Tajne vinove loze, serija

21.00 Žene iz mog sokaka

21.30 Bezbednost na prvom mestu

22.00 Velike vesti

22.35 Vrata do vrata, igrana serija

23.10 Preporučujemo

00.00 Vojvođanska događanja

Najava

Žene iz mog sokaka 21.00 Pančevo

U emisiji Žene iz mog sokaka predstavljamo žene iz Južnog Banata. Saznajte njihove običaje, tajne recepte i njihove priče.

Happy

05.50 Razbuđivanje

09.50 Vesti

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 Provodadžija

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, igrana serija

18.25 Crvene ruže, igrana serija

19.10 Porodične tajne, igrana serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Poželi pesmu

23.00 Žena, igrana serija

23.44 Crvene ruže, igrana serija

00.27 Porodične tajne, igrana serija

01.05 Savetnik

01.39 Naslovna strana, kviz

02.11 1 na 1, kviz

02.41 Posle ručka

Najava

Žena 17.40 Happy

Bahar je majka dvoje dece koja nakon pogibije supruga Sarpa prolazi kroz teške životne izazove. Mlada udovica nema vremena za tugovanje.

SUPERSTAR

06.40 Klan, domaća igrana serija

07.35 Klan, domaća igrana serija

08.30 Debeli i mršavi, domaći igrani film

10.10 Apsolutna moć, igrani film

12.15 Pljačkaš grobnica, igrani film

14.15 Šećerna vodica, domaći igrani film

16.00 Ja špijun, igrani film

17.50 Gran Torino, igrani film

20.00 Klan, igrana serija

21.00 Klan, igrana serija

22.00 Kung fu, igrani film

23.50 Betmen: Početak, igrani film

Najava

Betmen: Početak 23.50 Superstar

Kroz seriju kratkih sećanja, jasno je da Brus Vejn pokušava da se izbori s traumama koje korene vuku od hladnokrvnog ubistva njegovih roditelja, a čiji je svedok bio.

Prva Plus

10.00 Tate, serija

11.30 Krunska 11

12.20 Andrija i Anđelka, serija

13.45 Masterchef Srbija, emisija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 12 reči, serija

19.45 Kako uhvatiti neženju?, film

21.55 Andrija i andelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

23.25 Popadija, serija

Blic TV

07.00 Jutro na Blic

10.00 Zabranjeno voće, serija

11.00 Balkanskom ulicom

13.05 Elif, igrana serija

14.05 Domaćica

14.35 Blic zdravlje podkast

15.50 Zabranjeno voće, serija

16.40 Azbuka našeg života, serija

18.00 Kontra kadar

18.40 Scena

19.10 Sportal

19.30 Elif, igrana serija

20.25 Šeherezada

22.15 Šou stoperka - Goca Tržan

00.10 Kontra kadar

UNA TV

09.20 Ljubavne veze, igrana serija

10.15 Esmeralda

11.05 Zabranjena ljubav, serija

12.00 Podne

13.30 Zgodna žena, igrani film

15.50 Rubi, serija

16.45 Popodne

18.10 Očima deteta

18.30 Una dan

19.00 Mućke, serija

19.30 Esmeralda

20.20 Zabranjena ljubav, serija

21.15 Gospodin Dids, igrani film

23.05 Rezervni igrači, igrani film

00.55 Elizijum, film

HYPE TV

07.00 City Hype

08.00 Hype intervju - Vanja Mijatović

09.00 Zanatlije - Ohridski biser

09.30 Dug moru, igrana serija

10.30 Pevaj brate

11.00 Uprkos snegu, igrani film

13.00 City Hype

14.00 Aviondžije

15.00 Hype intervju

16.00 Život je stres, spas je ples, igrani film

18.00 Dug moru

19.00 City Hype

20.00 Aviondžije

21.00 Pevaj brate

22.00 Mahalske priče - gost: Željka Terzo

23.00 Zauvek zmajevi, igrani film

01.00 Dug moru, igrana serija

Cinemania

05.05 Romin frizerski salon, igrani film

06.35 Peti Herst, film

08.15 Pod lupom, film

10.30 Džej Lo igraj opet, film

11.55 Kokova, film

14.00 Ubistvo svetog jelena, film

16.00 Smrt zavodnika, igrani film

17.40 Peti Herst, film

19.20 Materijalni dokaz, film

21.00 Plagijator, film

22.40 Pod lupom, igrani film

00.45 Duhovi Ismaila, igrani film

02.35 Niotkuda, igrani film

Newsmax Balkans

06.30 Top story

07.00 Tražim reč

08.00 Otvori oči

10.05 Stav dana

10.30 Signal

11.00 Dijagnoza

12.00 Presek

12.30 Prozori Balkana

13.00 Tražim reč

14.05 Naša priča

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.05 Stav regiona

18.00 Presek

18.30 Stav dana

19.00 Naša priča

20.05 Portal

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.05 Kadrovi vremena

24 kitchen

12.00 Klasično: Meri Beri

13.00 Tragom hrane: Južna Afrika

14.00 Ejnslina karipska kuhinja

15.00 Džejmi Oliver: Godišnja doba

16.30 Prijatno

17.00 Nadijina pekara

18.00 Tetka Kaćine tajne

19.00 Klasično: Meri Beri

20.00 Akisovo kulinarsko putovanje

21.00 David Skoko: Mesto za mene

Star Movies

06.00 Ptice Amerike, igrani film

07.45 Bekstvo sa planete Zemlje, igrani film

09.35 Misterije Hejli Din: Ubistveni sastanci, film

11.30 U stvari ljubav, igrani film

14.10 Pogodi ko, film

16.20 Niko 2: Mali brat, velika nevolja, film

18.00 Misterije Hejli Din: Brak stvoren za ubistvo, film

20.00 Igra novca, film

22.00 Loši momci zauvek, film

Star Life

07.35 Dr Haus

09.15 Čikaška hitna pomoć

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 Šerifova zemlja

12.55 Svi vole Rejmonda

14.45 Još sam živa

15.15 Kako sam upoznao vašu majku

17.05 Očajne domaćice

19.00 Dr Haus

21.00 Gospođica Poter, film

22.55 Svi vole Rejmonda

23.20 Svi vole Rejmonda