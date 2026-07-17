"Uopšte ne kapiram odakle dolazi ova gordost i predrasude samozvanog zastupanja studentske liste i antagonizma Dragana Đilasa. Lik bio klupa u repstaciji, potom jednokratna DSS karta za vožnju i na kraju blejač u tzv protestnom turizmu. Mudao kao bleban, likom krkan, Štimara, nije Bodiroga," naveo je.
Politika
Blokaderi definisali Štimca: Bleban, krkan...
Na društvenim mrežama širi se objava rekacije na izjave Vladimira Štimca, u kojoj ga je blokader detaljno definisao.
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