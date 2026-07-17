"Uopšte ne kapiram odakle dolazi ova gordost i predrasude samozvanog zastupanja studentske liste i antagonizma Dragana Đilasa. Lik bio klupa u repstaciji, potom jednokratna DSS karta za vožnju i na kraju blejač u tzv protestnom turizmu. Mudao kao bleban, likom krkan, Štimara, nije Bodiroga," naveo je.