Sedamdesetih godina film "Kramer protiv Kramera" postao je jedan od najvećih holivudskih klasika, osvojivši čak pet Oskara, uključujući nagrade za najbolji film, najboljeg glumca i najbolju glumicu.

Ipak, iza kamera vladala je atmosfera puna napetosti, a odnos između glavnih zvezda, Dastina Hofmana i Meril Strip, bio je daleko od idiličnog.

Meril Strip, kojoj je ovo bila prva filmska uloga, izborila se da njen lik Džoane Kramer dobije više prostora da objasni zašto je napustila porodicu. Reditelj i scenarista Robert Benton prihvatio je njene predloge, a glumica je čak sama napisala čuveni završni govor svog lika u sudnici, koji nije postojao u originalnom scenariju.

Prema navodima, te izmene razbesnele su Hofmana, koji je već pripremio scenu po prvobitnoj verziji scenarija. Navodno joj je u jednom trenutku rekao:

– Meril, prestani da nosiš zastavu feminizma i jednostavno odigraj scenu.

Međutim, pravi šok usledio je tokom snimanja jedne od prvih scena. U intervjuu za The New York Times, Meril Strip je ispričala da ju je Hofman bez prethodnog upozorenja zaista ošamario.

– To je bio moj prvi film i prvo snimanje prve scene. Samo me je ošamario – rekla je glumica.

Taj kadar završio je u filmu, ali je Strip kasnije istakla da smatra da je glumac tada prešao granicu.

– I to možete da vidite u filmu. To je bilo nedopustivo – rekla je.

U vreme snimanja Hofman je prolazio kroz težak razvod, što je, kako je kasnije priznao, uticalo na njegovo ponašanje na setu.

– Verovatno sam tokom snimanja ispoljavao osećanja koja sam imao prema supruzi od koje sam se razvodio – rekao je u intervjuu Hofman.

Tokom godina glumac se javno izvinio zbog svog ponašanja.

– Imam ogromno poštovanje prema ženama i žao mi je ako sam bilo čim učinio da se Meril oseća neprijatno. Izvinjavam se. To ne predstavlja osobu kakva sam – poručio je Hofman.

Meril Strip smatra da se danas stvari u filmskoj industriji menjaju nabolje.

– Mislim da se takve stvari danas ispravljaju. Ljudi ih više neće prihvatati i to je dobra stvar – rekla je glumica, dodajući da je bezbednost na filmskim setovima danas mnogo ozbiljnija tema nego što je bila krajem sedamdesetih godina, prenosi Far Out Magazine.