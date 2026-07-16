RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.10 Komšije, igrana serija

12.00 Dnevnik

12.40 Sportski dnevnik

12.55 Pravo na sutra

13.20 Kuhinja moga kraja

14.15 Dinastija, serija

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.05 Cvat lipe na Balkanu, igrana serija

17.00 Dnevnik RT Vojvodina

17.20 Gastronomad

17.40 Beogradska hronika

18.20 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.10 Srećni ljudi, igrana serija

20.55 Branilac, serija

21.45 Čuvar plaže u zimskom periodu, film

23.20 Dnevnik

23.45 Kulturni dnevnik

00.00 Elektični jahač, film

02.05 Dinastija, serija

02.45 Dnevnik

03.20 24 časa dnevno sa velikim mačkama

Najava

Čuvar plaže u zimskom periodu 21.45 RTS1

Mladić koji je odrastao u atmosferi promašenog braka svojih roditelja želi da pođe svojim putem u život. Završio je školu ali ona mu ne pruža šansu da se zaposli, pa zato prihvata posao čuvara plaže u zimskom periodu. Uloge: Irfan Mensur, Gordana Kosanović, Danilo Bata Stojković, Mira Banjac, Dara Čalenić

RTS 2

06.25 Verski kalendar

06.30 Datum

06.35 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.45 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica, kviz

08.00 Šumske priredbe

08.10 Zvezdan

08.50 Moj konj

09.05 NTC kviz

10.00 Portreti epoha

10.25 Radoznalci

10.45 RTS lab

11.25 Edu global

11.50 Eko minijature

11.55 Vodič kroz budućnost

12.25 Put pobednika

12.50 Kultura Srba u Hrvatskoj

13.20 Srpske svetinje na Kosovu i Metohiji

13.45 Srbija na vezi

14.15 Daleka zemlja, film

16.00 Fudbal: SP, polufinale 2, Engleska – Argentina, snimak

18.05 TV lica… kao sav normalan svet

18.45 Lov i ribolov

19.20 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

19.25 Gorka osveta, serija

20.20 24 časa dnevno sa velikim mačkama

21.15 Ženski raj, serija (svi)

22.05 Tribina mladih – 50 godina kasnije

22.40 Scenario iz snova, film

00.25 Indeksi i prijatelji

01.15 Gorka osveta, serija

02.05 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

02.10 TV lica… kao sav normalan svet

02.50 Edu global

03.15 Eko minijature

03.20 Vodič kroz budućnost

03.50 RTS lab

04.25 Tribina mladih – 50 godina kasnije

Najava

Scenario iz snova 22.40 RTS2

Pol Metjus, bezvoljni porodični čovek i redovni profesor, ima strast prema evolucionoj biologiji i anksioznost zbog sopstvene anonimnosti. Jednoga dana otkriva da je počeo da se pojavljuje u snovima drugih ljudi — i to sve češće. Kao i u stvarnom životu, njegovo prisustvo u tim snovima je obično i nenametljivo; on je jednostavno tu, ravnodušno posmatrajući fantazije i košmare stranaca. Ipak, preko noći postaje slavna ličnost i uskoro biva obasut pažnjom koja mu je dugo bila uskraćena. Ali kada Pol naiđe na osobu čiji se snovi o njemu znatno razlikuju od uobičajenih, suočava se sa faustovskom cenom slave, dok njegovi dvojnici iz snova počinju neobjašnjivo da postaju nasilni u podsvestima svojih sanjara. Uloge: Nikolas Kejdž, Lili Berd, Žulijan Nikolson

PINK

05.30 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Premijera, emisija

11.15 Ekskluzivno, emisija

11.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.15 Odbačena, igrana serija

22.15 Sudbina, igrana serija

23.00 Elita – izbacivanje, rijaliti šou

Najava

Ekskluzivno 11.15 Pink

Otkrivamo pikanterije o domaćim i inostranim zvezdama, prikazujemo ekskluzivne priloge. Saznajte baš sve o poznatima - šta rade, gde izlaze, šta spremaju, gde putuju...

PRVA

05.55 Jutro, emisija

10.00 Ekskluziv, emisija

10.20 Najbolji san, serija

11.30 Prokuvaj sa Bokijem

12.00 Dadilja sa sela, serija

13.00 Vesti, informativni program

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga, emisija

16.00 Azbuka našeg života, igrana serija

17.00 Ekskluziv, emisija

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti

19.00 Dadilja sa sela, igrana serija

20.00 Loto 5, emisija

20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija

21.00 Najbolji san, igrana serija

22.00 Pevačica, serija

23.00 Glam i drama, emisija

00.00 Ljubavnice, igrani film

02.00 Svemir između nas, igrani film

03.45 Pobednik, emisija

04.10 Azbuka našeg života, serija

Najava

Azbuka našeg života 16.00 Prva

U središtu intrigantne, zabavne, opuštene, ali na momente i teške i tragikomične priče Azbuka našeg života je urbana beogradska porodica i bračni par Popović.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, serija

09.15 7 dana: Priče šampiona, emisija

10.15 Biostile - Vaše zdravlje, naša briga

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92

12.15 Štoperica

12.45 Urgentni centar, serija

14.00 Ruže i greh, serija

15.00 Paramparčad, serija

16.00 Vesti B92, informtivni program

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, emisija

18.50 Vesti B92, informtivni program

19.05 Sanjalica, serija

20.00 7 dana: Nedelja sa Nedeljkovićem, emisija

21.00 Pelagijin venac, serija

22.00 Vesti B92

22.15 Nezgodna meta, igrani film

00.00 Leteći start, emisija

01.00 Kolo sreće

01.45 Štoperica

02.15 Pelagijin venac, serija

03.00 Nezgodna meta, film

Najava

Urgentni centar 12.45 B92

Domaća verzija kultne serije „Seranovi“ u kojoj je sjajna glumačka ekipa predvođena Milenom Dravić, Vojom Brajovićem, Snežanom Bogdanović i Borisom Komnenićem.

Happy

05.50 Razbuđivanje

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

13.00 Provodadžija

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, serija

18.25 Crvene ruže, serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Dobro veče

23.00 Žena, igrana serija

23.44 Crvene ruže, serija

00.27 Porodične tajne, serija

01.05 Savetnik

01.39 Naslovna strana, kviz

02.11 1 na 1, kviz

02.41 Posle ručka

Najava

Telemaster 2 16.30 Happy

Informativna emisija svakodnevno obrađuje najvažnije političke i društvene vesti iz zemlje i sveta, kao i sportske i kulturne događaje.

Hype TV

07.00 City Hype

08.00 Sada i ovde; gost - Nemanja Blagojević

09.30 Pevaj brate, igrana serija

10.30 Bos ili hadžija, igrana serija

11.00 Snovi koje nisam sanjala, igrani film

13.00 City Hype

14.00 Aviondžije, igrana serija

15.00 ABS šou

16.00 Uprkos snegu, igrani film

18.00 Dug moru, igrani film

19.00 City Hype

20.00 Aviondžije, igrana serija

21.00 Pevaj brate, igrana serija

22.00 Zanatlije - Ohridski biser

22.30 Hype intervju - Vanja Mijatović

23.00 Juma, igrani film

01.10 Dug moru

RTV PANČEVO

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Velikani

12.15 Deca su ukras sveta

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao

14.10 Šapa na dlanu

14.30 Pančevačko popodne

15.55 Vojvođanska događanja

16.30 Vrata do vrata

19.00 Velike vesti

19.35 Iz naših krajeva

20.00 Tajne vinove loze, serija

21.00 Intervju

22.35 Vrata do vrata

24 KITCHEN

12.00 Kuvanje bez greške: Meri Beri

13.00 Gladan ko vuk

14.00 Ejnslina karipska kuhinja

15.00 Džejmi Oliver: Godišnja doba

16.30 Prijatno

17.00 Nadijina pekara

18.00 Tetka Kaćine tajne

19.00 Kuvanje bez greške: Meri Beri

20.00 Akisovo kulinarsko putovanje

21.00 David Skoko: Mesto za mene

STAR LIFE

07.35 Dr Haus

09.15 Čikaška hitna pomoć

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 Šerifova zemlja

12.55 Svi vole Rejmonda

14.45 Ti i ja

15.15 Kako sam upoznao vašu majku

17.05 Očajne domaćice

19.00 Dr Haus

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 Šerifova zemlja

22.55 Svi vole Rejmonda

CINEMANIA

07.55 Pariz može da sačeka, film

10.40 Ostrvo koza, igrani film

12.10 Džej Lo igraj opet, film

13.35 Proksima, film

15.20 Ubistvo svetog jelena, film

17.20 Bitka za Sevastopolj, igrani film

19.20 Peti Herst, igrani film

21.00 Pod lupom, igrani film

23.05 Pariz može da sačeka, igrani film

00.35 Niotkuda, igrani film

SUPERSTAR

06.35 Klan, serija

07.30 Klan, serija

08.30 Ortaci, domaći film

10.00 Vojničina, film

12.15 Indijana Džons i kraljevstvo kristalne lobanje, film

14.20 Debeli i mršavi, domaći film

16.00 Mali Fokerovi, igrani film

17.50 Apsolutna moć, igrani film

20.00 Klan, serija

21.00 Klan, serija

22.00 Krv i kost, igrani film

23.50 Denklerk, igrani film

PRVA PLUS

11.30 Pogrešan čovek, serija

12.20 Andrija i Anđelka, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 Ubice mog oca

19.45 Romansa u Maloj Italiji, igrani film

21.55 Andrija i Andelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

Blic TV

06.00 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na blic

10.00 Zabranjeno voće, igrana serija

11.00 Balkanskom ulicom

12.30 Metar moga sela

13.05 Elif, igrana serija, serija

14.05 Šou stoperka - Goca Tržan

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.40 Azbuka našeg života, igrana serija

17.30 Vesti

18.00 Kontra kadar

18.55 Sportal: mundijalske priče

19.30 Elif, igrana serija

20.25 Šeherezada, igrana serija

21.20 Šeherezada, igrana serija

22.15 Šou stoperka - Goca Tržan

23.50 Scena

00.10 Blic poligraf

00.30 Azbuka našeg života, igrana serija

01.25 Balkanskom ulicom

NEWSMAX BALKANS

06.30 Top story

07.00 Tražim reč

08.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.05 Stav dana

10.30 Bizlife week

11.00 Razumno

12.00 Presek

12.30 Prozori Balkana

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.05 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.05 Stav regiona

18.00 Presek

18.30 Stav dana

19.00 Naša priča

20.00 Vesti

20.05 Top story

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Vesti

22.05 Kadrovi vremena: Strogo poverljivo

23.00 Top story evening

23.45 Naša priča

NEWSMAX BALKANS

06.30 Top story

07.00 Tražim reč

08.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.05 Stav dana

10.30 Bizlife week

11.00 Razumno

12.00 Presek

12.30 Prozori Balkana

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.05 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.05 Stav regiona

18.00 Presek

18.30 Stav dana

19.00 Naša priča

20.00 Vesti

20.05 Top story

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Vesti

22.05 Kadrovi vremena: Strogo poverljivo

23.00 Top story evening

23.45 Naša priča