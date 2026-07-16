RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.10 Komšije, igrana serija
12.00 Dnevnik
12.40 Sportski dnevnik
12.55 Pravo na sutra
13.20 Kuhinja moga kraja
14.15 Dinastija, serija
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.05 Cvat lipe na Balkanu, igrana serija
17.00 Dnevnik RT Vojvodina
17.20 Gastronomad
17.40 Beogradska hronika
18.20 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.10 Srećni ljudi, igrana serija
20.55 Branilac, serija
21.45 Čuvar plaže u zimskom periodu, film
23.20 Dnevnik
23.45 Kulturni dnevnik
00.00 Elektični jahač, film
02.05 Dinastija, serija
02.45 Dnevnik
03.20 24 časa dnevno sa velikim mačkama
Najava
Čuvar plaže u zimskom periodu 21.45 RTS1
Mladić koji je odrastao u atmosferi promašenog braka svojih roditelja želi da pođe svojim putem u život. Završio je školu ali ona mu ne pruža šansu da se zaposli, pa zato prihvata posao čuvara plaže u zimskom periodu. Uloge: Irfan Mensur, Gordana Kosanović, Danilo Bata Stojković, Mira Banjac, Dara Čalenić
RTS 2
06.25 Verski kalendar
06.30 Datum
06.35 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.45 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica, kviz
08.00 Šumske priredbe
08.10 Zvezdan
08.50 Moj konj
09.05 NTC kviz
10.00 Portreti epoha
10.25 Radoznalci
10.45 RTS lab
11.25 Edu global
11.50 Eko minijature
11.55 Vodič kroz budućnost
12.25 Put pobednika
12.50 Kultura Srba u Hrvatskoj
13.20 Srpske svetinje na Kosovu i Metohiji
13.45 Srbija na vezi
14.15 Daleka zemlja, film
16.00 Fudbal: SP, polufinale 2, Engleska – Argentina, snimak
18.05 TV lica… kao sav normalan svet
18.45 Lov i ribolov
19.20 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
19.25 Gorka osveta, serija
20.20 24 časa dnevno sa velikim mačkama
21.15 Ženski raj, serija (svi)
22.05 Tribina mladih – 50 godina kasnije
22.40 Scenario iz snova, film
00.25 Indeksi i prijatelji
01.15 Gorka osveta, serija
02.05 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
02.10 TV lica… kao sav normalan svet
02.50 Edu global
03.15 Eko minijature
03.20 Vodič kroz budućnost
03.50 RTS lab
04.25 Tribina mladih – 50 godina kasnije
Najava
Scenario iz snova 22.40 RTS2
Pol Metjus, bezvoljni porodični čovek i redovni profesor, ima strast prema evolucionoj biologiji i anksioznost zbog sopstvene anonimnosti. Jednoga dana otkriva da je počeo da se pojavljuje u snovima drugih ljudi — i to sve češće. Kao i u stvarnom životu, njegovo prisustvo u tim snovima je obično i nenametljivo; on je jednostavno tu, ravnodušno posmatrajući fantazije i košmare stranaca. Ipak, preko noći postaje slavna ličnost i uskoro biva obasut pažnjom koja mu je dugo bila uskraćena. Ali kada Pol naiđe na osobu čiji se snovi o njemu znatno razlikuju od uobičajenih, suočava se sa faustovskom cenom slave, dok njegovi dvojnici iz snova počinju neobjašnjivo da postaju nasilni u podsvestima svojih sanjara. Uloge: Nikolas Kejdž, Lili Berd, Žulijan Nikolson
PINK
05.30 Novo jutro, jutarnji program
11.00 Premijera, emisija
11.15 Ekskluzivno, emisija
11.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.15 Odbačena, igrana serija
22.15 Sudbina, igrana serija
23.00 Elita – izbacivanje, rijaliti šou
Najava
Ekskluzivno 11.15 Pink
Otkrivamo pikanterije o domaćim i inostranim zvezdama, prikazujemo ekskluzivne priloge. Saznajte baš sve o poznatima - šta rade, gde izlaze, šta spremaju, gde putuju...
PRVA
05.55 Jutro, emisija
10.00 Ekskluziv, emisija
10.20 Najbolji san, serija
11.30 Prokuvaj sa Bokijem
12.00 Dadilja sa sela, serija
13.00 Vesti, informativni program
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga, emisija
16.00 Azbuka našeg života, igrana serija
17.00 Ekskluziv, emisija
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti
19.00 Dadilja sa sela, igrana serija
20.00 Loto 5, emisija
20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija
21.00 Najbolji san, igrana serija
22.00 Pevačica, serija
23.00 Glam i drama, emisija
00.00 Ljubavnice, igrani film
02.00 Svemir između nas, igrani film
03.45 Pobednik, emisija
04.10 Azbuka našeg života, serija
Najava
Azbuka našeg života 16.00 Prva
U središtu intrigantne, zabavne, opuštene, ali na momente i teške i tragikomične priče Azbuka našeg života je urbana beogradska porodica i bračni par Popović.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, serija
09.15 7 dana: Priče šampiona, emisija
10.15 Biostile - Vaše zdravlje, naša briga
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92
12.15 Štoperica
12.45 Urgentni centar, serija
14.00 Ruže i greh, serija
15.00 Paramparčad, serija
16.00 Vesti B92, informtivni program
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, emisija
18.50 Vesti B92, informtivni program
19.05 Sanjalica, serija
20.00 7 dana: Nedelja sa Nedeljkovićem, emisija
21.00 Pelagijin venac, serija
22.00 Vesti B92
22.15 Nezgodna meta, igrani film
00.00 Leteći start, emisija
01.00 Kolo sreće
01.45 Štoperica
02.15 Pelagijin venac, serija
03.00 Nezgodna meta, film
Najava
Urgentni centar 12.45 B92
Domaća verzija kultne serije „Seranovi“ u kojoj je sjajna glumačka ekipa predvođena Milenom Dravić, Vojom Brajovićem, Snežanom Bogdanović i Borisom Komnenićem.
Happy
05.50 Razbuđivanje
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
13.00 Provodadžija
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, serija
18.25 Crvene ruže, serija
19.10 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Dobro veče
23.00 Žena, igrana serija
23.44 Crvene ruže, serija
00.27 Porodične tajne, serija
01.05 Savetnik
01.39 Naslovna strana, kviz
02.11 1 na 1, kviz
02.41 Posle ručka
Najava
Telemaster 2 16.30 Happy
Informativna emisija svakodnevno obrađuje najvažnije političke i društvene vesti iz zemlje i sveta, kao i sportske i kulturne događaje.
Hype TV
07.00 City Hype
08.00 Sada i ovde; gost - Nemanja Blagojević
09.30 Pevaj brate, igrana serija
10.30 Bos ili hadžija, igrana serija
11.00 Snovi koje nisam sanjala, igrani film
13.00 City Hype
14.00 Aviondžije, igrana serija
15.00 ABS šou
16.00 Uprkos snegu, igrani film
18.00 Dug moru, igrani film
19.00 City Hype
20.00 Aviondžije, igrana serija
21.00 Pevaj brate, igrana serija
22.00 Zanatlije - Ohridski biser
22.30 Hype intervju - Vanja Mijatović
23.00 Juma, igrani film
01.10 Dug moru
RTV PANČEVO
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Velikani
12.15 Deca su ukras sveta
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
13.40 Državni posao
14.10 Šapa na dlanu
14.30 Pančevačko popodne
15.55 Vojvođanska događanja
16.30 Vrata do vrata
19.00 Velike vesti
19.35 Iz naših krajeva
20.00 Tajne vinove loze, serija
21.00 Intervju
22.35 Vrata do vrata
24 KITCHEN
12.00 Kuvanje bez greške: Meri Beri
13.00 Gladan ko vuk
14.00 Ejnslina karipska kuhinja
15.00 Džejmi Oliver: Godišnja doba
16.30 Prijatno
17.00 Nadijina pekara
18.00 Tetka Kaćine tajne
19.00 Kuvanje bez greške: Meri Beri
20.00 Akisovo kulinarsko putovanje
21.00 David Skoko: Mesto za mene
STAR LIFE
07.35 Dr Haus
09.15 Čikaška hitna pomoć
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 Šerifova zemlja
12.55 Svi vole Rejmonda
14.45 Ti i ja
15.15 Kako sam upoznao vašu majku
17.05 Očajne domaćice
19.00 Dr Haus
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 Šerifova zemlja
22.55 Svi vole Rejmonda
CINEMANIA
07.55 Pariz može da sačeka, film
10.40 Ostrvo koza, igrani film
12.10 Džej Lo igraj opet, film
13.35 Proksima, film
15.20 Ubistvo svetog jelena, film
17.20 Bitka za Sevastopolj, igrani film
19.20 Peti Herst, igrani film
21.00 Pod lupom, igrani film
23.05 Pariz može da sačeka, igrani film
00.35 Niotkuda, igrani film
SUPERSTAR
06.35 Klan, serija
07.30 Klan, serija
08.30 Ortaci, domaći film
10.00 Vojničina, film
12.15 Indijana Džons i kraljevstvo kristalne lobanje, film
14.20 Debeli i mršavi, domaći film
16.00 Mali Fokerovi, igrani film
17.50 Apsolutna moć, igrani film
20.00 Klan, serija
21.00 Klan, serija
22.00 Krv i kost, igrani film
23.50 Denklerk, igrani film
PRVA PLUS
11.30 Pogrešan čovek, serija
12.20 Andrija i Anđelka, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 Ubice mog oca
19.45 Romansa u Maloj Italiji, igrani film
21.55 Andrija i Andelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
Blic TV
06.00 Zabranjeno voće, igrana serija
07.00 Jutro na blic
10.00 Zabranjeno voće, igrana serija
11.00 Balkanskom ulicom
12.30 Metar moga sela
13.05 Elif, igrana serija, serija
14.05 Šou stoperka - Goca Tržan
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.40 Azbuka našeg života, igrana serija
17.30 Vesti
18.00 Kontra kadar
18.55 Sportal: mundijalske priče
19.30 Elif, igrana serija
20.25 Šeherezada, igrana serija
21.20 Šeherezada, igrana serija
22.15 Šou stoperka - Goca Tržan
23.50 Scena
00.10 Blic poligraf
00.30 Azbuka našeg života, igrana serija
01.25 Balkanskom ulicom
NEWSMAX BALKANS
06.30 Top story
07.00 Tražim reč
08.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.05 Stav dana
10.30 Bizlife week
11.00 Razumno
12.00 Presek
12.30 Prozori Balkana
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.05 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.00 Vesti
17.05 Stav regiona
18.00 Presek
18.30 Stav dana
19.00 Naša priča
20.00 Vesti
20.05 Top story
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Vesti
22.05 Kadrovi vremena: Strogo poverljivo
23.00 Top story evening
23.45 Naša priča
NEWSMAX BALKANS
06.30 Top story
07.00 Tražim reč
08.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.05 Stav dana
10.30 Bizlife week
11.00 Razumno
12.00 Presek
12.30 Prozori Balkana
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.05 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.00 Vesti
17.05 Stav regiona
18.00 Presek
18.30 Stav dana
19.00 Naša priča
20.00 Vesti
20.05 Top story
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Vesti
22.05 Kadrovi vremena: Strogo poverljivo
23.00 Top story evening
23.45 Naša priča
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