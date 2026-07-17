Pet mladića poginulo je u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na obilaznici oko Beograda, kod Batajnice, kada su se automobilom „audi A3“, pri brzini od preko 200 kilometara na sat, zakucali u betonski deo puta koji je bio zatvoren za saobraćaj.

Nesreća se dogodila oko četiri sata ujutru, u pravcu ka Novom Sadu. Poginuli su Luka B., Petar I., Tomislav S., Đuro R. i P. D.

Kako se tada saznalo, mladići su zaobišli barijere koje je „Beograd put“ postavio na tom delu kako bi sprečio prolazak vozila i velikom brzinom nastavili ka nedovršenom delu puta.

„Oni su se provukli i na deonici puta od nekih 500 metara razvili brzinu od 220 kilometara na čas. Preleteli su deo gde nema asfalta i zakucali se u betonski deo nedovršenog puta. Oni su bili na rođendanu u Domu omladine i krenuli u Novi Sad. Zašto su krenuli baš tim nedovršenim putem, nije poznato, ali je, izgleda, svemu kumovao i alkohol“, rekao je tada izvor blizak istrazi.

Automobil se od siline udarca smrskаo, a potom prevrnuo. Svi putnici ispali su iz automobila, koji je imao troja vrata, a njegov prednji deo bio je potpuno uništen.

Na mestu nesreće, među ostacima smrskanog automobila, tada, oko podneva su se pojavili roditelji Petra I. sa ćerkom. Plačući, okupili su se u jednom ćošku, gde su zapalili sveću, a zatim su ćutke napustili mesto gde je Petar poginuo.

Komšinica porodice I., čiji se sin Dušan družio sa Petrom, kao i sa ostalim mladićima, rekla je da je Petar bio dobar momak.

„Sin mi je bio sa njima na tom rođendanu, ali je došao ranije kući. Koliko sam čula, u tom automobilu sa njima su bila još dva mladića, koja su se smestila u gepek. Oni su ipak odustali od puta i izašli negde usput. Zatim je jutros Petrov otac Dragan došao kod mene da traži broj telefona nekog od sinovljevih drugova. Ubrzo je moj sin dobio poziv u kom su mu rekli da je Petar poginuo“, rekla je komšinica.

Prema rečima radnika „Beograd puta“, kojeg su reporteri zatekli na mestu nesreće, zaštitna ograda bila je pomerena, ali to, kako je naveo, nije bilo ništa čudno.

„Često meštani Batajnice pomeraju tu ogradu kako bi prošli preko zemljanog puta i tako skratili put do kuće. Mi svakog jutra dolazimo i, osim drugih poslova, proveravamo zaštitne ograde. Na delu puta gde su se ti mladići provukli, osim zaštitne ograde od betona, bila je postavljena i plastična ograda punjena peskom“, rekao je radnik.

Na mestu nesreće pronađen je i brzinomer, čija je skazaljka ostala na 220 kilometara na sat.

Do tragedije, došlo je 2014. godine.