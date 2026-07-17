Kupovina nekretnine na selu postaje sve privlačnija, posebno kada se za relativno malu sumu može dobiti veliko imanje sa više objekata i prostranim placem. U grupi "Jeftine nekretnine Srbija" pojavio se oglas za prodaju domaćinstva u selu Badljevica kod Smedereva, po ceni od 25.000 evra.

Iako je nekretnini potrebno dodatno ulaganje, upravo to budućim vlasnicima ostavlja mogućnost da je urede po sopstvenim željama. Zbog veličine placa i pratećih objekata, može biti odlična prilika kako za porodični život, tako i za investiciju.

Veliki plac i više objekata

Domaćinstvo se nalazi na placu površine 50 ari, od čega je 8 ari građevinsko zemljište, dok je ostatak poljoprivredno.

U dvorištu se nalaze tri objekta, kao i četiri garaže, što pruža brojne mogućnosti za organizaciju prostora ili pokretanje manjeg porodičnog posla.

Potrebna su ulaganja, ali mogućnosti su brojne

Prema fotografijama iz oglasa, pojedini delovi domaćinstva zahtevaju adaptaciju i dodatna ulaganja, ali upravo zbog toga ova nekretnina može biti zanimljiva kupcima koji žele da je prilagode svojim potrebama.

Veliki plac pruža dovoljno prostora za baštu, voćnjak ili druge sadržaje, dok pomoćni objekti mogu biti uređeni za različite namene.

Za one koji traže mirniji život van grada, ali i žele nekretninu sa potencijalom za razvoj, ovo domaćinstvo može predstavljati dobru priliku.

Gradska voda, bunar i uredno vlasništvo

Prema navodima iz oglasa, domaćinstvo ima priključak na gradsku vodu, bunar, a vlasništvo je uredno i vodi se 1/1.

Prodavac je naveo i da postoji mogućnost zamene za manji automobil uz doplatu.

Za cenu od 25.000 evra, budući vlasnik dobija veliko imanje koje, uz određena ulaganja, može postati udoban porodični dom ili zanimljiva investicija.