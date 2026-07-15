23.55 RTS1

Daleka zemlja

Avanturista ulazi u sukob sa pokvarenim predstavnikom zakona dok tera stoku u Doson. Džef Vebster na početku zlatne groznice u Klondajku vidi priliku da se obogati prodajom govedine, i teško onome ko mu se nađe na putu. On vodi stado stoke iz Vajominga do Sijetla, zatim brodom do Skagveja. Posle problema sa Ganonom, gradskim moćnikom ogrezlim u lopovluk, Džef nastavlja preko planina do Dosona. Tamo on i njegov partner Ben Tejtum ulaze u posao sa zlatom. Dve prelepe žene zaljubljuju se u mizantropa Džefa, ali on veruje u princip "svako za sebe". Pravi se da ne primećuje bezakonje oko sebe, sve dok ga ono lično ne pogodi... Uloge: Džejms Stjuart, Rut Roman, Korin Kalvet, Volter Brenan

22.15 B92

Prvo ubistvo

Da bi se ponovo zbližio sa sinom, berzanski broker Vil odlazi sa porodicom u svoje rodno mesto, na odmor. Po dolasku, sreće porodičnog prijatelja, Marvina, šefa policije. Marvin upozorava Vila da budu oprezni, jer se nedavno desila pljačka banke. Vil sa sinom odlazi u lov. Otac i sin svedoče svađi i pucnjavi između dvojice muškaraca, od kojih jedan biva ranjen. Vil ranjenog čoveka odvodi kući, gde mu Vilova žena, koja je hirurg, pomaže da se oporavi. Nakon što se oporavi, ovaj čovek uzima Vilovog sina kao taoca i traži od Vila da mu pomogne da se domogne novca ukradenog prilikom pljačke banke. Vil će morati da učini sve da spase sina. Uloge: Brus Vilis, Hajden Kristensen.

00.00 Prva

Svemir između nas

U svemirskoj avanturi, spejs šatl kreće u prvu misiju kolonizacije Marsa, ali odmah nakon poletanja saznaju da je jedna astronautkinja trudna.

Ubrzo nakon sletanja ona umire od komplikacija prilikom rađanja prvog čoveka na crvenoj planeti – ne otkrivši ko mu je otac. Tako počinje neobičan život Gardnera Eliota. U istraživanju svog porekla Gardner započinje onlajn prijateljstvo s devojkom iz Kolorada, Talsom. Kad napokon dobije priliku da ode na Zemlju, poželi da isproba sva čuda o kojima je mogao samo da čita na Marsu. Međutim, kada naučnici počnu s pripremom za njegov odlazak otkriju da njegovi organi ne mogu da izdrže u Zemljinoj atmosferi… Uloge: Geri Oldman, Ejsa Baterfild, Brit Robertson.