Arena Premium 1
06.00 Fudbal FIFA SP : Španija - Belgija
08.00 Fudbal FIFA SP: Norveška - Engleska
10.30 Fudbal FIFA SP: Pregled polufinala 2
11.00 Fudbal FIFA SP: Argentina - Švajcarska
13.30 Fudbal FIFA SP: Francuska – Španija, polufinale
15.30 Fudbal FIFA SP : Engleska – Argentina, polufinale
17.30 Odbojka Liga Nacija: Srbija – Turska
20.00 Odbojka Liga Nacija: Srbija – Ukrajina
22.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Argentina – Švajcarska
00.30 Fudbal Brazilska liga: Botafogo – Santos
02.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo Goleada
03.00 Odbojka Liga Nacija: SAD – Brazil
Arena Premium 2
06.00 Odbojka Liga Nacija: Srbija – Turska
08.30 Odbojka Liga Nacija: Belgija – Italija
10.30 Odbojka Liga Nacija: Japan – Italija
12.20 Odbojka Liga Nacija: Japan – Kanada
14.30 Odbojka Liga Nacija: SAD – Kina
16.30 Odbojka Liga Nacija: Iran – Nemačka
19.00 Tenis Vimbldon muškarci: Finale
23.00 Odbojka Liga Nacija: Kina – Francuska
01.00 Odbojka Liga Nacija: Srbija – Ukrajina
03.30 Tenis Vimbldon žene: Finale, sportski program
Eurosport 1
04.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 11
06.30 Snuker: Šampionat igrača, Finale, Džon Higins - Zhao Xintong
08.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 11
10.00 Snuker: Serija domaćih nacija, Vels Open, Finale, Beri Hokins - Džek Lisovski
12.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 11
13.15 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 12
18.15 Brdski biciklizam: Svetski kup, Vallnord Pal Arinsal, Spust, Elite, muškarci
19.00 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Šamoni, Brzina, muškarci i Žene, Finale
20.00 Snuker: World Open, Finale, Roni O'Saliven - Thepchaiya Un-Nooh Finale
22.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 12
23.30 Magazin: Biciklizam
Komentari (0)