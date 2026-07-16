Arena Premium 1

06.00  Fudbal FIFA SP : Španija - Belgija

08.00  Fudbal FIFA SP: Norveška - Engleska

10.30  Fudbal FIFA SP: Pregled polufinala 2

11.00  Fudbal FIFA SP: Argentina - Švajcarska

13.30  Fudbal FIFA SP: Francuska – Španija, polufinale

15.30  Fudbal FIFA SP : Engleska – Argentina, polufinale

17.30  Odbojka Liga Nacija: Srbija – Turska

20.00  Odbojka Liga Nacija: Srbija – Ukrajina

22.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Argentina – Švajcarska

00.30  Fudbal Brazilska liga: Botafogo – Santos

02.30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo Goleada

03.00  Odbojka Liga Nacija: SAD – Brazil

 

Arena Premium 2

06.00  Odbojka Liga Nacija: Srbija – Turska

08.30  Odbojka Liga Nacija: Belgija – Italija

10.30  Odbojka Liga Nacija: Japan – Italija

12.20  Odbojka Liga Nacija: Japan – Kanada

14.30  Odbojka Liga Nacija: SAD – Kina

16.30  Odbojka Liga Nacija: Iran – Nemačka

19.00  Tenis Vimbldon muškarci: Finale

23.00  Odbojka Liga Nacija: Kina – Francuska

01.00  Odbojka Liga Nacija: Srbija – Ukrajina

03.30  Tenis Vimbldon žene: Finale, sportski program

 

Eurosport 1

04.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 11

06.30  Snuker: Šampionat igrača, Finale, Džon Higins - Zhao Xintong

08.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 11

10.00  Snuker: Serija domaćih nacija, Vels Open, Finale, Beri Hokins - Džek Lisovski

12.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 11

13.15  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 12

18.15  Brdski biciklizam: Svetski kup, Vallnord Pal Arinsal, Spust, Elite, muškarci

19.00  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Šamoni, Brzina, muškarci i Žene, Finale

20.00  Snuker: World Open, Finale, Roni O'Saliven - Thepchaiya Un-Nooh Finale

22.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 12

23.30  Magazin: Biciklizam