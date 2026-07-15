Kako prenosi grački portal pro njuz šire se nepotvrđeni navodi da je Iran blizu nabavke balističke rakete dometa 14.000 km. Navodno je cilj Teherana da razvije sposobnost kojom bi mogao da stavi pod „nišan“ zapadnu obalu SAD, ali i druge ciljeve.

Navodi se da raketa predstavlja „novu fazu“ u odbrambenoj strategiji Teherana i da proširuje njegove sposobnosti odvraćanja na među-kontinentalni nivo, piše grčki poratal.

Međutim, napominje se da ne postoji zvanična potvrda od strane iranskih vlasti niti nezavisnih izvora.

Iran poseduje jedno od najvećih skladišta balističkih raketa u regionu, uglavnom dometa do oko 3.000 km.

Poslednjih godina povremeno su se pojavljivali izveštaji u državnim medijima o testiranjima ili razvoju sistema većeg dometa, često u okviru svemirskih programa koji se smatraju „programima dvostruke namene“.

Slične tvrdnje o raketama dometa oko 10.000 km pojavile su se i tokom jeseni 2025. godine, ali nikada nisu nezavisno potvrđene, piše grčki portal,

Zapadne obaveštajne službe procenjuju da Iran još uvek nema operativnu interkontinentalnu balističku raketu (ICBM) koja bi pouzdano mogla da pogodi SAD, iako se smatra da bi mogao da razvije takvu sposobnost tokom naredne decenije ukoliko to odluči.

- Ne postoji zvanično saopštenje iranskog Ministarstva odbrane niti Revolucionarne garde Irana (IRGC). Nisu objavljeni zvanični snimci testiranja niti tehnički podaci o takvoj raketi od strane državnih medija. Zapadni i izraelski izvori nisu potvrdili postojanje takvog oružja. Ipak, to ne znači da Iran nije blizu razvoja rakete sa takvim sposobnostima - piše grčki portal.

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