Tokom narednih dana Srbiju i region očekuje postepeni porast temperature, ali bez velikih vrućina koje su obeležile prethodni period. Ipak, prema najnovijoj prognozi meteorologa Marka Čubrila, krajem sedmice sledi značajna promena vremena koja bi mogla da donese grmljavinske pljuskove, lokalne nepogode i osetno osveženje.

U nastavku prenosimo njegovu prognozu u celosti.

"Danas umereno toplo, ponegde uz ređi lokalni pljusak. Narednih dana toplije, ali bez jake vrućine, sredinom nedelje ponovo mogući pljuskovi. Za vikend je moguća jača promena vremena, naoblačenje i osetnije osveženje uz grmljavinske pljuskove.

Danas malo do umereno oblačno, ponegde uz kratkotrajne, lokalne pljuskove, posebno na severu i istoku regiona, duvaće slab do umeren severozapadni vetar, a duž Jadrana bura. Dnevni maksimum od +22 do +30 stepeni Celzijusa. U utorak jutro sveže, ali tokom dana sunčano i malo toplije uz maksimume od +25 do +32 stepena Celzijusa."

Toplije tokom sedmice, ali bez velikih vrućina

"U drugom delu nedelje toplije uz maksimume uglavnom od +25 do +32 stepena Celzijusa, dok se maksimumi preko +34 stepena Celzijusa očekuju uglavnom u zaleđu Jadrana. Sreda bi na severu regiona mogla doneti lokalne pljuskove, dok se oni u četvrtak očekuju na jugu i istoku regiona. U četvrtak bi na kratko moglo malo i osvežiti."

U subotu predfrontalne nestabilnosti, u nedelju jače pogoršanje

"Petak i subota topli uz maksimume od +27 do +34, a ponegde i do +36 stepeni Celzijusa. Petak suvo, dok se u subotu posle podne i uveče očekuju lokalne, predfrontalne nestabilnosti kao posledica približavanja jakog hladnog fronta čiji se uticaj očekuje u nedelju kada bi usledilo jače pogoršanje vremena uz grmljavinske pljuskove, lokalne nepogode, jak severozapadni vetar i osetno osveženje."

Posle vikenda svežije od proseka za jul

"Barem do sredine sledeće nedelje bi moglo ostati relativno sveže vreme za ovaj deo godine uz maksimume koji bi se najčešće kretali od +16 do +24 stepena Celzijusa, što je ispod proseka za treću dekadu jula. Povremeno bi bilo uslova i za lokalne pljuskove. Prema dugoročnom trendu tek oko 27. jula bio bi moguć povratak na tipičan letnji režim vremena uz stabilizaciju i otopljenje.

Tokom nedelje toplije, ali bez velike vrućine, dok je za vikend koji sledi moguće jače pogoršanje vremena."

Šta nas očekuje narednih dana?

Ako se prognoza ostvari, pred nama je nekoliko toplih, ali prijatnijih letnjih dana bez ekstremnih temperatura. Već za vikend moglo bi da dođe do nagle promene vremena uz pljuskove sa grmljavinom, lokalne nepogode i osetno zahlađenje, dok bi svežije vreme moglo da potraje i tokom naredne sedmice.