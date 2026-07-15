Vest da je 39-ogodišnji muškarac preminuo nakon što ga je u Beogradu napao roj osa, zabrinula je mnoge. Ovo nije prvi slučaj. Početkom ovog meseca, 71-godišnji muškarac iz Ripnja takođe je preminuo nakon što su ga ose napale i izujeale.

Kako ubodi ovih insekata mogu da dovedu do fatalnog ishoda?

Prema prvim informacijama, muškarac je zadobio više uboda po glavi i vratu, nakon čega mu je pozlilo. Prevezen je u Dom zdravlja, ali je uprkos pokušajima lekara ubrzo preminuo. Telo je poslato na obdukciju, koja bi trebalo da utvrdi neposredan uzrok smrti.

Iako ubod ose kod većine ljudi izaziva samo bol, crvenilo i otok na mestu uboda, kod pojedinih osoba reakcija može da zahvati čitav organizam i postane opasna po život.

Kada ubod ose može da izazove smrt?

Prema Američkoj akademiji za alergiju, astmu i imunologiju, najopasnija posledica uboda ose jeste anafilaksija - nagla i ozbiljna alergijska reakcija koja može da bude fatalna ukoliko se hitno ne leči.

Tokom anafilaksije imuni sistem oslobađa veliku količinu hemijskih supstanci. Zbog toga disajni putevi mogu da se suze, jezik i grlo da oteknu, a krvni pritisak naglo da padne. Osoba može da ostane bez vazduha, izgubi svest i doživi zastoj rada srca. Kod nekoga ko je alergičan na otrov insekata, čak i jedan ubod može da bude dovoljan da pokrene ovakvu reakciju.

Alarmantni simptomi

Simptomi se najčešće razvijaju brzo, u roku od nekoliko minuta do približno sat vremena nakon uboda. Alarmantni znaci su:

otežano disanje,

promuklost,

oticanje usana, jezika ili grla,

stezanje u grudima,

osip po telu,

mučnina,

vrtoglavica,

slab i ubrzan puls,

nagla malaksalost i gubitak svesti.

Poseban oprez potreban je kod uboda u predelu glave, lica i vrata. Klinika "Klivlend" navodi da oticanje u tim delovima tela može da bude ozbiljno i opasno čak i kada nema sistemske alergijske reakcije, jer otok u blizini disajnih puteva može da oteža disanje.

Smrtni ishod nije moguć samo zbog alergije. Veliki broj uboda može da unese znatnu količinu otrova u organizam. Ose, za razliku od pčela, mogu da ubodu više puta jer njihova žaoka obično ne ostaje u koži. Kod napada roja povećava se ukupna doza otrova, što može da izazove tešku toksičnu reakciju i oštećenje organa.

Zbog toga nije moguće unapred tvrditi da je muškarac preminuo od anafilaktičkog šoka. U konkretnom slučaju, mogući su različiti mehanizmi, uključujući alergijsku reakciju, posledice velikog broja uboda ili kombinaciju više faktora, a konačan odgovor trebalo bi da pruži obdukcija.

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