Lažljivi mediji i dokoni Tviteraši juče su naširoko pisali nakon vojne parade u Francuskoj kojoj je prisustvovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, tvrdeći da je on u Parizu bio totalni autsajder jer se nije našao na fotografijama sa sastanka Koalicije voljnih, ali ni na snimcima na Instagramu francuskog predsednika Emanuela Makrona.

Međutim, u pitanju je sastanak formata kojem Srbija ne pripada, pa je samim tim i očekivano da predsednik Vučić nije prisustvovao tom događaju. Srbija je svojim političkim izborom van ove grupe, zbog čega odsustvo sa zajedničke fotografije članica Koalicije voljnih zapravo ne predstavlja nikakvo iznenađenje.

Neposredno nakon toga, francuski predsednik Emanuel Makron objavio je fotografiju učesnika i gostiju nakon vojne parade, na kojoj se nalazi i Aleksandar Vučić.

Predsednik Srbije bio je među zvaničnicima koji su dobili poziv za prisustvo na ovom događaju, što potvrđuje njegovu ulogu gosta na ceremoniji u Parizu.

Sam pokušaj da se njegovo odsustvo sa fotografije sastanka grupe kojoj Srbija ne pripada predstavi kao diplomatski poraz predstavlja samo izvrtanje činjenica i ignorisanje stvarnog konteksta događaja.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao ove navode u pojedinim medijima.

- Nisam bio na skupu Koalicije voljnih zato što nisam prihvatio da Srbija bude deo Koalicije voljnih. Da jesam, bio bih verovatno odmah uz Makrona, Starmera, koji su to osnovali, Merca, i to bi im bila valjda najvažnija slika koju bi pokazali - dodao je Vučić.

Istakao je da vodi politiku koju je obećao svom narodu - politiku vojne neutralnosti i istakao da ne želi da Srbiju uvlači u sukobe.

- Ja hoću da sačuvam mir u Srbiji, hoću da sačuvam stabilnost. Nekada to nije lako, nekada vas svi gledaju kao trinaesto prase, nekad se osećate vrlo loše. I sve to morate da istrpite i morate da znate zašto trpite, a to radite zbog svoje Srbije, jer ništa važnije na svetu ne postoji od Srbije - naveo je Vučić.

Inače, srpski predsednik na paradi je juče sedeo u prvom redu, opširnije o tome čitajte u POSEBNOJ VESTI.

Blokaderi su se tokom celog jučerađnjeg dana žestoko blamirali, pišući kako je skrajnuti, zapravo samo pokazujući svoje elementarno neznanje.