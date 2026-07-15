Najveći pad zabeležen je u automobilskoj industriji i kod njenih dobavljača, gde je ugašeno 52.000 radnih mesta, prenosi Viršaftsvohe.

Dodatnih 24.000 poslova izgubljeno je u sektoru prerade metala, dok je mašinogradnja smanjila broj zaposlenih za 28.000. Smanjenje broja zaposlenih u industriji nastavilo se i tokom 2026. godine.

Predsednica Savezne agencije za rad Andrea Nales izjavila je krajem juna da nemačka industrija trenutno gubi oko 15.000 radnih mesta mesečno.

Pad zaposlenosti odražava duboke promene kroz koje prolazi nemački industrijski model, a posebno je pogođen automobilski sektor, koji se suočava sa prelaskom na električna vozila, rastućom konkurencijom kineskih proizvođača, visokim troškovima proizvodnje i slabijom tražnjom na evropskom tržištu, prenose nemački mediji.

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