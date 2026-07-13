-Zapravo, ovde niko nikog ne poštuje. Ovde su ljudi skloni da se između sebe kolju, a to vreme Vučić trlja ruke. Jedini način da on ode sa vlasti jeste da prestanu te podele i da svi stanu na jednu stranu - rekao je Ćuta.

On je optužio blokadere da su podelili društvo.

- Veliki je propust napravljen i greška to što su 15. marta, kada su imali realno najveću moć u tom trenutku, najveću energiju, umesto da se ograđuju i da odbacuju ljude iz opozicije, iz Proglasa, iz nekih nevladinih organizacija, oni su trebali da ujedinjuju ljude. Oni su zapravo podelili ovo društvo i tu energiju rasuli - rekao je Ćuta.

- Kad kažemo studenti, na koga tačno mislimo. 240.000 studenata ima u Srbiji i kad kažemo studenti ja stvarno ne znam na koga mi tačno mislimo - dodao je.

On je poručio da blokaderi moraju jasno da saopšte ko su i šta zastupaju.