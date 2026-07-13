-Zapravo, ovde niko nikog ne poštuje. Ovde su ljudi skloni da se između sebe kolju, a to vreme Vučić trlja ruke. Jedini način da on ode sa vlasti jeste da prestanu te podele i da svi stanu na jednu stranu - rekao je Ćuta.

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On je optužio blokadere da su podelili društvo.

- Veliki je propust napravljen i greška to što su 15. marta, kada su imali realno najveću moć u tom trenutku, najveću energiju, umesto da se ograđuju i da odbacuju ljude iz opozicije, iz Proglasa, iz nekih nevladinih organizacija, oni su trebali da ujedinjuju ljude. Oni su zapravo podelili ovo društvo i tu energiju rasuli - rekao je Ćuta.

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- Kad kažemo studenti, na koga tačno mislimo. 240.000 studenata ima u Srbiji i kad kažemo studenti ja stvarno ne znam na koga mi tačno mislimo - dodao je.

On je poručio da blokaderi moraju jasno da saopšte ko su i šta zastupaju.

- Mora jasno i glasno da se kaže ko si, šta si, kakav ti je plan i kakav ti je program. I da pozoveš ljude na okupljanje, a ne da se ograđuješ, da se ne predstavljaš i da budeš anoniman. Tako nijedan režim neće pasti, a pogotovo ne ovaj - zaključio je Ćuta.

 

 