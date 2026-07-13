Blokaderka Mila Pajić, koja je pobegla u Hrvatsku i odakle poziva na rušenje Srbije, objavila je sraman tekst na Gruhonjićevom blokaderskom portalu "Autonimija".

Naslov skandaloznog teksta, iza koga stoji odbegla blokaderka, glasi: "U ime Srbije, izvinite". Ona je u svom tekstu, za lažni genocid optužila ceo srpski narod, pa i sadašnje generacije.

Ova blokaderka se po ko zna koji put javno izvinjava za nepostojeći genocid, a Srbima stavlja pečat na čelo...

Naslednici politike izvinjena Borisa Tadića priznaju da se cela borba blokadera zasniva na tome da se Srbi proglase genocidašima!

Podsetimo, i blokaderi Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) takođe "guslaju" o "genocidu", o čemu smo već pisali.